Generalitat Valenciana y UPV IN llevan el A Ball a una decena de municipios de la Comunitat

A Ball al Poble es un programa que lleva el fútbol en silla de ruedas a los municipios valencianos mediante jornadas de sensibilización, formación práctica y exhibición deportiva, con el objetivo de promover la inclusión y la práctica continuada de esta modalidad nacida en Valencia.

A Ball al Poble es un proyecto impulsado por el Club Deportivo Afric Sports y la Universitat Politècnica de València a través del programa UPV IN, con el apoyo de la Generalitat Valenciana. La iniciativa acerca el A-ball, modalidad de fútbol en silla de ruedas, a la ciudadanía con y sin discapacidad, fomentando la igualdad de oportunidades y el deporte inclusivo en cada localidad.

Una decena de municipios se suman a la iniciativa

En esta primera edición se recorrerán cerca de una decena de municipios de la geografía valenciana. La actividad se inició el pasado 21 de abril en Orihuela y continuando el 29 de abril en Gandía, el 6 de mayo en Llíria, el 13 de mayo en Villena, el 14 de mayo en Torrevieja, el 20 de mayo en Alcoy, el 29 de mayo en Alginet, el 3 de junio en Almassora y el 10 de junio en Segorbe.

El programa de cada jornada

La jornada combina una charla motivacional y de sensibilización, una sesión práctica de iniciación al A-ball y un partido de exhibición del equipo A-ball UPV-IN. Además, se promueve la participación conjunta de deportistas y asistentes en equipos mixtos para reforzar los valores de convivencia e integración.

Cada cita de A Ball al Poble se organiza como un día completo dedicado al deporte, con actividades adaptadas a centros educativos, clubes y público general. La primera parte incluye una ponencia de sensibilización a cargo de diversos integrantes del equipo UPV IN, centrada en la superación personal y la discapacidad entendida como motor de cambio vital.

Posteriormente, el coordinador y entrenador Toni Falcó dirige la formación práctica, donde los participantes aprenden a manejar las sillas de juego y a realizar ejercicios de regate, pase y tiro a portería. La jornada se cierra con un entrenamiento y partido de exhibición del equipo A-ball UPV-IN, seguido de un encuentro con equipos mixtos formados por jugadores y asistentes del municipio.

Cartel A Ball. / SD

Plan de seguimiento

El programa no se limita a la jornada puntual, sino que incorpora un plan de seguimiento con las personas asistentes y con los departamentos de Servicios Sociales de cada ayuntamiento. El objetivo es facilitar que las personas con discapacidad física puedan continuar practicando A-ball u otros deportes en su entorno.

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A Ball al Poble se enmarca en las ayudas de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, dentro del programa de Integración a través de la actividad física y el deporte para colectivos de la diversidad. De este modo, refuerza el papel del deporte como herramienta de cohesión social y sensibilización sobre la discapacidad.