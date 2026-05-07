“La Nucía, Ciudad del Deporte”, en un reportaje de Euronews
La pentacampeona mundial Eva Naranjo protagoniza la visita
E. P.
El canal europeo de televisión “Euronews” ha emitido un reportaje en el que aparece “La Nucía, Ciudad Del Deporte”, como referente deportivo en la Comunitat Valenciana y a nivel internacional. La ex deportista Eva Naranjo, cinco veces campeona del Mundo de Artes Marciales, protagoniza la visita y acompaña a la periodista Cristina Giner, por las instalaciones deportistas de La Nucía y por su “cuidado” centro histórico. El reportaje se puede reproducir en el siguiente link: https://es.euronews.com/viajes/2026/05/06/valencia-el-patio-de-recreo-deportivo-de-europa-banado-por-el-sol
Euronews eligió La Nucía para su reportaje sobre el “Deporte en la Comunitat Valenciana” (Valencia, el patio de recreo deportivo bañado por el Sol) que ha emitido esta semana. Una acción promocional más para consolidar la marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte” y las visitas turísticas al casco antiguo del municipio, en este caso a nivel de toda Europa, ya que el reportaje se ha emitido en varios idiomas a través del canal Euronews.
Ciudad Deportiva y Casco Antiguo
En el reportaje Eva Naranjo y la periodista Cristina Giner visitan el novedoso Combat Center La Nucía (Centro de Alto Rendimiento y Perfeccionamiento de Artes Marciales) y la pista de atletismo del Estadi Olímpic. Para después caminar por la plaça Major y las calles del “cuidado” casco antiguo de La Nucía, terminando la visita en el antiguo “Lavadero”, donde el agua sigue corriendo a través de la piedra y acequias.
Se trata de un reportaje especial de “Euronews Travel- Explore-” en el que posiciona a La Nucía como referente del turismo deportivo y cultural en toda Europa y el “lugar ideal donde realizar una escapada”.
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