Recorrido y cortes de tráfico para la XI carrera José Antonio Redolat

El XXI Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València celebrará el próximo domingo 10 de mayo, la cuarta cita del calendario con la undécima edición de la Carrera José Antonio Redolat, organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el Redolat Team. Se llega así al ecuador del calendario, ya que tras la carrera del próximo domingo, quedarán otras cuatro para completar el Circuit. “Este domingo, el deporte popular valenciano vuelve a sacar músculo en nuestra ciudad con la celebración de la cuarta prueba del Circuito de Carreras Caixa Popular en 2026”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Animamos a la ciudadanía a disfrutar de la carrera José Antonio Redolat, ya sea compitiendo, animando o acercándose a conocer más sobre el autismo de la mano de las entidades benéficas de esta edición”, ha insistido la edil.

La Carrera José Antonio Redolat recorrerá Campanar / FDM Valencia

Barrio de Campanar

La carrera recorrerá el barrio de Campanar. La salida, como siempre a las 9:00, se ubicará en la Avenida Maestro Rodrigo, a la altura de la plaza de Badajoz en sentido Benimàmet, y cruzará la Avda. General Avilés y la calle Safor hasta llegar a la rotonda con la calle Camp de Túria sin invadirla. Aquí, el trazado hace un cambio de sentido y vuelve por el carril contrario deMaestro Rodrigo, para incorporarse por Avda. Pío Baroja hasta Valle de la Ballestera para, de nuevo, realizar un cambio de sentido en Pío Baroja y continuar por General Avilés y Maestro Rodrigo. Finalmente, el recorrido accede al tramo III de los Jardines del Turia hasta el estadio de Atletismo, donde esperará la meta.

El recorrido, uno de los más rápidos del Circuito, es uno de los 5k homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). También cuentan con esta certificación las citas ‘XI Never Stop Running’, la ‘VIII Carrera Marta Fernandez de Castro’, y la ‘VII Volta a Peu Runners Ciudad de Valencia’.

El cierre de inscripciones se realizará mañana jueves 7 de mayo. Hasta el momentose han registrado cerca de 1.400 corredores, la mayoría en la prueba competitiva. Más de 350 tomarán la salida en la modalidad no competitiva ‘A tu ritmo’, mientras más de 50 participantes se han inscrito en la prueba de menores de 14 años. Pueden completar la inscripción en el enlace: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/xi-carrera-jose-antonio-redolat

La recogida previa del dorsal se puede realizar en la tienda Intersport del Parque Comercial Ademuz el viernes 8 de mayo, en horario de 17:30 a 20:30, y el sábado 9 de mayo, de 10:00 a 20:30. Eldía de la carrera se puede recoger 90 minutos antes de la prueba en la zona de salida.

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Próximas citas

Después de Campanar, faltarán cuatro citas: VIII Carrera Marta Fernández de Castro, el 24 de mayo; ‘VII Volta a Peu Runners Ciudad de Valencia’, el 14 de junio; XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Macel·lí i Sant Isidre, prevista para el 20 de septiembre, y la XVI Volta a Peu de les Falles, programada para el 4 de octubre, con la que concluirá la presente edición del circuito.