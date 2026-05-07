La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia se acerca ya a las 4.000 mujeres inscritas

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana calienta motores en la ciudad del running. Justo dentro de un mes, el domingo día 7 de junio, Valencia recibirá a la Marea Rosa solidaria de la Carrera de la Mujer.

La carrera se acerca ya a las 4.000 mujeres inscritas, que volverán a lucir el número 016 en sus dorsales, el servicio telefónico de atención a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. La organización está ultimando todos los detalles para lo que será otra gran fiesta solidaria del running femenino, en una jornada acabará con el tradicional festival de fitness y aeróbic tras cruzar la esperada meta.

Las inscripciones a carrera popular de la Marea Rosa, que este año además estrena fecha en el calendario de Valencia Ciudad del Running pasando a celebrarse por primera vez en el mes de junio, siguen disponibles en la web oficial con distintas opciones.

Tras las pruebas de Gran Canaria (ya celebrada), de Madrid (10 de mayo) y de Vitoria – Gasteiz (31 de mayo), la Carrera de la Mujer llegará a Valencia donde las miles de participantes podrán completar el recorrido tanto corriendo como caminando.

La Feria SportWoman, donde las participantes recogerán sus camisetas Oysho y la bolsa de la corredora, tendrá lugar el viernes 5 de junio de 16:00 a 20:00 horas, y el sábado 6 de junio de 10:00 a 20:00 horas, ininterrumpidamente, en Feria Valencia (Pabellón 7).

Vertientes solidarias

La Carrera de la Mujer de Valencia no se olvida de los municipios y vecinos valencianos afectados por la Dana, y en esta edición de 2026, la organización destinará de nuevo un euro de cada inscripción a la Fundació Horta Sud.

En 2025, la organización ya donó un total de 10.591 euros a esta Fundació, que no ha dejado de trabajar por intentar recobrar la normalidad en la región tras la Dana, que cambió la vida de tantos vecinos y municipios hace ya año y medio.

En los primeros meses, la Fundació Horta Sud dio respuesta a las necesidades más urgentes con ayudas directas y en especie por valor de más de 1,5 millones de euros, llegando a más de 300 asociaciones. Con las dos convocatorias de Transformem en Xarxa han destinado medio millón de euros a 111 proyectos, con la participación de 325 asociaciones trabajando conjuntamente, con la colaboración de otras entidades y empresas comprometidas.

Asimismo, la organización sigue ofreciendo 100 inscripciones totalmente solidarias a beneficio de Alanna, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2002, con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad.

La sección +SolidariAs de este año en Valencia estará representada por la Asociación AMU que trabaja para impulsar el conocimiento y la investigación del melanoma uveal, un tipo de cáncer poco frecuente y que afecta al ojo.

Además, la Carrera de la Mujer, al finalizar la última de las 9 carreras de este 2026, hará una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000 euros más que en 2025, y que espera llegar a los 200.000 euros en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.

En este pasado 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. Este 2026 el objetivo sigue siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Calendario 2026

GRAN CANARIA 15 marzo

MADRID 10 mayo

VITORIA - GASTEIZ 31 mayo

VALENCIA 7 junio

GIJÓN 21 junio

A CORUÑA 27 septiembre

ZARAGOZA 8 noviembre

SEVILLA 15 noviembre

BARCELONA 22 noviembre