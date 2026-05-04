Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Baxi Manresa 104-102 Valencia Basket. Otro revés taronja en Manresa en un final de infarto.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 92-97 Grupo Ureta Tizona Burgos.

Clasificación.

Segunda FEB :

1ºE-1º0: Amics Castelló 83-59 Coto Córdoba. En la ida el equipo castellonense cayó por 105-75 en la ida.

1/8 de Final: Baloncesto Valladolid 87-76 Club Esportiu Bàsquet Llíria. El partido de ida finalizó Club Esportiu Bàsquet Llíria 102-75 Baloncesto Valladolid.

1/8 de Final: Proinbeni UPB Gandia 63-56 Starlabs Morón. Resultado de la ida: Starlabs Morón 87- Proinbeni UPB Gandia 72

Clasificación.

Tercera FEB : Grupo EA: La Liga Regular ya terminó.

Conferencia E: Servigroup Benidorm luchará por el ascenso

Resultados y Estadísticas Grupo EA Grupo EB

Clasificados para la Fase Final: CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet

Rigalli Alginet 102-99 CB Puerto Sagunto.

Clasificado para la 2ª eliminatoria: The Fitgerald El Pilar

1ª Eliminatoria: Fundación Caixa Rural Vila Real vs Servigroup Benidorm: Socage Jovens L’Eliana vs Hidráulica NB Torrent; Velabasket CB Sueca vs CBI Elche

Como Conferencia del campeón de la temporada pasada, el sistema de competición varía en el Grupo Este. CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet tienen ya plaza para las Fases Finales (jugarán entre sí para determinar el campeón de la Conferencia), entra el mejor segundo (The Fitgerald El Pilar) directamente a la segunda eliminatoria, y el mejor quinto (Servigroup Benidorm) podrá luchar en unos playoffs a cara de perro.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Resultados.

Eliminatorias descenso. Final a Cuatro. Resultados.

Liga Endesa Femenina : Partido de vuelta de cuartos de final, Valencia Basket 73-70 Durán Maquinaria Ensino. Valencia Basket solventa el trámite en el Roig Arena y se medirá al Girona en semifinales.

Billete a semifinales para Valencia Basket, que superó la eliminatoria ante Durán Maquinaria Ensino pese a caer por 73-70 en la vuelta. La renta conseguida en Lugo permitió al conjunto taronja controlar el global y sellar el pase, con una destacada actuación de Queralt Casas. En semifinales se medirá al Spar Girona.

Próxima jornada.

Liga Femenina Challenge : Fustecma NBF Castelló y La Cordà Paterna NB acabaron ya la Liga Regular y no se clasificaron para los play-off que arrancó el pasado fin de semana con los ocho primeros clasificados.

Resultados de los partidos de ida de los cuartos de final.

Liga Femenina 2 :

Cuartos de Final, ida: CB Claret Benimaclet 52-67 Mipelletymas BF León.

La eliminatoria de ascenso se pone cuesta arriba para el Claret Benimaclet tras caer por 52-67 ante Baloncesto Femenino León en el partido de ida de los cuartos de final. El poderío físico visitante y el bajo acierto ofensivo marcaron un encuentro complicado, aunque el equipo mantiene vivo el reto de la vuelta.

Próxima jornada.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood) .

Fase final: UR Vistahermosa Lucentum, campeón de la Liga Foster’s Hollywood.

Semifinales: The Fitzgerald El Pilar 53 – 64 FC Cartagena

Acción Informática Godella 46 – 63 Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum

3º y 4º puesto: The Fitzgerald El Pilar 69 – 55 Acción Informática Godella

Final: FC Cartagena 55 – 81 Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum.

Eliminatorias por el descenso. Final a Cuatro. Resultados.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil 25-25 Horneo EÓN Alicante.

Publicación de Facebook sobre Eón Alicante BM.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : El Atticgo BM Elche, eliminado de la lucha por el título.

El sueño por el título se quedó a un gol. El AtticGO BM Elche cayó por 25-19 ante Rocasa Gran Canaria y quedó eliminado en cuartos de final tras una eliminatoria muy ajustada. El equipo franjiverde compitió hasta el final, pero la renta de la ida no fue suficiente.

Resultados Fase Final - Cuartos de Final.

Play-Down. Tercera jornada: C.BM. Morvedre 24-20 Zonzamas Plus Car Lanzarote; Elda Prestigio 29-20 Caja Rural Aula Valladolid.

