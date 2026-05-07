Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga : Eliminatoria de cuartos de final (cuarto partido, 2-1 a favor del equipo griego) Panathinaikos - Valencia Basket, viernes 8 de mayo a las 20:15 horas.

Cuadro del camino a la Final 4.

Liga ACB : Valencia Basket - Baskonia, domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Primera FEB : Caja Rural CB Zamora - HLA Alicante, viernes 8 de mayo de 2026 a las 21:00 horas.

Clasificación.

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba, que explotó al máximo sus rentas de la ida ((105-75 ) ante un Amics Castelló que lo intentó de todos los modos posible en el partido de vuelta disputado el pasado fin de semana disputado en Castellón (83-59).

Play-off ascenso a Primera FEB: una vez finalizada la primera ronda de octavos, los siete clasificados se unen al equipo que no logró el ascenso directo (Amics de Castelló), estableciéndose una clasificación final que da lugar a la disputa de los cuartos de final y las dos semifinales en las que se disputarán las dos últimas plazas de ascenso a Primera FEB.

Eliminatorias Cuartos de final por el ascenso: Club Esportiu Básquet Llíria - Amics Castelló, sábado 9 de mayo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Pla del Arc de Llíria.

Tercera FEB : Conferencia E: Servigroup Benidorm luchará por el ascenso

Resultados y Estadísticas Grupo EA y Grupo EB.

Clasificados para la Fase Final: CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet.

Rigalli Alginet 102-99 CB Puerto Sagunto (partido ida).

CB Puerto Sagunto - Rigalli Alginet, domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:00 horas (partido de vuelta).

Clasificado para la 2ª eliminatoria: The Fitgerald El Pilar

1ª Eliminatoria: Socage Jovens L’Eliana - Hidráulica NB Torrent, sábado 9 de mayo a las 19:00 horas; Velabasket CB Sueca - CBI Elche, sábado 9 de mayo a las 19:00 horas; Fundación Caixa Rural Vila Real - Servigroup Benidorm, domingo 10 de mayo de 2026 a las 18:00 horas.

Cuadro de cuartos de final.

Como Conferencia del campeón de la temporada pasada, el sistema de competición varía en el Grupo Este. CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet tienen ya plaza para las Fases Finales (jugarán entre sí para determinar el campeón de la Conferencia), entra el mejor segundo (The Fitgerald El Pilar) directamente a la segunda eliminatoria, y el mejor quinto (Servigroup Benidorm) podrá luchar en unos play-offs a cara de perro.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Horarios.

Eliminatorias descenso. Final a Cuatro. Horarios.

Liga Endesa Femenina : Semifinales, partido de ida: Valencia Basket - Spar Girona, jueves 7 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Roig Arena. 📺 RTVE Play & Teledeporte y Youtube FEB

Partido de vuelta: Spar Girona - Valencia Basket, domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:00h horas. 📺 RTVE Play & Teledeporte y Youtube FEB

Camino hacia la final. / FEB

Liga Femenina Challenge : Fustecma NBF Castelló y La Cordà Paterna NB acabaron ya la Liga Regular y no se clasificaron para los play-off que arrancó el pasado fin de semana con los ocho primeros clasificados.

Horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

La Final Four de la LF Challenge se disputará los días 16 y 17 de mayo en el Pabellón de Navia (Vigo). La cita reunirá a los cuatro equipos que superen la ronda de cuartos de final de play-offs que concluye este próximo fin de semana.

Liga Femenina 2 :

Cuartos de Final: CB Claret Benimaclet 52-67 Mipelletymas BF León (partido de ida).

Mipelletymas BF León - CB Claret Benimaclet, sábado 9 de mayo de 2026 a las 20:30 horas (partido de vuelta).

Cuadro de cuarto de final.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood) .

Fase final: UR Vistahermosa Lucentum, campeón de la Liga Foster’s Hollywood.

