Mateo Martínez continuará creciendo en el Servigroup Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm ha confirmado la renovación de Mateo Martínez Villacañas, que continuará vinculado al primer equipo masculino en la temporada 2026/2027, en la que el conjunto benidormense volverá a competir en la Superliga Masculina.

Publicación del Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

Jugador de club

A sus 21 años y con 1,90 metros de altura, el receptor benidormense representa a la perfección el modelo de jugador que el club quiere seguir impulsando: formado en la cantera, comprometido con el proyecto y con una gran proyección deportiva.

La pasada temporada 2025/2026 supuso un paso importante en su crecimiento, formando parte de la plantilla del primer equipo y debutando en la Superliga Masculina ante el Instercap Asisa Tarragona SPSP, donde comenzó a acumular experiencia en la élite del voleibol nacional, participando en encuentros exigentes ante rivales de máximo nivel como Pamesa Teruel VB.

Pieza destacada en el equipo Sénior Taberna Andaluza Benidorm

Paralelamente, Mateo ha sido una pieza destacada en el equipo Sénior Taberna Andaluza Benidorm, con el que recientemente se ha proclamado campeón autonómico, y con el que disputará la fase de ascenso a Primera Nacional, que se celebrará en Son Ferrer del 21 al 24 de mayo.

Desde el club se valora muy positivamente su evolución, destacando su actitud, compromiso y capacidad de trabajo, cualidades que hacen confiar en que el jugador seguirá dando pasos adelante y ganando protagonismo en la dinámica del primer equipo.

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Con esta renovación, el Servigroup Playas de Benidorm reafirma su apuesta por el talento de la casa y por el desarrollo de jóvenes jugadores dentro de su estructura deportiva.