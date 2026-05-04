Generalitat destina más de 706.000 euros para entidades deportivas afectadas por la dana

La Generalitat ha concedido ayudas por un importe total de 706.614 euros a 109 entidades deportivas de municipios afectados por la dana para la recuperación de la actividad deportiva.

La segunda concesión parcial de ayudas urgentes para financiar la recuperación de la actividad deportiva de entidades situadas en localidades afectadas por la dana distribuye 119.876 euros entre 21 entidades deportivas de municipios afectados por la dana, según publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Este importe se complementa con las cantidades ya distribuidas por la Generalitat en la primera concesión parcial de ayudas urgentes donde se concedieron 586.738 euros a un total de 88 entidades.

Ayudas de entre 1000 y 15.000 euros

Las subvenciones concedidas oscilan entre los mil y los 15.000 euros y las entidades beneficiarias se dedican al fomento del fútbol, baloncesto, natación, ciclismo y patinaje, entre otros deportes.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a cubrir los sobrecostes que hayan tenido las entidades deportivas por su reubicación temporal mientras recuperan sus instalaciones con el objetivo de evitar el incremento de cuotas a las familias, facilitar el transporte de los y las deportistas, así como apoyar la recuperación de la actividad deportiva de las entidades afectadas.

El decreto se enmarca en el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, Plan Endavant, que tiene como uno de sus objetivos generales asegurar la continuidad de la actividad deportiva y cultural y facilitar la recuperación de su oferta y como objetivo específico acelerar la reanudación de la actividad deportiva de las entidades deportivas afectadas en las condiciones adecuadas.

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En este contexto, también destaca la colaboración entre la Generalitat y el Consorci Esports Horta, entidad supramunicipal de promoción del deporte en municipios de l'Horta de València, zona especialmente afectada por la dana.