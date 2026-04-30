El Servigroup Peñíscola suma otra victoria de prestigio ante el Inter

El Servigroup Peñíscola firmó este miércoles una nueva victoria en casa al imponerse por 4-3 al Movistar Inter, otro de los grandes del campeonato, en un encuentro vibrante en el que volvió a destacar Diego Quintela con un doblete. La afición peñiscolana disfrutó de una gran noche de fútbol sala en un duelo muy equilibrado, pero en el que los locales llevaron la iniciativa en el marcador en todo momento.

Como ya ocurriera el pasado sábado, el Peñíscola golpeó primero. Una rápida transición permitió a Pablo Muñoz asistir a Diego Quintela, que no perdonó en el mano a mano ante Jesús Herrero. El conjunto interista trató de reaccionar a través de una mayor posesión, aunque las ocasiones más claras siguieron siendo para los locales, que no lograron concretar sus contragolpes.

El empate visitante llegó en el minuto 15, cuando Harrison culminó una gran acción individual de Pani, exjugador peñiscolano. Sin embargo, la respuesta volvió a ser inmediata: apenas un minuto después, un disparo lejano de Elías, desviado por Cecilio, terminó en el fondo de la red para devolver la ventaja al Peñíscola. Antes del descanso, los locales pudieron ampliar distancias, pero el remate de Araya en una contra se estrelló en el larguero.

Tras la reanudación, el Inter logró igualar de nuevo el encuentro con un tanto de Raya, que aprovechó un desajuste defensivo. El 2-2 dio paso a una fase de máxima igualdad, con alternativas constantes y ocasiones para ambos equipos en un intercambio de golpes. En ese contexto, volvió a acertar el Peñíscola: otro intento de Elías acabó introduciéndose en propia puerta, con Quintela al acecho, para firmar el 3-2.

El encuentro pareció encarrilarse con la expulsión de Chaguinha por doble amarilla, pero el Inter reaccionó con carácter y logró empatar a tres en inferioridad gracias a un gol de Cecilio a la contra. Lejos de acusar el golpe, el Peñíscola aprovechó la superioridad numérica para volver a adelantarse: una nueva acción de Elías la culminó Diego Quintela para sellar el 4-3 definitivo.

Victoria ante otro de los grandes del campeonato. / DiThinks

En los minutos finales, el Inter apostó por el juego de cinco en busca del empate, pero el marcador ya no se movería, en parte gracias a las intervenciones decisivas de Lukas Acosta.

Con este triunfo, el Servigroup Peñíscola se mantiene en la duodécima posición con 34 puntos a falta de tres jornadas, con la permanencia ya asegurada desde la pasada fecha. El próximo compromiso será este sábado con la exigente visita al líder, el Barça. Posteriormente, el equipo cerrará la temporada recibiendo a Ribera Navarra y visitando a ElPozo Murcia.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gio, Araya, Elías, Pablo Muñoz, Quintela; cinco inicial; Flores, Matheus, Víctor Pérez, Sancho, Plaza, Rosental, Saladié y Acosta.

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Goles: 1-0 Quintela (min. 2), 1-1 Harrison (min. 15), 2-1 Elías (min. 16), 2-2 Raya (min. 23), 3-2 en propia (min. 33), 3-3 Cecilio (min. 36), 4-3 Quintela (min. 37).