GEPACV presenta el cartel oficial del 10º Congreso de Gestión del Deporte

La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana (GEPACV) ha presentado oficialmente el cartel del 10º Congreso de Gestión del Deporte, un evento de referencia para profesionales del sector que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de octubre de 2026 en el Roig Arena de València.

Bajo el lema 'Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva', esta décima edición del congreso se consolida como un punto de encuentro clave para analizar los principales retos y oportunidades del sector, fomentar el intercambio de conocimiento y generar conexiones entre profesionales, entidades y empresas.

Coincidiendo con la publicación del cartel, GEPACV abre desde este miércoles el período de inscripciones, permitiendo a todas las personas interesadas asegurar ya su plaza en un evento que reunirá a gestores deportivos, responsables públicos, empresas del sector y expertos de primer nivel.

El último Congreso de GEPACV, en CaixaForum. / GEPACV

Cuestiones a tratar

El congreso abordará cuestiones estratégicas clave como los retos del sector, la transformación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial, la comunicación y el marketing deportivo, la ciberseguridad, la regulación profesional. Asimismo, se tratarán ámbitos como el papel de las asociaciones, la gestión de grandes eventos y la evolución de los modelos de instalaciones deportivas, incorporando además espacios específicos de networking y reuniones entre profesionales y empresas del sector.

Ponencias e inscripciones

Desde la organización se informa de que próximamente se darán a conocer los ponentes confirmados y el programa completo del congreso, en el que se está trabajando para ofrecer contenidos de alto valor y una experiencia diferencial para los asistentes.

GEPACV anima a todos los profesionales del ámbito deportivo a participar en esta cita, que además de su contenido técnico, destacará por su capacidad de generar networking y oportunidades de colaboración.

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Para más información e inscripciones, los interesados pueden consultar los canales oficiales de GEPACV o a través del mail gepacv@gepacv.org.