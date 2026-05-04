El CAU se mantiene en la lucha por el ascenso

El CAU Rugby Valencia dio un paso importante —y sufrido— hacia la División de Honor Élite tras imponerse por 18-14 al CAR de Sevilla en el siempre exigente Campo del Río. Un duelo directo, cargado de tensión y trascendencia, entre dos aspirantes al mismo sueño. Y se notó desde el primer minuto.

Antes del inicio, el encuentro quedó marcado por un momento de respeto y emoción: se guardó un minuto de silencio en memoria de la que fuera jugadora internacional de balonmano y socia del club Yolanda Soria, recientemente fallecida.

El conjunto rojinegro firmó una primera mitad prácticamente perfecta. Serio en defensa, dominante en las fases estáticas y contundente en el contacto, el CAU marcó territorio desde el inicio con un golpe de castigo que abría el marcador (3-0). A partir de ahí, el equipo valenciano desplegó su mejor rugby: dos ensayos consecutivos, fruto de la presión y la insistencia, que dejaron un contundente 15-0 al descanso. Dominio total, sensaciones inmejorables y la grada empujando.

Pero el guion cambió tras el paso por vestuarios. El CAR de Sevilla reaccionó con carácter, aprovechando algunos desajustes y, sobre todo, los errores del CAU en los lanzamientos a palos. Dos ensayos prácticamente consecutivos devolvieron la emoción al choque (15-14), encendiendo todas las alarmas en el bando local.

El partido entró entonces en una fase de máxima tensión. Más contacto, más dureza, más nervios. El CAU, además, tuvo que afrontar minutos en inferioridad numérica, lo que acentuó el empuje del conjunto andaluz y elevó la incertidumbre en el tramo final.

Sin embargo, cuando más quemaba el balón, emergió la sangre fría. Un golpe de castigo a favor permitió al CAU ampliar la ventaja hasta el definitivo 18-14, desatando el alivio en el Campo del Río tras la presión visitante.

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Victoria de carácter para un CAU que dominó con claridad la primera parte, resistió en la segunda y, sobre todo, demostró que también sabe sufrir. Un triunfo clave que mantiene intactas sus aspiraciones de ascenso y refuerza su candidatura en una promoción que no concede tregua.