Semifinales: The Fitzgerald El Pilar 53 – 64 FC Cartagena

Acción Informática Godella 46 – 63 Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum

3º y 4º puesto: The Fitzgerald El Pilar 69 – 55 Acción Informática Godella

Final: FC Cartagena 55 – 81 Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum.

Eliminatorias por el descenso. Final a Cuatro. Resultados.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Horneo EÓN Alicante - Abanca Ademar León, viernes 8 de mayo de 2026 a las 20:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : Ya sin representación de equipos de la comunidad Valenciana, estas son las semifinales por el título.

Play-Down. Cuarta jornada: BM. Morvedre - Elda Prestigio, sábado 16 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón René Marigil.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina : Uneatlántico Pereda - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : Fertiberia Puerto Sagunto - Attica 21 Hotels OAR Coruña, sábado 9 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto; Club Cisne Colegio Los Sauces - Servigroup Benidorm, sábado 9 de mayo de 2026 a las 19:00 horas; Fundación Agustinos Alicante - Club Balonmano Soria, sábado 9 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón del Colegio San Agustín.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina : Fase final, Grupo de Ascenso, grupo 1, Helvetia Saeplast Cañiza -BM. Marni Rosval, viernes 8 de mayo de 2026 a las 21:00 horas.

Fase final, Grupo de Ascenso, grupo 2, Healthy Poke BM Leganés - Handbol Onda, viernes 8 de mayo de 2026, a las 18:30 horas.

Primera División masculina : Fase Final, Grupo II, BM Elda CEE - Dólmenes Antequera, viernes 8 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda.

Fase Final Grupo III, Balonmano Ingenio - Handbol Sant Joan, viernes 8 de mayo de 2026 a las 18:00 horas.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: Silicius Alcobendas Rugby - Huesitos La Vila Rugby Club, domingo 10 de mayo de 2026 a las 12:30 horas

Cuadro clasificatorio.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : Steelphalt Getxo Rugby - CAU Valencia, domingo 10 de mayo de 2026 a las 12:30 horas.

Clasificación.

Fase ascenso a DHB Femenina, cuartos de final : Gaztedi Neskak 39-17 CAU Valencia.

Cuadro clasificatorio.

Voleibol

Superliga Masculina : El Léleman Conqueridor Valencia y el Servigroup Playas de Benidorm pusieron fin a la temporada.

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina :

Clasificación final

Suac Canarias: título de Superliga Masculina 2 y derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 Intasa San Sadurniño: derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 UBE L'Illa Grau Grupo Egido Pinto Arona Spring in Motion Almendralejo Extremadura

Superliga 2 Femenina :

Clasificación final

Fedes Ascensores La Laguna: título de SF2 y derecho al ascenso a Liga Iberdrola Santa Cruz Cuesta Piedra: derecho al ascenso a Liga Iberdrola UC3M Voleibol Leganés Élite Vóley El Rosario CVB Barça Guía CDV UFP Canarias.

1ª División masculina, Fase Final .

Clasificación final

CV Elche: campeón de Primera División Masculina y obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Hidropres CEV L'Hospitalet: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 VP Madrid: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 CV Pòrtol: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Universidad de Granada Paterna Liceo CV Oviedo Moreno Sáez Sporting

Hockey hierba

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina .

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa - Vallés Esportiu, sábado 9 de mayo a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): SPV - Universitat d'Alacant San Vicente, sábado 9 de mayo a las 16:00 horas; CD Giner de los Ríos - RC Jolaseta, domingo 10 de mayo a las 11:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

División de Honor B Femenina .

Grupo A (por el ascenso): Valencia CH - CD Giner de los Ríos, sábado 9 de mayo a las 18:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant - CH Xaloc, sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida.

