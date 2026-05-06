La Comunidad Valenciana conquista el Campeonato de España de Béisbol Sub-15

Este fin de semana se disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Béisbol 2026, que se llevó a cabo en el Campo Municipal de Béisbol y Sófbol Carlos Pérez de Rozas, en Montjuïc, Barcelona. Esta cita reunió a las mejores canteras del país en las categorías Sub-12 (Little League) y Sub-15 (Júnior League). La Comunitat Valenciana se proclamó campeona de España en Sub-15 tras imponerse a Cataluña por 13-10 en una final ajustada, mientras que en Sub-12 firmó un cuarto puesto tras perder el bronce frente a Navarra.

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Valencia se corona campeona de España Sub-15 tras un recorrido impecable en Barcelona

La Selección de la Comunitat Valenciana se proclamó campeona del Campeonato de España de Béisbol Sub-15 tras imponerse a Cataluña por 13-10 en una final vibrante. Un desenlace que confirmó lo que el torneo ya venía anticipando: el conjunto valenciano fue el equipo más sólido, completo y competitivo de todo el campeonato.

Desde el inicio, el seleccionado valenciano marcó territorio. En la fase de grupos firmó un pleno de victorias (3-0) en el Grupo A, mostrando un equilibrio muy difícil de igualar y un juego muy completo. En ese mismo cuadro, Madrid se aseguró la segunda plaza con dos victorias y una derrota mientras que Castilla y León quedó cerca de los puestos de clasificación con una victoria y dos derrotas y Asturias finalizó en último lugar sin lograr sumar puntos, pese a mostrar una evolución positiva durante el certamen.

En paralelo, Cataluña replicó ese nivel en el Grupo B, llegando invicta a las eliminatorias. Aragón se clasificó en segundo lugar del grupo con dos triunfos y una caída, Galicia estuvo cerca de clasificarse tal como Castilla y León (1-2) y Navarra, al igual que Asturias en el Grupo A, no sumó partidos ganados.

La fase inicial dejó claro que los equipos más consistentes del torneo se cruzarían en la final (Comunitat Valenciana y Cataluña) mientras que Madrid y Aragón se posicionaban como las alternativas.

La jornada decisiva no decepcionó. Antes, Madrid se aseguró el bronce tras superar con claridad a Aragón (17-8), en un partido donde impuso su pegada ofensiva en las entradas intermedias.

El duelo por el título fue un reflejo del crecimiento del béisbol formativo nacional. Cataluña golpeó primero, pero la Comunitat Valenciana respondió con personalidad, firmando un segundo inning clave que cambió el rumbo del encuentro. A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio constante de carreras, con ambos equipos mostrando un nivel ofensivo muy alto.

En ese contexto de máxima exigencia, la Comunitat Valenciana volvió a marcar la diferencia en los detalles: mejor gestión de los momentos clave, mayor eficacia en situaciones de presión y una convicción inquebrantable en su plan de juego. El 13-10 final no solo certificó la victoria, sino que simbolizó la identidad del equipo durante todo el campeonato: competitivo, valiente y resolutivo.

La Comunidad Valenciana se proclamó campeona del Campeonato de España de Béisbol Sub-15. / FBSFACV

Este rendimiento fue el reflejo de un trabajo previo sostenido. “Los jugadores hicieron exactamente aquello para lo que se habían preparado durante los últimos ocho meses. Hemos realizado más de 20 sesiones de tecnificación, trabajo psicológico con el grupo y preparación específica, incluso viajando para competir y llegar listos al torneo. Como director técnico, confiaba mucho en este equipo desde el principio. Es un grupo muy trabajado y con mucha mentalidad”, explicó el director técnico de béisbol de la FBSCV, Pedro Luis Peraza García.

El título adquiere además un valor especial en el contexto autonómico. “Para la Comunitat Valenciana, este título es muy importante. Llevábamos ocho años sin ganar un campeonato Sub-15. Además, competir contra Cataluña siempre es muy duro: ellos juegan entre 50 y 60 partidos al año, mientras que nosotros apenas disputamos seis en la liga autonómica por falta de instalaciones. Por eso, conseguir este título tiene un valor enorme y es motivo de orgullo”, añadió Peraza.

La victoria, además, abre la puerta al siguiente nivel competitivo, ya que la Comunitat Valenciana obtiene el derecho a representar a España en el campeonato de Europa de la categoría, con la posibilidad de competir en Júnior o Sénior League y, en caso de lograr el título continental, acceder a la World Series en Estados Unidos.

Clasificación final

Comunitat Valenciana Cataluña Madrid Aragón Castilla y León Galicia Navarra Asturias

Sub-12, a las puertas del podio

En categoría Sub-12, la Comunitat Valenciana volvió a dejar señales positivas dentro del Campeonato de España, aunque esta vez el desenlace se quedó a las puertas del podio. El combinado autonómico firmó una fase inicial competitiva, finalizando en segunda posición del Grupo A con un balance de dos victorias y una derrota, solo por detrás de una Cataluña (tres triunfos) que ya empezaba a mostrar su superioridad en el torneo. Aragón y Canarias completaron la clasificación.

El Grupo B lo lideró Madrid (dos victorias), seguida de Navarra (un partido ganado y otro perdido) y Galicia.

En la fase final, la Comunitat no logró sostener ese nivel en los momentos decisivos. En el partido por el tercer puesto, cayó ante Navarra por 8-3 en un encuentro condicionado por un inicio adverso. El conjunto navarro aprovechó mejor las primeras entradas, capitalizando errores defensivos y construyendo una ventaja que resultó difícil de remontar. Valencia intentó reaccionar en el tramo final, pero sin la eficacia necesaria para cambiar la dinámica del partido.

En la final, Cataluña se coronó campeona tras vencer a Madrid 10-1. Invicta tras cinco encuentros ganados demostró un dominio absoluto.

El cuarto puesto final refleja una actuación competitiva, pero también deja margen de crecimiento. A diferencia del Sub-15, donde Valencia mostró una madurez competitiva más consolidada, en Sub-12 se evidenció un equipo en desarrollo, con talento pero aún en fase de construcción. Tanto es así que el campeonato deja una lectura positiva desde la perspectiva autonómica. La presencia en la lucha por las medallas y el rendimiento en la fase inicial confirman que la base sigue siendo competitiva y que existe continuidad en la estructura formativa. Un paso intermedio dentro del proceso de crecimiento que, como se vio en la categoría superior, puede traducirse en resultados a corto plazo cuando esa generación madura.

La selección valenciana acarició el podio en la competición nacional Sub-12 confirmando el gran nivel del béisbol base valenciano entre las mejores canteras del panorama nacional. / FBSFACV

Próxima estación: Campeonato de Europa y circuito Little League

El campeonato dejó una clara lectura en clave de proyección. En categoría Sub-15, el torneo sirvió como plataforma de seguimiento para el cuerpo técnico nacional de cara al Campeonato de Europa Sub-15 (Pool B), que se disputará en julio en Austria, donde España buscará seguir creciendo a nivel internacional.

En Sub-12, la competición también fue determinante en el proceso de detección de talento. España participará en el Campeonato de Europa de la categoría, que se celebrará en julio en Évry-Courcouronnes (París, Francia), por lo que este campeonato resultó clave en la configuración del equipo nacional.

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Además, en el plano competitivo internacional, la Comunitat Valenciana representará a España en el torneo Little League Europa/África en categoría Júnior League tras su título en Sub-15, mientras que Cataluña hará lo propio en Sub-12 como campeona nacional.