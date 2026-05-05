Russafa impulsa el primer torneo profesional de ajedrez

La Junta Municipal de Russafa da un paso adelante en la promoción del deporte y la vida comunitaria con la organización del primer torneo profesional de ajedrez impulsado desde una junta de distrito en la ciudad de València. Esta iniciativa pionera tendrá lugar el 29 de mayo, a partir de las 18:00 horas, y nace con el objetivo de acercar el ajedrez a los barrios, fomentar la participación vecinal y poner en valor esta disciplina como herramienta de desarrollo intelectual y cohesión social.

Sistema de competición

El torneo, organizado en colaboración con el Club de Ajedrez de Montolivet, que cederá sus instalaciones para la celebración del evento, se disputará bajo el sistema Blitz, en formato suizo a 9 rondas, y contará con árbitros oficiales. Además, los resultados serán válidos para el ELO FIDE, el sistema de puntuación internacional reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez, lo que sitúa la competición en un nivel profesional y atractivo tanto para jugadores experimentados como para nuevos talentos.

El torneo estará abierto a la participación de cualquier persona interesada, más allá de los propios vecinos del distrito, reforzando así su carácter inclusivo y abierto.

Valoraciones

La presidenta de la Junta Municipal de Russafa, Paula Llobet, ha destacado la relevancia de esta iniciativa: “Apostar por el ajedrez es apostar por un ocio saludable que estimula la mente, fomenta valores como la concentración, la estrategia y el respeto, y además contribuye a generar comunidad en nuestros barrios. Queremos que los barrios que abarcan la Junta sean un referente en actividades saludables que unan a vecinos de todas las edades”.

En cuanto a los premios, se reconocerá a los cinco primeros clasificados de la general, así como a categorías específicas que buscan impulsar nuevos perfiles dentro del ajedrez: mejor jugadora femenina, mejor jugador veterano —mayores de 50 años— y mejor jugador joven —nacidos a partir del año 2000—, “una forma de estimular el ajedrez en todos los sectores de la población, de los nuevos talentos a las personas mayores, porque nunca es tarde para acercarse a este deporte”, ha indicado Paula Llobet.

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“Esta actividad se enmarca dentro de las nuevas propuestas incorporadas al presupuesto de la Junta Municipal de Russafa en 2026, consolidando una línea de trabajo orientada a dinamizar la vida cultural y deportiva del distrito con iniciativas novedosas que fortalecen el tejido asociativo, como ya ha sido el concurso arte urbano en persianas de los barrios, el maratón de fotografía, premios de Fallas y Cruces de Mayo o la Liga Nacional del Graffiti”, ha apuntado Paula Llobet, asegurando que “con este torneo, la Junta Municipal de Russafa no sólo pone en valor el ajedrez como disciplina deportiva, sino también como un punto de encuentro que une generaciones, impulsa el talento local y refuerza el papel de los barrios como espacios vivos de convivencia y participación".