Paso gigante hacia la permanencia para el Morvedre, que venció a Zonzamas en la tercera jornada del play-down. El conjunto saguntino firmó un partido muy completo y podría certificar matemáticamente la salvación en las próximas jornadas.

Objetivo cumplido para el Elda Prestigio, que aseguró la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse por 29-20 al Caja Rural Aula Valladolid. El equipo eldense logra la salvación a falta de tres jornadas y ya mira a la Copa de la Reina.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina : Grupo USA Handbol Mislata 21-23 Lobas Global Atac Oviedo.

El conjunto valenciano cierra la jornada en puestos de descenso y confirma matemáticamente la pérdida de categoría a falta de una jornada para el final. Pese al esfuerzo del equipo durante la temporada, los resultados no han sido suficientes para mantener la plaza, poniendo fin a su etapa en la División de Honor Oro femenina.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : BM Contazara Zaragoza 28-27 Fundación Agustinos Alicante; Servigroup Benidorm 28-28 Fertiberia Puerto Sagunto.

Publicación de Facebook sobre el club Balonmano Benidorm.

El Cajasol Sevilla Proín logró la primera plaza de la liga y, por tanto, el ascenso a División de Honor Masculina, la máxima categoría del balonmano nacional masculino. Una vez finalizada la penúltima jornada de la competición liguera, los sevillanos se posicionan en primer lugar con 47 puntos, a 4 del segundo y firmando el título de campeones con un partido por delante para finalizar la competición.

El play-off de ascenso de la División de Honor Plata Masculina, que se disputa entre los equipos clasificados en los puestos 2º, 3º, 4º y 5º al finalizar la liga regular, aún está en juego. La competición se desarrolla bajo un sistema de concentración en un solo fin de semana, celebrándose las semifinales el sábado (2º contra 5º y 3º contra 4º) y la gran final el domingo entre los vencedores. El equipo que logre ganar esta final obtiene el ascenso directo a División de Honor Masculina. Por su parte, el equipo que resulte perdedor de la final del play-off aún dispondrá de una última oportunidad mediante una eliminatoria de promoción a doble partido contra el 14º clasificado de División de Honor Masculina. Entre los participantes está Fertiberia Puerto Sagunto, UBU San Pablo Burgos 2031, Fundación Agustinos Alicante y Anaitasuna, aun con el orden por decidirse en la última jornada de la semana que viene.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina : Fase final, Grupo de Ascenso, grupo 1, Helvetia Saeplast Cañiza -BM. Marni Rosval, viernes 8 de mayo de 2026.

Fase final, Grupo de Ascenso, grupo 2, Healthy Poke BM Leganés - Handbol Onda, viernes 8 de mayo de 2026.

Primera División masculina : Fase Final, Grupo II, BM Elda CEE - Dólmenes Antequera, viernes 8 de mayo de 2026.

Fase Final Grupo III, Balonmano Ingenio - Handbol Sant Joan, viernes 8 de mayo de 2026.

Rugby

División de Honor : La Liga Regular acabó y los play-off por el título comienzan el fin de semana que viene

Silicius Alcobendas Rugby - Huesitos La Vila Rugby Club, domingo 10 de mayo (hora por confirmar).

Cuadro clasificatorio.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : CAU Valencia 18-14 Sevilla. El CAU se mantiene en la lucha por el ascenso.

Clasificación.

Fase ascenso a DHB Femenina, cuartos de final : Gaztedi Neskak 39-17 CAU Valencia.

Cuadro clasificatorio.

Campeonato de España Femenino M17 : El CAU Rugby Valencia Femenino M17 se proclamó campeón de España tras firmar un torneo impecable en el Campeonato de España disputado durante dos intensos días en el campo de El Cantizal, en Las Rozas (Madrid). El conjunto valenciano culminó su brillante actuación con una contundente victoria en la final por 25-0 frente a Valquirias Rugby, dejando claro su dominio absoluto en la competición.

Desde el primer encuentro, el CAU mostró un nivel superior al de sus rivales, combinando solidez defensiva, velocidad en el juego y una gran capacidad para generar oportunidades ofensivas. Sin embargo, fue en la final donde el equipo alcanzó su máxima expresión, desplegando un rugby espectacular que no dio ninguna opción a su oponente. El marcador final reflejó fielmente lo visto sobre el terreno de juego: control total, intensidad y eficacia en cada acción.

