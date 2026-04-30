Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Liga ACB

Liga ACB: Valencia Basket-Manresa, domingo 3 de mayo, 12:00 horas.Los de Pedro Martínez retoman la Liga Endesa tras la intensa semana con doble enfrentamiento ante el Panathinaikos en los cuartos de Final de la Euroliga.

Clasificación.

Primera FEB:

Jornada 33 HLA Alicante-Grupo Ureta Tizona Burgos, sábado 2 de mayo, 19:00 horas

Clasificación.

Segunda FEB:

1ºE-1º0:Amics Castelló- Coto Córdoba-, domingo 3 de mayo, 12:00 horas recibe al Coto Córdoba en el partido de vuelta tras caer por 105-75 en la ida.

1/8 de Final: -Baloncesto Valladolid-Club Esportiu Bàsquet Llíria sábado 2 de mayo 19:00 horas. El partido de ida finalizó Club Esportiu Bàsquet Llíria 102 -Baloncesto Valladolid 75

1/8 de Final: Proinbeni UPB Gandia-Starlabs Morón, sábado 2 de mayo, 19:00 horas. Resultado de la ida: Starlabs Morón 87- Proinbeni UPB Gandia 72

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: La Liga Regular ya ha terminado

Conferencia E: Servigroup Benidorm luchará por el ascenso

Resultados y Estadísticas Grupo EA Grupo EB

Clasificados para la Fase Final: CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet

RIGALLI-ALGINET - C.B. PUERTO SAGUNTO, sábado 2 de mayo.

Clasificado para la 2ª eliminatoria: The Fitgerald El Pilar

1ª Eliminatoria: Fundación Caixa Rural Vila Real vs Servigroup Benidorm: Socage Jovens L’Eliana vs Hidráulica NB Torrent; Velabasket CB Sueca vs CBI Elche

Como Conferencia del campeón de la temporada pasada, el sistema de competición varía en el Grupo Este. CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet tienen ya plaza para las Fases Finales (jugarán entre sí para determinar el campeón de la Conferencia), entra el mejor segundo (The Fitgerald El Pilar) directamente a la segunda eliminatoria, y el mejor quinto (Servigroup Benidorm) podrá luchar en unos playoffs a cara de perro.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina:

El Valencia Basket afronta el partido de vuelta de cuartos de Final frente al Durán Maquinaria Ensino en el Roig Arena, este domingo 3 de mayo a las 18:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge:

FUSTECMA NBF CASTELLÓ y LA CORDÁ DE PATERNA NB han finalizado ya la Liga Regular y no se han clasificado para los playoff que arrancan este fin de semana con los ocho primeros clasificados.

Clasificación.

Liga Femenina 2:

Cuartos de Final: CB Claret Benimaclet-Mipelletymas BF León, sábado 2 de mayo, 17:30 horas

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). Acabada la Fase regular, se afrontan las eliminatorias por el descenso y por el título y ascenso que se comenzarán el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Eliminatorias por el descenso - Final a Cuatro: Horarios.

Fase Final - Cuartos de Final: Horarios.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL:

Cajasol Ángel Ximénez P. Genil-Horneo EÓN Alicante sábado 2 de mayo, 19:30 horas

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola:

Cuartos de Final:

ROCASA GRAN CANARIA-ATTICGO BM ELCHE, domingo 3 de mayo a las 12:30 horas. Resultado de la ida: Atticgo Elche 24 -Rocasa Gran Canaria 19

En el Pabellón Esperanza Lag, el AtticGo Elche dio un paso firme hacia semifinales tras imponerse por 24-19 al Rocasa Gran Canaria.

PLAY-DOWN

CAJA RURAL AULA VALLADOLID-C.BM. MORVEDRE, 29 de abril, 20:00horas

ZONZAMAS PLUS CAR LANZAROTE-ELDA PRESTIGIO 29 de abril, 20:00horas

División de Honor Oro Femenina:

Jornada 25

GRUPO USA HANDBOL MISLATA-LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO, sábado 2 de mayo, 19:00 horas

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina:

BM SERVIGROUP BENIDORM-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO, sábado 2 de mayo, 19:00 horas

BM CONTAZARA ZARAGOZA-FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE sábado 2 de mayo, 19:00 horas

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina

Grupo De Ascenso, grupo 2

HEALTHY POKE BM LEGANES-HANDBOL ONDA, 8 de mayo

Grupo De Ascenso, grupo 1

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA-BM. MARNI ROSVAL 6 de mayo

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: La Liga Regular ya ha acabado a la espera de comenzar los playoff el fin de semana del 2 y 3 de mayo

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia - Sevilla, sábado 2 de mayo de 2026 a las 13:00

Voleibol

Superliga Masculina: El Léleman Conqueridor Valencia ya ha puesto fin a la temporada tras caer en cuartos de Final frente al CV Melilla

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

Suac Canarias fue coronado campeón de Superliga Masculina 2 arropado por su afición en el Pabellón Carlos García San Román de Las Palmas de Gran Canaria. Se ganó el título tras vencer a los gallegos de Intasa San Sadurniño con un apretado 3-2 (25 / 23; 17 / 25; 20 / 25; 25 / 19; 15 / 9). UBE L'Illa Grau consiguió la tercera posición en el partido anterior contra Grupo Egido Pinto.

