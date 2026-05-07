La selección de Pentatlón Moderno de l'Horta Sud brilla en el Campeonato de España de Aranda de Duero

La selección de Pentatlón Moderno de la Comunitat Valenciana, integrada por deportistas de los clubes La Robera Sala d'Armes (Benetússer), Lxs Duelistas (Paiporta) y Les Pirates (Alfafar), ha completado una destacada actuación en el Campeonato de España celebrado este pasado puente de mayo en Aranda de Duero. Bajo la dirección técnica de Laura Pérez Aguado, el equipo ha demostrado que el espíritu de superación prevalece sobre las adversidades materiales.

Éxitos individuales que inspiran

En una competición de altísimo nivel, tres nombres han destacado por sus resultados y su capacidad de entrega:

Mariam Boudallaa: se alzó con la medalla de plata en el Campeonato de España Universitario, consolidándose como un referente nacional en esta exigente disciplina olímpica.

se alzó con la en el Campeonato de España Universitario, consolidándose como un referente nacional en esta exigente disciplina olímpica. Daniela Gil: logró una meritoria medalla de bronce en la categoría de para-pentatlón, dando visibilidad a la diversidad y el talento inclusivo en el deporte.

logró una meritoria en la categoría de para-pentatlón, dando visibilidad a la diversidad y el talento inclusivo en el deporte. Isidoro Plaza: con tan solo 9 años, consiguió la medalla de plata de para-pentatlón, demostrando una madurez y un potencial extraordinarios para el futuro del equipo.

Esfuerzo colectivo frente a la adversidad

A pesar de que las categorías Sub-18 han sido especialmente competitivas este año y el equipo de La Robera no ha podido alcanzar el podio en esta ocasión, la expedición valenciana regresa con la cabeza alta. El cuerpo técnico ha querido poner en valor el gran esfuerzo de todas las personas jóvenes deportistas que integran el equipo: Daniel Romero, Yago y Adaia Riera, Oriol Ruiz, Wissal Boudallaa, Nicolás Casanova, Ariadna Engo, Ana Ochando y Manuel Monzonís.

Este desempeño tiene un mérito doble, ya que el equipo de l'Horta Sud compite actualmente en desigualdad de condiciones frente al resto de comunidades autónomas. Tras la catástrofe de la DANA, las instalaciones deportivas locales siguen en proceso de reconstrucción, lo que impide a la selección entrenar con normalidad y los recursos materiales suficientes. A pesar de no contar todavía con sus sedes de entrenamiento, el equipo ha demostrado una tenacidad y una unidad inquebrantables.

Un equipo de trabajo sólido

El éxito de este proyecto no sería posible sin el trabajo de fondo de un equipo técnico y directivo comprometido con los valores del trabajo en equipo y la inclusión. Se reconoce especialmente la labor de Dolores Aguado, Ana Martínez, Laura Pérez Aguado, Mireya Sanchis, Begoña Garrido y Rosana Raya, quienes han liderado la preparación y el acompañamiento emocional de la plantilla en estos tiempos difíciles.

Asimismo, el apoyo de las familias del equipo participante, tanto in situ como a distancia, ha sido un factor muy importante para sostener el ánimo y la voluntad del equipo de llegar hasta el final

La selección de Pentatlón Moderno CV reafirma así su compromiso con el deporte inclusivo y su voluntad de seguir representando a la Comunitat Valenciana con orgullo, a la espera de recuperar pronto sus espacios de entrenamiento en una comarca que, como su equipo, se niega a rendirse.