Cuadro clasificatorio.

El CAU Rugby Valencia se proclama Campeón de España Femenino M17. / FRCV

Voleibol

Superliga Masculina : El Léleman Conqueridor Valencia y el Servigroup Playas de Benidorm ya han puesto fin a la temporada.

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina : Suac Canarias fue coronado campeón de Superliga Masculina 2 arropado por su afición en el Pabellón Carlos García San Román de Las Palmas de Gran Canaria. Se ganó el título tras vencer a los gallegos de Intasa San Sadurniño con un apretado 3-2 (25 / 23; 17 / 25; 20 / 25; 25 / 19; 15 / 9). UBE L'Illa Grau consiguió la tercera posición en el partido anterior contra Grupo Egido Pinto. El primer set terminó 32-30 a favor de los castellonenses y en el que brilló una leyenda del voleibol español como es Pablo Herrera, especialmente en la playa. El segundo set tuvo paridad en su tramo intermedio, pero L'Illa Grau cogió la delantera de manera considerable y los pinteños no pudieron revertirla (25-21). Lejos de confiarse, L'Illa Grau salió al tercer set a terminar el partido. Tal fue la intensidad, que comenzaron con un 11-3. Con todo, una combinación entre la defensa madrileña y los errores de unos castellonense más creativos hicieron que Pinto se pusiera a solo un punto (15-14). Nahuel Ossola lideró la reagrupación de L'Illa Grau y volvió a conseguir una ventaja importante que los de Pinto ya no pudieron salvar (25-18).

CLASIFICACIÓN FINAL DE SUPERLIGA MASCULINA 2

Suac Canarias: título de Superliga Masculina 2 y derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 Intasa San Sadurniño: derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 UBE L'Illa Grau Grupo Egido Pinto Arona Spring in Motion Almendralejo Extremadura

Superliga 2 Femenina : Fedes Ascensores La Laguna se proclamó campeón de la segunda categoría del voleibol femenino nacional tras derrotar a las anfitrionas, Santa Cruz Cuesta Piedra, en un apasionado encuentro que se decidió en el último set 2 a 3 (24 - 26; 20 - 25; 25 - 12; 25 - 21; 11 - 15). Por su parte, UC3M Voleibol Leganés impidió un podio triple para Tenerife al vencer a Élite Vóley El Rosario por la tercera plaza.

CLASIFICACIÓN FINAL DE SUPERLIGA FEMENINA 2

Fedes Ascensores La Laguna: título de SF2 y derecho al ascenso a Liga Iberdrola Santa Cruz Cuesta Piedra: derecho al ascenso a Liga Iberdrola UC3M Voleibol Leganés Élite Vóley El Rosario CVB Barça Guía CDV UFP Canarias.

1ª División masculina, Fase Final . CV Elche se mantuvo invicto hasta el final de la competición y cumplió con su cometido de anfitrión regalándole el título de Primera División Masculina a su afición con un 3-1 (25-18 / 24-26 / 25-12 / 25-19). Lo hicieron en un partido que dominaron de principio a fin contra Hidropres CEV L'Hospitalet.

Cabe destacar que tanto CV Elche como CEV L'Hospitalet entraron en esta Fase Final como segundos de grupo al igual que lo hizo el tercer clasificado, VP Madrid. Los madrileños se llevaron el bronce esta ante CV Pòrtol en un partido muy similar al de la final. Los catalanes solo hicieron frente al conjunto de la capital en el segundo set y se van de Elche cuartos tras un 3-1 (25-14 / 24-26 / 25-12 / 25-19).

Estos encuentros pusieron el punto y final a una fase de ascenso que tuvo lugar en Elche (Alicante) del 24 al 26 de abril de 2026. Los cuatro primeros clasificados lograron una plaza garantizada en Superliga Masculina 2, mientras que el resto del ránking deberá estar atento a posibles bajas de la segunda categoría, pues todavía podrían participar en ella.

CLASIFICACIÓN FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV Elche: campeón de Primera División Masculina y obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Hidropres CEV L'Hospitalet: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 VP Madrid: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 CV Pòrtol: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Universidad de Granada Paterna Liceo CV Oviedo Moreno Sáez Sporting

CV Elche le regala a su afición el título de Primera División Masculina. / ESVOLEY

1ª División Femenina : Rehermann Ciudad de A Coruña, CV Sant Just, Mayurqa Voley Palma Anaya y CV Esplugues tendrán un puesto asegurado en Superliga Femenina 2. Serán las gallegas y las baleares las que se jueguen el título en la final. El resto de equipos han jugado las finales de consolación para definir la clasificación al completo.

