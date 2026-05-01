Superdeportes 01/05/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 33 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a la jugadora del CB Claret Benimaclet, Sofía Alonso, y al entrenador Alberto Pastor. El equipo valenciano inicia, este fin de semana, la Fase de Ascenso a la Liga Challenge. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia, charlamos con el entrenador de la Academia Conqueridor, José Manuel Andújar. El club valenciano empieza las jornadas de captación de nuevos valores. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol reservamos un espacio para el deporte inclusivo. Recibimos a la concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil. La capital del Turia calienta motores de cara a los GAY GAMES 2026. El mayor espectáculo de deporte inclusivo, a nivel mundial, aterriza en España por primera vez en su historia. Valencia acoge el evento del 27 de junio al 4 de julio. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con Vicent de Moncofa y Ximo d'Almenara, dos pilotaris con una dilatada trayectoria. Los dos llegan acompañados de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).