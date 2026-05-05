MTRI Alicante supera los 1.500 registros a menos de una semana del cierre de inscripciones

Mediterránea Triatlón arrancará con fuerza su primera prueba de triatlón en Alicante gracias al respaldo de 1.511 participantes que ya han confirmado asistencia. La competición cierra en 6 días la inscripción, el próximo domingo 10 de mayo a las 23.59h, por lo que todavía está a tiempo de sumar nuevas plazas.

Por un lado, hay que destacar cómo MTRI Alicante ha crecido en cerca de 400 triatletas respecto a la edición anterior, superando las previsiones de la organización que se había marcado la cifra de 1.500 plazas. Por otro lado, el crecimiento está representado en el despunte del sprint y en la vuelta del auge por la distancia reina de nuestro deporte, el triatlón olímpico con 500 inscritos actualmente. Así pues, en la jornada del sábado con sprint y duatlón familiar, 747 triatletas recorrerán las calles de Alicante; mientras que el domingo con olímpico y supersprint, 764 triatletas ocuparán la ciudad.

Alicante prepara su triatlón / FETRI

Participación por distancias

Sprint: 637

Duatlón Familiar: 110

Supersprint: 264

Olímpico: 500

Menos del 50% de la participación es de la Comunitat Valenciana, Alicante principalmente, seguida de València con menos de 200 deportistas, Por lo que la prueba va a suponer el desplazamiento de un gran número de participantes que se alojarán en la ciudad y alrededores, y que completarán su triatlón con el disfrute en zonas de ocio, culturales y gastronómicas de la ciudad.

¿Qué hacer en Alicante después de Mediterránea Triatlón?

La ciudad no deja indiferente a nadie, y sumándole el clima insuperable respecto a cualquier otra ciudad de la Comunidad Valenciana, Alicante permite combinar deporte y planes adicionales que completen el fin de semana. Visitar el Castillo de Santa Bárbara, al que se llega en el segmento de ciclismo en las competiciones; descubrir la isla de Tabarca o visitar el parque del Palmeral con más de 7.000 palmeras son algunas de las opciones especiales del fin de semana MTRI Alicante. Además, cada sábado es posible disfrutar del tardeo en el centro de la ciudad y disfrutar de tapas y ambiente festivo previo a la cena; conocer el Mercado Central o visitar el MACA, Museo de Arte Contemporáneo, que ofrece exposiciones gratuitas.