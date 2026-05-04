Valencia Firebats cae en la final de la LNFA en la prórroga

Barberà Rookies son las nuevas campeonas de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina). El conjunto de Barberà del Vallès (Barcelona) conquistó su undécimo título de liga tras imponerse a Valencia Firebats por 25-19 en una trepidante final que tuvo que resolverse en la prórroga. El tiempo reglamentario concluyó con empate a 19 y, ya en el “overtime”, un “touchdown” de Alba Izquierdo, a pase de la “quarterback” Mónica Rafecas, decantó la balanza a favor de las catalanas, dejando sin premio el extraordinario encuentro firmado también por el conjunto valenciano. Alba Izquierdo, autora de dos anotaciones, fue designada MVP de la final, disputada en el Camp Oval de Picanya (Valencia).

Alba Izquierdo, autora de dos anotaciones, fue designada MVP de la final, disputada en el Camp Oval de Picanya (Valencia). / FEFA

Crónica

El partido ofreció un alto nivel competitivo, con ambos equipos protagonizando un intercambio constante de golpes. Rookies, que habían dominado con autoridad la liga regular, partían como favoritas, pero se vieron obligadas a emplearse a fondo para superar la resistencia de unas Firebats que compitieron al máximo nivel y que, durante muchos minutos, llevaron la iniciativa en el marcador.

Dolores Nsue, con una brillante carrera, inauguró el marcador para las valencianas en la primera jugada del encuentro (0-6), sorprendiendo a una defensa de Rookies que en la fase regular únicamente había concedido un “touchdown” en seis partidos. Sabrina Marques, también por vía terrestre, igualó para las catalanas (6-6), pero Firebats volvieron a adelantarse con otra gran acción de una inspirada Nsue. Las valencianas ampliaron además su ventaja con el punto extra transformado por Natasha Ceballos (6-13).

Rookies volvió a verse por detrás en el marcador, pero antes del descanso logró equilibrar de nuevo el encuentro con un nuevo “touchdown” de Sabrina Marques, que también convirtió el punto extra (13-13).

Tras el paso por vestuarios, un gran pase de Natalia Álvarez a Paula Martínez volvió a impulsar a Firebats (13-19). El conjunto valenciano alcanzó los dos últimos minutos por delante, acariciando la victoria, pero en el tramo final Rookies, el equipo más laureado de la competición, exhibió su carácter ganador para forzar la prórroga con una carrera de “touchdown” de Alba Izquierdo (19-19).

En el tiempo extra, el conjunto valenciano dispuso del primer turno ofensivo tras el sorteo, pero no logró convertir su posesión. Un “fumble” recuperado por la defensa de Rookies devolvió el balón al conjunto dirigido por Roger Montolio, que no desaprovechó la oportunidad y certificó el título con el pase definitivo de Mónica Rafecas a Alba Izquierdo.

Una acción de la final femenina. / Juan Muñoz

Spanish Bowl 2026: Black Demons conquistan su cuarto título consecutivo y reafirman su reinado en la LNFA

Las Rozas Black Demons se proclamaron campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) por cuarto año consecutivo tras imponerse por 27-13 a Badalona Dracs en la Spanish Bowl 2026, disputada este sábado 2 de mayo en el Estadio Municipal de Badalona. El conjunto roceño reafirma así su hegemonía en la competición, consolidando un ciclo de dominio que comenzó en 2023. Dracs compitieron con intensidad durante todo el encuentro, pero no lograron detener el eficaz juego terrestre de Black Demons y por segundo año consecutivo tuvieron que conformarse con el subcampeonato. El jugador más destacado de la final fue el «running back» Daniel Romero, autor de tres «touchdowns» y designado MVP del partido tras protagonizar una actuación determinante.

Una acción de la gran final de la LNFA. / David Carballal Burriel

El inicio de partido de Black Demons fue demoledor. Los jugadores dirigidos por Lee Rose protagonizaron un fantástico primer «drive» y anotaron en su primera posesión, inaugurando el marcador a las primeras de cambio (7-0). Un gran pase del «quarterback» Diego Lliteras a Pablo Sánchez acercó a los roceños a la zona de anotación, y Daniel Romero comenzó a encaminar su MVP con el primer «touchdown» de carrera de su cuenta particular.

Dracs respondieron en su primer turno ofensivo y también se plantaron en la zona roja, dentro de las últimas 20 yardas, aunque se fueron de vacío. La defensa de Black Demons forzó el cuarto «down» y los badaloneses intentaron un «field goal» que no fue bueno. Los roceños, por el contrario, sí aprovecharon la siguiente posesión para abrir brecha. Ganando yardas con facilidad por vía terrestre, con la línea ofensiva imponiéndose en las trincheras, Black Demons ampliaron la ventaja con una nueva anotación de Daniel Romero.

Una intercepción de Julio Aguado al «quarterback» de Dracs, Pol Singleton, fue un nuevo mazazo para los de Badalona, que encajaron el tercer «touchdown», nuevamente con Daniel Romero como protagonista (21-0). Aun así, el equipo de Genaro Alfonsín reaccionó anotando su primer «touchdown» por mediación de Pol Singleton en una acción personal de carrera, minimizando daños antes del intermedio (21-7).

En la reanudación, Dracs recibían el balón y tenían la oportunidad de recortar distancias, pero no lo lograron. La defensa de Black Demons se mostró firme y desbarató la ofensiva badalonesa. Las carreras de Daniel Romero volvieron a ser decisivas para acercar de nuevo a los roceños a las puertas de la «end zone», y el «quarterback» Diego Lliteras culminó el «drive» con un nuevo «touchdown» terrestre (27-7 a dos minutos para la conclusión del tercer cuarto).

Dracs, pese a tener la final muy cuesta arriba, no bajaron los brazos y un gran pase profundo de Pol Singleton a Eloi Soler les dio esperanzas de remontada (27-13). Ya en el último cuarto, sin embargo, la solidez defensiva de Black Demons fue clave para terminar asegurando la victoria, con una última intercepción de Yago Sánchez que selló definitivamente el cuarto título liguero para el equipo de Las Rozas.

En la ceremonia de entrega de trofeos, Las Rozas Black Demons se marcharon a los vestuarios y no recogieron el trofeo de campeones en desacuerdo con la designación de la sede de la final. Ante esta actuación del club roceño, el presidente de FEFA, José Luis Soler, emitió el siguiente comunicado:

Como presidente de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), me dirijo al Ayuntamiento de Badalona, a su ilustrísimo alcalde, D. Xavier García Albiol, y al concejal de Deportes, D. Juan José Portillo López, para trasladarles mis más sinceras disculpas por el comportamiento del equipo de fútbol americano Black Demons en la final celebrada el día 2 de mayo de 2026 en el Estadio Municipal de Badalona.

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Actitudes como la ocurrida no forman parte del código de conducta de nuestro deporte. Asimismo, aseguramos a este Ayuntamiento, que en tantas ocasiones ha mostrado su apoyo al fútbol americano, que esta Federación no permitirá que esta falta de respeto y decoro hacia las instituciones, los jugadores, el público y el deporte en general quede sin la respuesta adecuada.