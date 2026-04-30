València corona al campeón autonómico infantil de voleibol en Nou Moles este fin de semana

València será la sede de la Final Four Autonómica de Voleibol Infantil Masculino este fin de semana: el sábado 2 y el domingo 3 de mayo. La cita decidirá al campeón de la categoría entre los cuatro mejores equipos de la Comunitat Valenciana. El torneo se desarrollará en formato de liguilla y concluirá el domingo con la entrega de trofeos, la elección de MVP y las actividades de animación estarán a cargo de Ace Serve, que además realizarán reparto de regalos. En esta competición competirán los equipos Paterna-Liceo Osos, Conqueridor Valencia, Salesianos Elche-A y Benicolchón Benidorm.

La asistencia al Pabellón Nou Moles será gratuita durante todo el fin de semana para facilitar el apoyo de los aficionados a los jóvenes deportistas. La Final Four arrancará el sábado 2 de mayo a las 10:00 horas con el encuentro entre Benicolchón Benidorm y Paterna-Liceo Osos, seguido a las 12:00 horas por el duelo entre el anfitrión, Conqueridor Valencia, y Salesianos Elche-A. La sesión vespertina del sábado contará con los partidos entre Paterna-Liceo Osos y Salesianos Elche-A (17:30 h) y el enfrentamiento entre Conqueridor Valencia y Benicolchón Benidorm (19:30 h).

La jornada definitiva tendrá lugar el domingo 3 de mayo: a las 10:00 horas se medirán Salesianos Elche-A y Benicolchón Benidorm, mientras que el cierre del torneo será a las 12:00 horas con el partido entre Conqueridor Valencia y Paterna-Liceo Osos. Al finalizar la competición, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de trofeos.

Los mejores equipos de la Comunitat

Los equipos participantes llegan con estructuras consolidadas: el Paterna-Liceo Osos está dirigido por la entrenadora Marta Martínez, mientras que Salesianos Elche destaca por ser un proveedor clave de cantera en la región.

Tiempo muerto del Infantil masculino del Léleman Conqueridor / SD

Por su parte, el Benicolchón Benidorm y el Conqueridor Valencia, vigente campeón de la Copa de España y bajo la dirección de José Andújar, buscan sumar este título a su dilatada y destacada trayectoria en las categorías de base.

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La organización de esta Final Four se apoya en el compromiso de la "familia" Conqueridor Valencia. El club ha destacado que la implicación de sus seguidores es la fuerza que ayudará a convertir la grada este fin de semana en un fortín. Acompañado de los familiares que siempre respaldan al equipo en cada desplazamiento. El evento autonómico cuenta con el respaldo de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana (FVBCV) y se podrá ver en streaming a través del Youtube del usuario; @conqueridor_infantil_masculino