Los play-offs arrancarán el sábado 16 de mayo con los cuartos de final, dando inicio a la fase decisiva de la temporada.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur : Club d'Esports Vendrell - Sporting Alcoi Erum, domingo 10 de mayo de 2026 a las 16:10 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina : Marineda Hockey - Club Promoción Patín Raspeig, domingo 10 de mayo de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Club Promoción Patín Raspeig - CD Colegio Alameda de Osuna, sábado 9 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig; PAS Alcoi - Gestas de España CHP Aluche, sábado 9 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Family Cash Alzira - O Parrulo Ferrol, viernes 8 de mayo de 2026 a las 20:30 horas en el Palau d'Esports de Alzira; Servigroup Peñíscola - ATP Iluminación Ribera Navarra, sábado 9 de mayo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Juan Vizcarro.

Clasificación.

Segunda División : Vulcanizados Ruiz Tafa FS - Levante UD FS, sábado 9 de mayo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - SD Hispania Yecla, sábado 9 de mayo de 2026 a las 16:00 horas en las Instalaciones Deportivas Chencho.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se inicia este sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana. En esta primera eliminatoria han quedado exentos los seis campeones de los seis grupos de Segunda División B. Horarios de los partidos de ida de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso.

Waterpolo

El pasado fin de semana se disputó la última jornada de las Ligas Nacionales de Primera y Segunda división, en la que el conjunto masculino del CW Elx confirmó su clasificación para los play-off que dan acceso a la categoría de plata del waterpolo español.

Por otro lado, el CW Turia cerró la temporada conservando a sus dos equipos (masculino y femenino) en Primera división, al igual que el combinado femenino del CW Elx. Entretanto, los chicos del Nou Godella aseguraron su permanencia, una temporada más en la Segunda División nacional.

Así quedan las clasificaciones de los equipos de la Comunidad Valenciana:

Primera División

CW Elx: 6º – Mantiene la categoría

CW Turia: 11º – Mantiene la categoría

CW Turia: 12º – Mantiene la categoría

Segunda División

CW Elx: 1º – Acceso a los play-off

Nou Godella: 12º – Mantiene la categoría

Primera División Masculina : Recta final de la competición, acabada la Fase 2, el sábado 16 de mayo de 2026 arrancará la Fase 3 con las semifinales por el título y ya sin representación valenciana.

Semifinales por el título. / RFEN

Primera División Femenina : Recta final de la competición, acabada la Fase 2, el sábado 16 de mayo de 2026 arrancará la Fase 3 con las semifinales por el título y ya sin representación valenciana.

Semifinales. / RFEN

Segunda División Masculina . Recta final de la competición, acabada la Fase 2, el sábado 16 de mayo de 2026 arrancará la Fase 3 con las semifinales por el título. El Waterpolo Elx Selecte sigue en liza. La escuadra ilicitana luchará en las semifinales de los play-off contra el Metropole, cuarto clasificado del grupo C. En caso, de lograr la victoria, el Elx tendría asegurado el ascenso a Primera división, y pelearía por la victoria con el vencedor de las semifinales entre el Málaga y el Echeyde B (segundo y tercer clasificado del grupo C).

Semifinales. / RFEN

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : SOMA Fitness Wellness, del 7 al 10 de mayo de 2026 en Feria Valencia. Un congreso para el debate especialista, una zona de exposición y venta empresarial y un espacio para el entrenamiento en vivo de múltiples disciplinas como cross training, halterofilia, HIIT, yoga, pilates, barre, culturismo, boxeo, ciclismo indoor o calistenia, entre otros.

Valencia acoge este mayo uno de los mayores eventos europeos sobre fitness y bienestar.

Tenis : Copa Faulconbridge, del 11 al 17 de mayo en el CT Valencia.

La Copa Faulconbridge presenta la mejor edición de su historia.

Atletismo : 11ª Carrera José Antonio Redolat / Valencia. Fecha: 10/05/26 / Hora: 9:00 / Jornada: M / Ruta / Homologación: 2023 / Autonómico / Organiza: F.D.M.Valencia-C.A.Redolat Team.

Recorrido y cortes de tráfico en València por la XI Carrera José Antonio Redolat.

.Wings for Life Valencia 2026, domingo 10 de mayo. Chema Martínez y Cisco García lideran en València la carrera solidaria Wings for Life World Run.

