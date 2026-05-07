Martina Mantovani, campeona de España en la clase IQFOIL Juvenil Sub-19

El pasado fin de semana se disputó, en aguas de canarias, el Campeonato de España de Techno 293 e IQFOIL Juvenil. Por equipos de autonomías, la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana ganó el título nacional en la la clase IQFOIL Juvenil y la Federación Balear de Vela, el de la clase Techno 293. El título de la Comunitat Valenciana fue producto de las medallas de oro conquistadas por Martina Mantovani ( Real Club Náutico Valencia ), en IQFoil Sub-19F, Gonzalo Ruiz ( Club Náutico Santa Pola ) y Candela Navarro (CN Santa Pola), en IQFoil Sub-17; la plata de Jorge Momparler ( Club Náutico de Jávea ), en IQFoil Sub-19M y la medalla de bronce que se colgó Enrique Parres (CN Santa Pola), IQFoil Sub-19M. Además, los representantes de nuesra comunidad autónoma fueron bronce en Techno Sub-17M con Santiago Puigmolto (CW Hispano Francés) y en Techno Sub-15F, con Adela García ( Club Náutico de Villajoyosa ).

Publicación de Facebook sobre el Campeonato de España de Windsurf Juvenil 2026.

Dominio de Mantovani

Durante las dos últimas temporadas, Martina Mantovani Borrás (Valencia, 17 años) ha dominado con enorme autoridad la categoría Sub-19 en la clase iQFoil. Tanto en 2025 como en 2026, la regatista FER se ha adjudicado las Copas de España y los Campeonatos de España.

El pasado fin de semana, se colgó el oro en el Nacional, celebrado la isla de La Palma (Canarias), sin apenas oposición. Con un nítido liderazgo de principio a fin.

Ahora, en los próximos meses, necesita dar un salto de calidad a nivel internacional. Dispone de dos oportunidades. En primer lugar, afrontará el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Girona a principios de julio. Con posterioridad, llegará el Campeonato del Mundo, previsto en Grecia a finales de octubre. Estos son sus grandes desafíos de la presente temporada.

Los otros campeones de España

La Palma proclamó a 8 nuevos campeones y campeonas de España (seis individuales y dos por autonomías) tras 4 jornadas de regata. Los nuevos campeones de España fueron, además de la valenciana Martina Mantovani, el balear Jorge Ruiz, en la clase IQFOIL Juvenil; los andaluces Curro Simbad Llorca y Olivia Sánchez (categoría Sub-17), la canaria Cristina Iglesias y el balear Joshua Castro (categoria Aub-15) se proclaman campeones de España de la clase Techno 293 OD.

Noticias relacionadas

Durante la regata se completaron 8 mangas en cada una de las clases, salvo en la categoría IQFOIL Sub-19 masculina, que logró terminar 9 pruebas, con dos excelentes días de competición y dos días en blanco (el viernes y el domingo) por falta de viento. Se proclaman campeones de la regata aunque sin título oficial de campeona o campeón de España, la valenciana María Martorell y el canario Matteo Pérez (ambos en Techno Sub-13), Gonzalo Ruiz (IQFOIL Sub-17M) y Candela Navarro (IQFOIL Sub-17F). La canaria Martina Barbara finalizó primera en la clase Techno Plus.