CLASIFICACIÓN FINAL DE SUPERLIGA MASCULINA 2

Suac Canarias: título de Superliga Masculina 2 y derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 Intasa San Sadurniño: derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 UBE L'Illa Grau Grupo Egido Pinto Arona Spring in Motion Almendralejo Extremadura

Superliga 2 Femenina

Fedes Ascensores La Laguna se ha proclamado nuevo campeón de la segunda categoría del voleibol femenino nacional tras derrotar a las anfitrionas, Santa Cruz Cuesta Piedra, en un apasionado encuentro que se ha decidido en el último set 2 a 3 (24 - 26; 20 - 25; 25 - 12; 25 - 21; 11 - 15). Por su parte, UC3M Voleibol Leganés ha impedido un podio triple para Tenerife al vencer a Élite Vóley El Rosario por la tercera plaza.

1ª División masculina, Fase Final.

CV Elche se ha mantenido invicto hasta el final de la competición y ha cumplido con su cometido de anfitrión regalándole el título de Primera División Masculina a su afición con un 3-1 (25-18 / 24-26 / 25-12 / 25-19). Lo han hecho en un partido que han dominado de principio a fin contra Hidropres CEV L'Hospitalet, repitiendo el partido que abrió la competición el pasado viernes. Esta vez, los catalanes han logrado llevarse un set que dignifica, más si cabe, su segunda plaza de entre los 48 equipos participantes de la categoría.

Cabe destacar que tanto CV Elche como CEV L'Hospitalet entraron en esta Fase Final como segundos de grupo al igual que lo hizo el tercer clasificado, VP Madrid. Los madrileños se han llevado el bronce esta ante CV Pòrtol en un partido muy similar al de la final. Los catalanes solo hicieron frente al conjunto de la capital en el segundo set y se van de Elche cuartos tras un 3-1 (25-14 / 24-26 / 25-12 / 25-19).

Estos encuentros han puesto el punto y final a una fase de ascenso que ha tenido lugar en Elche, Alicante, del 24 al 26 de abril de 2026 gracias a la organización del club local. Los cuatro primeros clasificados han obtenido una plaza garantizada en Superliga Masculina 2, mientras que el resto del ránking deberá estar atento a posibles bajas de la segunda categoría, pues todavía podrían participar en ella.

CLASIFICACIÓN FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV Elche: campeón de Primera División Masculina y obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Hidropres CEV L'Hospitalet: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 VP Madrid: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 CV Pòrtol: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Universidad de Granada Paterna Liceo CV Oviedo Moreno Sáez Sporting

1ª División Femenina.

Rehermann Ciudad de A Coruña, CV Sant Just, Mayurqa Voley Palma Anaya y CV Esplugues tendrán un puesto asegurado en Superliga Femenina 2. Serán las gallegas y las baleares las que se jueguen el título en la final. El resto de equipos han jugado las finales de consolación para definir la clasificación al completo.

Hockey hierba

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente y CD Giner de los Ríos

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Club Egara, Valencia CH y CD Giner de los Ríos

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc

y Universitat d'Alacant

Este fin de semana en el mundo del hockey hierba la atención la centrará la La Copa del Rey y Reina Iberdrola que se disputará en el Club Junior del 24 al 26 de abril.

Clasificación.

CH Xaloc / FHCV

Hockey patines

Liga OK Masculina

Hockey Club Liceo-AITEX PAS Alcoi, viernes 1 de mayo, 19:15 horas

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi-Digitecnic CVPV Capital del Vi, sábado 2 de mayo, 17:30 horas

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig -No juega este fin de semana

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur:

PAS Alcoi No juega este fin de semana

Club Promoción Patín Raspeig No juega este fin de semana

Fútbol sala

Primera División:

Family Cash Alzira- Córdoba Patrimonio de la Humanidad, 29 de abril, 20:30 h

Servigroup Peñíscola-Movistar Inter, 29 de abril, 20:45 h

Clasificación.

Segunda División: Barça 2-Levante UD FS 7

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: César Augusta 1-Feme Castellón CFS 2

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3,

Canet FS 1- Illes Balears 4

Fútsal Ibi 5-CFS Bisontes Castellón 2

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 3 - El Alamo 3

Así va la clasificación del Grupo 4.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Turia

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: No hay competición este fin d semana

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, Sin competición este fin de semana

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hubo sorpresas en las semifinales de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano y Barberà Rookies y Valencia Firebats, los dos mejores equipos de la fase regular, certificaron su clasificación para la gran final, la Spanish Bowl Femenina, que se disputará el próximo domingo 3 de mayo en Valencia, en el CampOval de Picanya (12h). Barberà Rookies, líderes invictas en la primera fase del torneo, se impusieron a Zaragoza Hurricanes por 24-0, mientras que también hicieron valer el factor campo para superar a L’Hospitalet Pioners (39-7).

Catalanas y valencianas volverán a coincidir en una final de la LNFA Femenina siete años después de la disputada en 2019, en la que Firebats conquistaron el que, hasta la fecha, es su único título. Rookies, por su parte, son el equipo más laureado de la competición, con diez ligas en sus vitrinas, y buscarán su undécimo entorchado.

Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) Masculina.

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LG OLED Black Demons Las Rozas y Badalona Dracs reeditarán la final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA). Roceños y badaloneses hicieron valer el factor campo en las semifinales y volverán a protagonizar la Spanish Bowl 2026, que se disputará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Municipal de Badalona (19h). Será la séptima final consecutiva para Black Demons, que aspiran a conquistar su cuarto campeonato seguido y prolongar una hegemonía iniciada en 2023. Dracs, por su parte, alcanzan la vigésima final de liga de su historia y buscarán su duodécimo título, tras el subcampeonato de la pasada temporada y con su último entorchado logrado en 2021. En la final del año pasado, triunfo de Black Demons ante Dracs por 36-14.