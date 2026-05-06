Matias Guidolin seguirá al frente del Servigroup Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con Matías Guidolin para su continuidad al frente del primer equipo masculino de cara a la temporada 2026/2027, en la que el conjunto benidormense competirá por segundo año consecutivo en la Superliga Masculina.

Publicación del Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

La renovación del técnico argentino supone un paso firme en la consolidación del proyecto deportivo del club, que apuesta por la estabilidad en el banquillo para afrontar una temporada que se presenta especialmente exigente y competitiva.

La llegada de Matias Guidolin el pasado mes de enero marcó un punto de inflexión en la temporada del Servigroup Playas de Benidorm. Incorporado en plena segunda vuelta, asumió el reto de reconducir la situación del equipo en la máxima categoría, logrando el objetivo de la permanencia tras una segunda mitad de campeonato en la que el equipo mostró una clara evolución competitiva.

Con un balance de resultados que incluyó victorias de gran valor y varios encuentros decididos en el tie-break, el técnico argentino logró dotar al equipo de una identidad reconocible, basada en la solidez colectiva, la mejora constante y la competitividad en cada set.

Con su continuidad confirmada, Guidolin afronta ahora un escenario completamente distinto, liderando desde el inicio la construcción de un proyecto diseñado junto a la dirección deportiva y adaptado a su modelo de juego, con el objetivo de configurar una plantilla más amplia, equilibrada y preparada para responder a las crecientes exigencias de la Superliga, a diferencia de la pasada campaña, en la que se incorporó a un equipo ya definido.

En este sentido, Guidolin ya ha mostrado su hoja de ruta: mantener una base sólida de jugadores de la casa, incorporar talento que eleve el nivel competitivo del equipo y construir una plantilla con mayor profundidad, capaz de sostener el ritmo de una liga que crece año tras año.

El propio técnico valoraba así su continuidad: “Estoy muy contento con la renovación, es algo muy positivo. Quiero agradecer a la directiva del club por la cercanía, el apoyo y el cariño en este proceso. Ahora tenemos por delante un desafío enorme: seguir desarrollando al equipo en Superliga, mantener gente de la casa y sumar jugadores que aporten jerarquía y calidad. La liga es cada vez más dura y cada jornada será una final, por lo que debemos prepararnos muy bien desde el inicio”.

Confianza plena del club

Desde la entidad, la continuidad de Guidolin se interpreta como una apuesta estratégica por dar continuidad al crecimiento deportivo del equipo en la élite.

El presidente del club, Mario Rodríguez, destacaba la importancia de esta renovación: “Tenemos plena confianza en Matías para liderar este proyecto en Superliga. Ha demostrado su capacidad para competir en momentos difíciles y ahora queremos seguir creciendo con él desde el inicio. Sabemos que será una temporada muy equilibrada y exigente, en la que habrá que trabajar mucho, pero estamos convencidos de que con su experiencia el equipo seguirá dando pasos adelante”.

Alejandro Kolevich, segundo entrenador

El club ha confirmado también la incorporación de Alejandro Kolevich como nuevo segundo entrenador del primer equipo, reforzando el cuerpo técnico que lidera Matías Guidolin.

El técnico argentino llega con una sólida trayectoria internacional, tras su paso reciente por el voleibol alemán como primer entrenador en Bundesliga y Bundesliga 2, además de contar con experiencia en la liga argentina y en el ámbito de selecciones, donde ha formado parte del cuerpo técnico de Argentina en procesos de máximo nivel.

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Su llegada aportará experiencia, conocimiento y un refuerzo de garantías para afrontar con ambición la nueva temporada en la Superliga Masculina.