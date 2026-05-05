El Léleman Conqueridor se corona campeón de la Final Four Infantil Autonómica

El Léleman Conqueridor se alzó con el título de la Final Four Autonómica Infantil Masculina este pasado domingo en el Pabellón Nou Moles. Un fin de semana de dominio absoluto concediendo un solo set en toda la fase final que ha confirmado el gran estado de forma que atraviesa la Academia del Conqueridor. El Infantil masculino cumplió con una gran actuación consolidándose como un equipo intratable al cerrar la competición con un balance casi perfecto.

Foto de familia de la Final Four Autonómica Infantil celebrada en Nou Moles. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Los de José Andújar, que ya ostentan el título de campeones de la Copa de España, han cumplido con los pronósticos al imponerse en sus tres compromisos y demostrar una calidad que solo ha permitido un set en contra en todo el fin de semana.

Camino al oro

El camino hacia el oro se fraguó con una contundencia matemática en las tres jornadas disputadas. En el debut del sábado, el Conqueridor superó al CD Salesianos Elche-A con un contundente 3-0 (25-15, 25-16, 25-13). Durante la sesión vespertina, el conjunto local venció al Benicolchón Benidorm por 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-14), concediendo en la tercera manga el único set de todo el campeonato.

Finalmente, en el duelo decisivo de este domingo, los anfitriones sentenciaron el torneo con un solvente 3-0 frente al Paterna-Liceo Osos y se aseguraron el primer puesto de la clasificación final.

El Léleman Conqueridor Infanti, en la Final Four. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

La clave del éxito ha residido en la participación total de la plantilla, ya que todos los jugadores sin excepción han saltado a la pista y han contribuido directamente a la victoria. Este esfuerzo colectivo ha encontrado su motor emocional en una afición que ha transformado durante estos dos día el pabellón de Nou Moles en un fortín inexpugnable. El aliento de las familias e integrantes del club ha sido determinante para ayudar a sus jóvenes promesas.

Los otros puestos del podio

El CD Salesianos Elche-A se adjudicó la medalla de plata tras demostrar una extraordinaria capacidad de recuperación durante el torneo. La tercera posición fue para el Paterna-Liceo Osos, que bajo la dirección estratégica de Marta Martínez, ha demostrado una solvencia de nivel. El cuadro de honor lo completó el Benicolchón Benidorm en cuarto lugar.

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Un evento en el que ha vuelto a destacar la hermandad y el compañerismo entre los cuatro mejores equipos de la Comunitat Valenciana. La Final Four concluyó con la ceremonia de entrega de trofeos y la designación de MVP, entre ellos, Carlos Izquierdo como mejor jugador del torneo. La Final Four, organizada por la Federación Valenciana y el Léleman Conqueridor, evidencia la buena salud y el empuje del deporte de base en la Comunitat Valenciana.