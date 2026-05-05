Andrés García reconquista el Campeonato de España Absoluto de Foso Olímpico

El tiro olímpico valenciano volvió a destacar en una de las citas más exigentes del calendario nacional. El Campeonato de España Absoluto de Foso Olímpico, disputado este fin de semana en el CEAR Juan Carlos I de Las Gabias (Granada), confirmó su condición como una de las competiciones más importantes de la temporada, reuniendo a la élite nacional de la modalidad, en una jornada en la que la Comunitat Valenciana se proclamó subcampeona por equipos y en la que Andrés García volvió a ser protagonista al revalidar el título nacional por segundo año consecutivo.

Andrés García, en el podio. / RFETO

Andrés García revalida el título y confirma su dominio nacional

En este escenario de máxima exigencia, Andrés García firmó una actuación sobresaliente para proclamarse, por segundo año consecutivo, campeón de España absoluto. El tirador valenciano alcanzó los 120 platos en la fase clasificatoria y resolvió la final con autoridad, imponiéndose con 26 aciertos para sellar la victoria.

Su primera mitad de torneo había sido floja, discreta. Andrés (22 años, nacido en la pequeña localidad conquense de Aliaguilla, pero formado deportivamente en la Comunitat Valenciana y residente en Requena desde 2020) se encontraba lejos del podio. Sin embargo, en el segundo día de competición, el tirador FER exhibió todo su talento. “Ha sido un campeonato muy positivo. Llegaba bien preparado, con buenas sensaciones, y decidí incluso alargar un día más el entrenamiento en Granada porque defendía el título del año pasado y quería afrontarlo con la máxima exigencia. Empecé bien la competición, aunque el primer día tuve una serie más floja que me penalizó y me obligó a apretar el segundo”, expresó.

Andrés García protagonizó una remontada para el recuerdo y firmó una reacción de campeón. En primer lugar, hizo pleno, un 50 de 50, para colarse en la final. Ya en la final, con la moral por las nubes, mantuvo la excelencia y sus rivales no tuvieron capacidad de respuesta. “Afortunadamente, supe reaccionar, las cosas salieron y pude meterme en la final con el dorsal dos. Me encontré muy sólido y logré llevarme la victoria. Estoy muy contento con el resultado y, sobre todo, muy orgulloso del trabajo realizado”.

En suma, segunda corona nacional absoluta para el tirador FER, el mejor estímulo antes de afrontar, a partir del viernes, una nueva Copa del Mundo, en Kazajistán.

El tirador valenciano alcanzó los 120 platos en la fase clasificatoria y resolvió la final con autoridad, imponiéndose con 26 aciertos para sellar la victoria. / RFETO

La Comunitat Valenciana, subcampeona por equipos

Más allá del éxito individual, la Comunitat Valenciana firmó una actuación colectiva de gran nivel, logrando la segunda posición por equipos en la clasificación general y consolidándose como una de las federaciones más competitivas del panorama nacional. Las actuaciones de Andrés García, Carlos Maset Domenech y Manuel Murcia Pérez sumaron 351 platos, quedándose a tan solo uno del equipo ganador, la Federación Andaluza A. El tercer lugar fue para la Federación Catalana A.

El balance autonómico se completó con el tercer puesto de Ramón Peral en categoría Veteranos, mientras que Marta Alfonso finalizó en sexta posición en la categoría femenina, dentro de un cuadro de alto nivel.

Próximo reto internacional

Sin apenas margen para el descanso, Andrés García ya pone el foco en su siguiente desafío internacional. El tirador valenciano competirá este próximo fin de semana en la Copa del Mundo de Almaty (Kazajistán), donde buscará trasladar su gran estado de forma al circuito internacional.