La Nucía será la sede de la Gala Nacional del Deporte 2027

La Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPDE) ha anunciado que La Nucía será la sede de la XLVI Gala Nacional del Deporte, en 2027, tras ser aprobado en su 62 Congreso celebrado en Santa Susanna (Barcelona). Los y las mejores deportistas y clubs de España estarán en La Nucía para recoger sus galardones en este gran evento, que será retransmitido por el canal Teledeporte de Televisión Española.

Gala en directo por Teledeporte

Durante dos días en abril de 2027 La Nucía se convertirá en el punto neurálgico del deporte nacional al ser sede del Congreso Nacional de la Prensa Deportiva y de la XLVI Gala Nacional del Deporte, que será retransmitida por el canal TELEDEPORTE (TDP) de TVE.

Mejores deportistas premiados

En esta Gala se entregarán diferentes premios a los mejores deportistas nacionales y clubs de 2026. Muchos de ellos son los “mejores del mundo” en sus diferentes deportes y especialidades. La Asociación Española Deportiva ha vuelto a elegir La Nucía como sede de su Gala, por la apuesta del deporte de este municipio. Será la cuarta ocasión en la que el Pabellón Municipal Camilo Cano de La Nucía acoja la Gala deportiva más importante a nivel nacional, tras ser su sede en 2015, 2019 y 2023.

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Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. / INFORMACIÓN

Promoción “La Nucía, Ciudad del Deporte”

La celebración de la Gala Nacional del Deporte supondrá una promoción mediática incalculable para La Nucía, al ser retransmitida por el canal Teledeporte de TVE y por la presencia de los mejores deportistas y clubs españoles de 2026. Reforzando y consolidando la marca de referente deportivo nacional e internacional de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.