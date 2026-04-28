El Peñíscola abre ya salvado el esprint final con un duelo exigente ante Movistar Inter
EFE
El Servigroup Peñíscola FS recibe este miércoles en el pabellón Juan Vizcarro al tercer clasificado de la liga, el Movistar Inter, en la jornada 27 de la Primera División en un encuentro que abre un tramo final de la fase regular de cuatro partidos que afronta tras haber asegurado matemáticamente la permanencia.
El Peñíscola FS llega al partido ante el Movistar Inter espoleado por el triunfo conseguido este pasado fin de semana ante el Jimbee Cartagena Costa Cálida, quinto clasificado de la liga (4-2), y con la intención de apurar al máximo sus escasas opciones de llegar al 'play off' por el título.
La victoria ante el Cartagena le mantiene en el duodécimo lugar de la liga con 31 puntos, a 8 del octavo clasificado, el Viña Albali Valdepeñas, que cierra los ochos primeros puestos que dan acceso a esa fase final con 12 puntos por disputar.
En lo que respecta a la convocatoria para el partido ante el Movistar Inter, el entrenador del conjunto peñiscolano, Santi Valladares, mantiene las bajas por sanción de Juan José Moreno y Juan Carlos Sánchez por sanción.
Su rival será un Movistar Inter que, con 44 puntos, tiene como objetivo sellar su tercer puesto. Sin opciones matemáticas de alcanzar al segundo ElPozo Murcia y al líder Barça, apenas cuenta con 2 puntos de ventaja sobre el cuarto Quesos El Hidalgo Manzanares y 4 sobre el quinto Cartagena y el sexto Jaén Paraíso Interior.
En la jornada anterior, el Movistar Inter goleó al Osasuna Magna Xota (7-0). En lo que respecta al partido de la primera vuelta entre el Inter y el Peñíscola, el conjunto madrileño salvó el empate en el último minuto gracias a un gol de Adrián Rodríguez (3-3).
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