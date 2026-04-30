'Mareas Inclusivas' reúne en Torrent a más de 100 personas en una jornada de buceo inclusivo

El proyecto “Mareas Inclusivas”, impulsado por Oceanide Club de Buceo junto a la asociación Actívate Sports, el Club de Torrent Unlimited Wheels y el Club de Piragüismo de Silla, celebró en la piscina municipal La Cotxera de Torrent una jornada de buceo inclusivo que reunió a más de 100 personas, con el apoyo y la colaboración de los clubes, entidades y asociaciones participantes. La iniciativa permitió compartir una misma experiencia en el medio acuático a personas con y sin discapacidad junto a sus familias, generando un entorno de convivencia real basado en un principio clave: la inclusión efectiva se produce cuando todas las personas participan en igualdad de condiciones, oportunidades y en un mismo espacio. Los verdaderos protagonistas de la jornada fueron las personas participantes, sus familias, el equipo técnico, los instructores, el voluntariado y todas las personas asistentes, que hicieron posible una experiencia colectiva que trascendió lo deportivo. El foco estuvo en quienes se atrevieron y quisieron vivir esta experiencia única, así como en la coordinación y suma de esfuerzos de todas las entidades implicadas.

Torrent acogió una gran jornada de buceo / SD

Jornada inclusiva

La actividad reunió a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, lesión medular, enfermedades neurodegenerativas, síndrome de Down, discapacidades sensoriales y trastorno del espectro autista, junto a personas sin discapacidad. Como hecho destacado, por primera vez personas con ELA y con autismo en nivel 3 pudieron realizar inmersiones acompañadas por sus propias familias dentro del agua. El proyecto “Mareas Inclusivas” se desarrolla en el marco de “Transformem en Xarxa” y forma parte de la programación de la oficina de servicios de actividades inclusivas “ACTIVA INCLUSIÓN”, presidida por la deportista paralímpica Ruth Aguilar.

El buceo al alcance de todos / SD

Apoyo de instituciones y empresas

La jornada contó con la presencia institucional de Arturo García, de Servicios Sociales, y María Ángeles Lerma, del área de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Torrent, así como con la participación de entidades como Colegio Espurna, Colegio Esquema, la asociación ASIDIT —presidida por Pep Varela—, el Club de Triatló TriTortuguitas de Quart de Poblet y AVAPACE.

Apoyo institucional / sd

El desarrollo de “Mareas Inclusivas” ha sido posible gracias al apoyo de Fundació Horta Sud, Caixa Popular, Grupo Ugarte, Fundación ADEY, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Banco Sabadell, Fundación Carasso, Fundación Mediterráneo y Fundación Roviralta. Asimismo, ha contado con la colaboración de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana (FEDAS), Imprenta Picanya, los clubes Politsub, Trotafons, Mola Mola, CAS 8CTO, Blavamar y CAS Buceamos, además de Lacomunicación Marketing Digital, Florida Grup Educatiu, COEESCV, COMELSA-Milar y la empresa local Valenzza Baños.

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“Mareas Inclusivas” se consolida, así como una iniciativa que amplía el acceso al buceo desde una perspectiva inclusiva, educativa y de convivencia, situando en el centro a las personas y su participación en igualdad real.