Hockey hierba

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina .

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa - Vallés Esportiu, sábado 9 de mayo a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): SPV - Universitat d'Alacant San Vicente, sábado 9 de mayo a las 16:00 horas; CD Giner de los Ríos - RC Jolaseta, domingo 10 de mayo a las 11:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

División de Honor B Femenina .

Grupo A (por el ascenso): Valencia CH - CD Giner de los Ríos, sábado 9 de mayo a las 18:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant - CH Xaloc, sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Hockey Club Liceo 4-4 AITEX PAS Alcoi.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur : Sporting Alcoi Erum 1-6 Digitecnic CVPV Capital del Vi.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina : Club Promoción Patín Raspeig 1- 3 Imán Serroukh Alcalá Hockey

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : No hubo jornada este pasado fin de semana, en una competición en la que participan el PAS Alcoi y el Club Promoción Patín Raspeig.

Fútbol sala

Primera División : ElPozo Murcia Costa Cálida 6-3 Family Cash Alzira; Barça 5-5 Servigroup Peñíscola.

El mensaje de Braulio Correal: “Hasta que las matemáticas digan lo contrario, el Alzira FS tiene que seguir creyendo”.

El Servigroup Peñíscola FS firma un empate de mérito ante el Barça (5-5).

Clasificación.

Segunda División : Levante UD FS 1-4 Sala 5 Martorell.

Clasificación.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - SD Hispania Yecla, sábado 9 de mayo de 2026.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Grupo 2, FS Picassent 3-2 EDM Cadrete Forjas Casado.Clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Nunsys El PIlar 63 -Cerezo Futsal Lleida; CFS Bisontes Castellón 5-4 Sant Quirze Valles, Assoc; Ye Faky FS 7-1 Canet FS.; Industrias Santa Coloma 1-3 C.F.S. Futsal IBI - Juypal Hogar

Clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, FS Vivocuenca 1-2 CD Sporting La Nucía.

Clasificación del Grupo 4.

Waterpolo

Primera División Masculina , Segunda Fase, Grupo D: CN Molins de Dei 15-14 Waterpolo Turia.

Clasificación.

Primera División Femenina , Segunda Fase, en el Grupo C: CN Vallirana 9-7 CW Elx Manolet. En el Grupo D: Waterpolo Turia 11-12 CD Natación Boadilla.

Despedida de temporada con derrota por la mínima ante el líder CDN Boadilla (11-12), con un gol encajado a falta de cuatro segundos. Blanca Goset volvió a ser la máxima goleadora con cuatro tantos. El equipo cierra el curso cuarto de su grupo por la permanencia y duodécimo en la clasificación global de Primera División.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina . Segunda Fase, Grupo C: Santa Cruz Tenerife 7-15 CW Elx Selecte. En el Grupo D: Fauca Unión Waterpolo 16- 10 CN Godella Natación.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026 : Valencia Firebats cae en la final de la LNFA en la prórroga.

Barberà Rookies 25-19 Valencia Firebats.

LNFA : Las Rozas Black Demons se proclamó campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) por cuarto año consecutivo tras imponerse por 27-13 a Badalona Dracs en la Spanish Bowl 2026, disputada este sábado 2 de mayo en el Estadio Municipal de Badalona.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Ciclismo : València consolida su gran cita cicloturista con una multitudinaria XXI edición del Gran Fondo.

Resultados de las pruebas disputadas el pasado fin de semana: XIV TROFEU ESCOLES DE CICLISME GUTI-VINALESA, GRAN PREMIO DE LA SERRANIA (SOLO ESCUELAS DE CICLISMO), XXIX MEMORIAL SAMUEL LLORCA, TROFEO ESCUELAS DE CICLISMO BENISSA, II COPA ALICANTE BTT VILLA DE CREVILLENT, TROFEO SOCIAL 1 DE MAYO, II TROFEO ESCUELAS DE CICLISMO MOROS ALMORAVIDES - ORIHUELA (CHALLENGE FEMINAS CV).

