La Comunidad Valenciana triunfó en el XXV Campeonato de España de Apnea Indoor 2026

El Polideportivo Esperanza Lag de Elche acogió a finales de abril el XXV Campeonato de España de Apnea Indoor 2026, organizado por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana (FASCV) por delegación de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS).

Publicación de la página de Facebook de FEDAS Valencia.

La competición, que reunió a los mejores especialistas del país, fue retransmitida en directo vía streaming, ampliando su alcance y acercando la apnea indoor al público general.

Dominio de la Comunidad Valenciana por federaciones

En la clasificación general por Federaciones Autonómicas, la FASCV (Comunidad Valenciana) se proclamó campeona de España con un total de 1061,36 puntos, seguida por la Federación Catalana (FECDAS) con 1048,46 puntos y la Federación Andaluza (FAAS) con 982,97 puntos.

Grandes actuaciones individuales

A nivel individual, destacó la actuación de Isabel Sánchez-Arán, que logró imponerse en las distintas disciplinas femeninas, confirmando su dominio en el panorama nacional.

Isabel Sánchez-Arán, que logró imponerse en las distintas disciplinas femeninas. / OCTAVIO AMAT

Tras ella, la FASCV firmó una actuación de gran solidez, con Tania Cruz subcampeona en dinámica (DYN) y DYN-BF y Elena Fuster, que alcanzó el subcampeonato en DNF y la 3ª posición en DYN, consolidando el alto nivel competitivo del bloque femenino de la Comunidad Valenciana.

Elena Fuster alcanzó el subcampeonato en DNF y la 3ª posición en DYN / OCTAVIO AMAT

En categoría masculina, junto a las destacadas actuaciones de Garikoitz Iruretagoiena y Txomin Múgica (EHUIF), ambos con presencia en el podio, los deportistas de la FASCV firmaron un rendimiento sobresaliente con posiciones de honor en varias disciplinas: oro de Piotr Tadeusz Konieczny en DYN, plata de Oleksiy Krysanov en STA y plata de Ignacio Peral en DYN-BF, consolidando a la Comunidad Valenciana entre las principales referencias nacionales.

Oro de Piotr Tadeusz Konieczny en DYN / OCTAVIO AMAT

Celebración de los deportistas de la Comunidad Valenciana. / FEDAS Comunidad Valenciana (FASCV)

Consolidación de la categoría Máster +50 y crecimiento de la participación femenina

Uno de los aspectos más destacados del campeonato fue la consolidación definitiva de la clasificación Máster +50, que contó con una excelente acogida por parte de todos los equipos autonómicos, reforzando el carácter inclusivo y transversal de la apnea indoor en España.

Asimismo, se registró un notable incremento de la participación femenina, evidenciando el crecimiento sostenido del deporte y el cada vez mayor protagonismo de la mujer en la alta competición subacuática.

En esta línea, la categoría Máster volvió a demostrar la solidez del colectivo, con victorias destacadas de Víctor Manuel Barrado (FMDAS) y Nathalie Michelot (FMDAS).

Un campeonato de alto nivel y excelente ambiente deportivo

El campeonato contó con representación de la mayoría de federaciones autonómicas, evidenciando el crecimiento de la apnea indoor en España y el alto nivel competitivo existente en todas las disciplinas.

Más allá de los resultados, la competición se desarrolló en un excelente ambiente entre deportistas, marcado por el respeto, la deportividad y el compañerismo, valores que caracterizan a la comunidad de la apnea y que contribuyeron al éxito del evento.