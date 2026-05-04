El mensaje de Braulio Correal: “Hasta que las matemáticas digan lo contrario, el Alzira FS tiene que seguir creyendo”

Prácticamente hará falta un milagro para que el Family Cash Alzira FS salve la categoría. Como era previsible, el conjunto de Braulio Correal perdió 6-3 contra ElPozo Murcia y, por su parte, el Osasuna ganaba 4-1 al Ribera Navarra. “Hasta que las matemáticas digan lo contrario, hemos de seguir creyendo”, dijo Braulio Correal al término del partido. Los alzireños necesitarán ganar el viernes (20’30 h.) a O Parrulo, que tiene escasísimas posibilidades de jugar play-off por el título (no se puede decir nulas porque las matemáticas no lo permiten). También ganar el último partido de liga en Manzanares que puede llegar clasificado para play-off y querrá mejorar su posición en la tabla para eludir al Barça y ElPozo. Asimismo, hará falta que el Osasuna pierda los dos encuentros. El primero es más factible ya que el sábado visita al Jaén, también en el mismo caso que el Manzanares. En la última jornada la situación se tuerce porque los osasunistas reciben al ya salvado Córdoba, que tuvo un abrupto final en Alzira.

Por lo que respecta al partido, aunque los murcianos se adelantaron a los dos minutos, Ivi empató en el 4 e incluso Pablo García dio la vuelta al electrónico en el 19. Aún así, los alzireños no saben conservar una ventaja y como hace dos semanas, a falta de un segundo para el descanso, encajaron el 2-2. Pese al varapalo, Braulio destacó la “muy buena primera parte que hicimos”.

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Darrieer empató a tres en el 25 pero ElPozo puso el modo rodillo para llevarse el encuentro y seguir a la estela del FC Barcelona, al que empata a puntos y posiblemente se juegue el título honorífico este viernes. “Quiero agradecer en nombre del equipo al más de medio centenar de personas que se desplazaron a Murcia y que por momentos se sintieron orgullosos de que su equipo estuviera tuteando en varios momentos a todo un Pozo Murcia”.

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