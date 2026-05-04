La selección valenciana logra un bronce épico en combinadas

La selección valenciana superó todos los contratiempo y, después de dos días de competición, logró mantenerse en el podio del Campeonato de España de pruebas combinadas por federaciones. La Comunitat, que perdió el primer día a Carmen Ramos y Andreu Boix, dos de sus pilares, logró el mejor resultado posible, la medalla de bronce, gracias a la actuación de Jorge Dávila y tres atletas de categorías sub20: Mateo Lozano, Lorena Valero y Lara Cruz. El triunfo fue para Galicia y el segundo puesto se lo llevó Cataluña. La competición se disputó en el Estadi del Túria, en Valencia.

Jorge Dávila, selección valenciana de combinadas Valencia 2026 / FACV

Los valencianos, dominadores del palmarés

La Comunitat Valenciana había ganado siete de las últimas ocho ediciones. Siempre es la gran favorita por ser una región con grandes centros de entrenamiento de combinadas en Onil, Moncada, Dénia y, sobre todo, Castellón, con Manoli Alonso al frente. Esta entrenadora es la jefa de equipo y este año tuvo muchos problemas para hacer la selección por las lesiones de gente como Jorge Ureña, Pablo Roelas y, ya desde hace tiempo, Claudia Conte. A última hora hubo más bajas, como la de Tayb Loum. Y ya en competición, Boix y Ramos. Aún así, el conjunto valenciano aguantó el tipo y logró una medalla de bronce cargada de épica.

Jorge Dávila, el más veterano, un habitual en el podio de los Campeonatos de España individuales, respondió con la tercera mejor marca (7.236 puntos), solo superado por Pol Ferrer y Gerson Vidal. Pero en el momento más complicado, cuando la selección se quedó con solo cuatro atletas -puntúan las dos mejores marcas en decatlón y las dos mejores en heptatlón-, tres atletas de categoría sub20 dieron un paso al frente.

Lara Cruz, selección valenciana de combinadas / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

Mateo Lozano, pupilo de Manoli Alonso, de 2007, tuvo una segunda jornada excepcional, con marca personal en las cinco pruebas que disputó, para un total de siete nuevos récords en las diez pruebas del decatlón -peso, 400, 110 metros vallas, disco, pértiga, jabalina y 1.500- para acabar con 7.001 puntos.

Lorena Valero, selección valenciana de combinadas Valencia 2026 / SD

La castellonense Lorena Valero, de solo 17 años, nacida en diciembre de 2008, mejoró su tope en el heptatlón con 5.091 puntos y marcas personales en cuatro de las siete pruebas -peso, 200, jabalina y 800-. Otro impulso vital para llevar a la selección valenciana hasta el podio. Mientras que Lara Cruz, 18 años, también mejoró su marca en heptatlón (4.909 puntos) y batió sus topes personales tanto en 200 como en longitud.

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