Joan Marco y Carolina Mas, campeones de España Máster de halterofilia 2026

El Ejido (Almeria) albergó el pasado mes de abril el XI Campeonato de España Máster de Halterofilia, con la presencia de levantadores del Club Halterofilia Alzira.

Medallas de oro

El levantador del club Halterofilia Alzira Joan Josep Marco Durá, en la categoría de M35 en la categoría de 79 kg de peso corporal, revalidó el título obtenido el pasado 2025 proclamándose Campeón de España con los levantamientos de 110 kg en arrancada y 146 en dos tiempos, sumando un total olímpico de 256 kg. Con este resultado batió los record de España tanto del dos tiempos como de total olímpico.

Carolina Mas, que debutaba en la categoria Máster W35 subió a lo más alto del podio con los levantamientos 47 kg en arrancada y en dos tiempos 63kg , sumando un total olímpico de 110 kg.

Carolina, Joan , Pepe , Héctor Y Eduardo cuatro medallas en campeonato España Máster. / CH ALZIRA

Medallas de bronce

Pepe Mira en la categoría M50 de 88 kg, levantó 78 en arrancada, su mejor marca y 101 en dos tiempos, que suman 179 en Total Olímpico y ganó la medalla de bronce.

Pepe Mira, medalla de bronce en el Campeonato de España Máster. / C.H. ALZIRA

Héctor Daniel Lapo Proaño, en la categoría M45 de 67 kg logró subir al podio en la tercera posición con los levantamientos en arrancada de 74kg arrancada y dos tiempos 95kg, siendo el total olímpico 169kg.

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Héctor Lapo, bronce en el Nacional Máster. / C.H. ALZIRA

Héctor y Joan además del entrenamiento que realizan para seguir manteniéndose en forma y obteniendo títulos, son entrenadores de club y grandes referentes de los levantadores del club y siguen creando la gran escuela de campeones del fundador Julián Perea.