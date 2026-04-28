La valenciana Carmen María Pérez gana la Ultrabalatón con una exhibición de récord

La ultrafondista valenciana Carmen María Pérez continúa ampliando un palmarés ya de por sí extraordinario. La atleta de Requena firmó una actuación histórica al imponerse en la Ultrabalatón con un tiempo de 18h 24’ 49”, un ritmo medio de 5’17” por kilómetro en los 209 kilómetros del recorrido.

La prueba, considerada una de las más prestigiosas del calendario europeo de ultrafondo, rodea por completo el Lago Balatón, el mayor lago de Europa, con un trazado exigente que incluye cerca de 600 metros de desnivel acumulado. Pérez no solo logró la victoria, sino que inscribió su nombre en la historia de la competición al establecer un nuevo récord absoluto femenino, rebajando en más de cinco minutos la anterior plusmarca de Andrea Morocza (18h 30’ 15” en 2025).

“Venía a disfrutar de una experiencia única en el mundo de la ultradistancia, como así ha sido, y además me llevo un resultado increíble sin buscarlo a conciencia, pero que sí llevaba trabajando durante muchos meses atrás. Sin duda, todo lo que se trabaja diariamente con pasión e inteligencia da resultados. Estoy muy feliz”, señaló la atleta tras cruzar la meta.

Carmen Pérez, junto a Iván Penalba / SD

Un palmarés en constante crecimiento

El triunfo en Hungría refuerza la trayectoria ascendente de Pérez, consolidada en los últimos años como una de las grandes especialistas internacionales en ultrafondo. Entre sus logros más destacados figura el récord de España de 24 horas en ruta, con más de 249 kilómetros, así como un histórico segundo puesto en la Spartathlon, una de las pruebas más exigentes del mundo.

Su preparación responde a un método específico de ultradistancia, el denominado “Método ULTRATEAM”, diseñado por la propia atleta junto a su pareja, el también ultrafondista de élite Iván Penalba. Precisamente Penalba fue una pieza clave durante la competición, acompañándola en bicicleta a lo largo de todo el recorrido y encargándose de la asistencia personal.

Durante las más de 18 horas de esfuerzo, Pérez mantuvo una estrategia nutricional milimétrica: consumió 15 geles energéticos, tres sobres de bebida isotónica, 18 pastillas de sal y tres de cafeína.

Carmen Pérez / SD

Podio femenino

El dominio de la española quedó reflejado en la amplia diferencia respecto a sus rivales. El podio absoluto femenino lo completaron la eslovaca Ivana Butoracova (20h 29’ 13”) y la húngara Zsanett Horn (21h 22’ 43”).

Próximo reto: el infierno de Badwater

Lejos de conformarse, Pérez ya tiene fijado su próximo gran desafío: la Badwater 135, considerada la carrera más dura del mundo. La prueba se disputará el 27 de julio en el Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos del planeta.

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Allí, la ultrafondista valenciana buscará otro hito: convertirse en la primera mujer española en completar esta exigente competición, en una nueva página de una trayectoria que no deja de crecer.