À Punt retransmet este diumenge el Villarreal B - Hèrcules
A les 12h per televisió duel autonòmic de primera federació entre groguets i herculans
El derbi autonòmic de la jornada 35 en el grup II de Primera RFEF es juga este diumenge 3 de maig amb les càmeres d’À Punt com a testimoni . Els groguets volen consolidar la seua presència en un play-off al que no renuncien encara els herculans. A partir de les 12:00 hores en directe, el Villarreal B rep l’Hèrcules al Miniestadi de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza.
El conjunt groguet arriba en llocs de play-off d’ascens a Segona Divisió. Ara mateix és quart, a tres punts del Cartagena, sext, i amb només quatre jornades de lliga per disputar-se. Els de David Albelda volen continuar, a més, la bona ratxa de resultats, ja que no perden un partit des del 8 de març.
Més irregular és la dinàmica del seu rival, l’Hèrcules. Tot i que va guanyar en la última jornada, només havia sumat un punt en les últimes tres. No obstant això, l’equip de Beto Company necessita la victòria per a no perdre un dels últims trens que li permeten abastar llocs de play-off.
La narració d’este interessant duel estarà a càrrec de Raül Pina que comptarà en els comentaris amb la veu de l’exjugador i exdirector esportiu Javier Subirats.
Punt a punt promet un diumenge 3 de maig d'alt voltatge des del migdia amb la lliga ACB de bàsquet amb el Baxi Manresa-València, el duel autonòmic de primera federació entre el Villarreal B i l'Hèrcules, que també es podrà seguir en directe per televisió a les 12:00 hores. El programa també ens acostarà l’última jornada de segona federació amb el descens en joc, futbol de primera amb el Celta-Elx (14:00 hores), els quarts de final de la lliga femenina de bàsquet amb el Valencia Basket-Jairis a les 18:00 hores des del Roig Arena i, a les 20:30 hores, des del Pepico Amat l’Eldense-Marbella.
A les 23:00h. serà el programa resum del cap de setmana amb 90 minuts. Un total de més de dotze hores d'esport en directe al Punt a punt de la ràdio pública.
Pilota - Trofeu Villarreal CF divendres pel web (17h)
Pels aficionats a la pilota, la cita esportiva del Dia dels Treballadors es podrà seguir divendres que ve, 1 de maig, en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real en directe pel web d’À Punt amb una doble partida del Trofeu Villareal CF.
L’equip de Marc, Gimeno i Bueno es mesurarà a Jose Salvador i Nacho en la lluita pel bronze a les 17:00 hores, mentre que la gran final enfrontarà a les 18:30 hores a l’equip de Diego, Conillet i Monrabal contra Puchol II, Javi i Carlos.