Atletismo : BENICARLÓ 03-05-26 11ª Jornada Municipal Benicarló AL 2026

CASTELLÓN 02-05-26 Jornada Triatlones Sub14 AL JECV Castellón

ELCHE 02-05-2026 Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes AL 2026

ELCHE 02-05-2026 Campeonato Provincial Sub-14 AL JECV Alicante 2026

ELCHE 03-05-2026 Campeonato Provincial Sub-16 AL JECV Alicante 2026

VALENCIA TURIA 2/3-05-26 Cto de España Federaciones Combinadas 2026. La selección valenciana logra un bronce épico. La selección valenciana superó todos los contratiempo y, después de dos días de competición, logró mantenerse en el podio del Campeonato de España de pruebas combinadas por federaciones. La Comunitat Valencia, que perdió el primer día a Carmen Ramos y Andreu Boix, dos de sus pilares, logró el mejor resultado posible, la medalla de bronce, gracias a la actuación de Jorge Dávila y tres atletas de categorías Sub-20: Mateo Lozano, Lorena Valero y Lara Cruz. El triunfo fue para Galicia y el segundo puesto se lo llevó Cataluña. La competición se disputó en el Estadi del Túria, en Valencia

La selección valenciana logra un bronce épico. / FACV

Natación : Ángela Martínez logra su segunda plata consecutiva en la Copa del Mundo.

Consulta AQUÍ los resultados de las competiciones del fin de semana.

Vela : Margos, Pirada, Nautic Café del Mar y Cristina, campeones de la Ruta de la Seda. La regata que une el Real Club Náutico de Valencia con Es Nàutic de Eivissa se cerró en la madrugada del sábado, cuando la última embarcación Orión, cruzó la línea de llegada pasada las 9:40 horas tras completar las 80 millas de recorrido. El Avatar 14, un Oceanis 58, fue el primero en alcanzar el puerto ibicenco, siendo su hora de llegada a a las 23:18 horas.

Tras obtenerse los tiempos compensados el vencedor en la clase A Dos/Home-Dona fue el Argos, completándose el podio con Guaichia y Tortooga. En la flota ORC 1-2, el podio se cerró con Pirada, Oui y Crosswind. En cuanto a los ORC 3-5 se configuró el cajón con Natuic Café del Mar, seguido del Reti y Picamares. Por lo que respecta al grupo Promoción, las tres primeras plazas se completaron con Cristina, Avatar 14 y Alphyn.

En la general absoluta, que agrupa a todas estas clases el podio lo ocuparon el Pirada, seguido de Cristina y Nautic Café del Mar, como tercero de esta clasificación.

Salida de la Ruta de la Seda este pasado viernes 1 de mayo. / ©Pep Portas-RCNV

García y Valverde se imponen en el 66º Gran Trofeo València de Snipe. Tras disputarse este domingo la séptima y última prueba del programa, que se sumaba a las seis completadas en las jornadas del viernes 1 y sábado 2 de mayo, la emblemática regata de la clase Snipe inscribe en su palmarés a Guillermo García (Tønsberg SF) y José Juan Valverde (CN Los Nietos) como vencedores de la competición organizada por el Real Club Náutico de Valencia.

La igualdad en cabeza fue máxima durante todo el campeonato. García y Valverde firmaron una serie muy consistente, con tres triunfos parciales, lo que les permitió imponerse en la clasificación final. Joaquín Armengot (CV Valencia Mar) y Pablo Martí (RCN Valencia) sumaron dos victorias parciales, las mismas que Agustín Zabalua y Jorge Basterra, también del club sede, en un escenario de máxima igualdad entre las primeras posiciones.

García y Valverde finalizaron empatados a 16 puntos con Armengot y Martí, aunque el descarte del peor resultado y la regularidad en el resto de pruebas decantaron la clasificación a su favor, con 10 puntos netos frente a los 12 de sus rivales directos. Zabalua y Basterra, por su parte, completaron el podio con 15 puntos.

El tercer puesto de la general absoluta fue para los regatistas locales Agustín Zabalua y Jorge Basterra (RCN Valencia), quienes además dominaron la clasificación en la categoría Snipe Master Juvenil, confirmando su progresión dentro de la clase. Por su parte, Manuel Aejandro y Anna Stephanie Martínez (RCN Valencia) se adjudicaron el triunfo en la categoría juvenil, destacando por su regularidad en una flota especialmente exigente.

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Foto de familia en la entrega de trofeos de València. / ©Pep Portas-RCNV