.Encuentro Internacional de Marcha 2026: CZE, ESP, FIN, FRA, ITA, SVK / Poděbrady - (CZE) . Fecha: 08/05/26 / Marcha / Internacional / Organiza: RFEA

.Campeonato Provincial Sub-16 JECV Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 09/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: Delegación Castellón

.II Control Federado Tipo B - Delegación de Alicante / Alicante - Alicante. Fecha: 09/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Apol-Ana

.Campeonato Provincial P.Combinadas Sub-16 AL - JECV Alicante-1ª J / Alicante - Alicante. Fecha: 09/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Alicante

.Campeonato Autonómico Individual Sub-14 JECV al Aire Libre / Valencia Turia. Fecha: 09/05/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: FACV

.II Control Federado Tipo A - Delegación de Castellón / Castellón Gaetà Huget. Fecha: 09/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

.Campeonato de España Universitario de Aire Libre / Jaén. Fecha: 09/05/26 - 10/05/26 / Aire Libre / Universitario / Organiza: CSD

.Cto de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e inclusivo en Pista / Pereiro de Aguiar - Ourense. Fecha: 09/05/26 - 10/05/26 / Jornada: M-T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

.Final Equipos Cadete (Sub-16) A.L. + Control Juvenil (Sub18) JJMM / Valencia (Turia). Fecha: 09/05/26 / Hora: 16:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia

.Campeonato de España 5000m Sub-20 y Sub-18 al Aire Libre / Mahón - Balears. Fecha: 09/05/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

.Campeonato de España 10.000m Absoluto y Sub-23 / Mahón - Balears. Fecha: 09/05/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

.II Control Federado Tipo C - Delegación de Valencia / Sagunto - Valencia. Fecha: 10/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.E.Morvedre

.Campeonato Provincial P.Combinadas Sub-16 AL - JECV Alicante-2ª J / Alicante. Fecha: 10/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Alicante

Ciclismo : Legendaria Ontinyent Gran Fondo, sábado 9 de mayo de 2026.

Tres variantes para conquistar. Desde Ontinyent hasta el Portixol, cada ruta te desafiará de una manera única. / LA LEGENDARIA ONTINYENT

. V Trofeu Social Rabelbunyol, sábado 9 de mayo de 2026.

. Copa CV BMX San Vicente Cree en Ti, sábado 9 de mayo de 2026.

Publicación de Club BMX San Vicente en Facebook.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Catadau (Challenge Féminas CV), sábado 9 de mayo de 2026.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Burriana, sábado 9 de mayo de 2026.

. Marcha BTT Turis, domingo 10 de mayo de 2026.

. Volta a La Safor (3ª Etapa), domingo 10 de mayo de 2026.

Publicación de Facebook sobre la última etapa de la Volta La Safor.

. IV Memorial Pere Joan Caragol "Cadetes", domingo 10 de mayo de 2026.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Altea, domingo 10 de mayo de 2026.

. V Open XCO Puerta de La Serranía, domingo 10 de mayo de 2026 en Losa del Obispo (Valencia).

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana sobre la 4º prueba puntuable del Open BTT XC.

. XXII Marcha BTT Novelda - 2026, domingo 10 de mayo de 2026.

Publicación de Facebook sobre la Marcha BTT Novelda.

Natación : Agenda semanal

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre competiciones del fin de semana.

Pádel en silla de ruedas : III Máster de Pádel en Silla de Ruedas ASPAYM Comunidad Valenciana, del 8 al 10 de mayo en las instalaciones Enjoy! Samaranch de Valencia. El programa UPV IN de la Universitat Politècnica de València da un nuevo paso en su impulso al deporte inclusivo con la participación de los deportistas Aris Belhocine y Nasser Zaz en esta competición.

El torneo, único Máster nacional del circuito de pádel en silla de ruedas que acoge la ciudad, reunirá a algunas de las raquetas más destacadas del país y se consolida como una cita de referencia dentro del calendario.

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