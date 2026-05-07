Valencia, capital del fitness y bienestar

Todo está preparado. Valencia se convierte en unos días, a partir del 7 y hasta el 10 de mayo, en epicentro del fitness y el bienestar no sólo de España sino también como referente europeo. Lo hace gracias a SOMA, una feria que une a la industria y los aficionados del fitness para fortalecer el sector y proyectarlo hacia el futuro. Para ello, se ha definido un congreso de especialistas (con nombres ilustres en diferentes campos), una amplia zona de exposición para empresas y un festival de actividades en vivo dinamizadas por conocidos referentes para el público asistente.

Extensa programación

Ya se conocen los secretos de la extensa programación que durante cuatro días llenará Feria Valencia. El evento está diseñado para poder disfrutar de los conocimientos y experiencias de algunos de los representantes más respetados a nivel mundial en cada sector. Es el caso de Laureano Turienzo, que se está encargando del diseño del área de negocio. También de José López Chicharro, a cargo del tema de ejercicio, fisioterapia y nutrición; o de Felipe Isidro, que ha engarzado un plan para conocer todos los detalles del mundo de la longevidad. Así, ya el jueves 7 de mayo empezará la actividad, tanto en el Congreso de especialistas como en el área de actividades y entrenamiento en vivo o en la zona de exposiciones donde estarán presentes cerca de 200 compañías con todas sus novedades. Ese día, en el Escenario Forum empezará la formación a las 10:00 horas con Rod Hill, Co CEO de Énergie & Zenergie, que hablará sobre “Nuevos modelos de negocio: de club deportivo a hub de salud”. Le seguirán Rafa Cecilio (Fundador y presidente de Dreamfit) y Miguel Afán (socio de Simon-Kucher & Partners) con “Estrategias de pricing: cómo subir precios sin perder clientes”. Las charlas, que abrazarán todos los temas interesantes para el sector, desde los gestores de gimnasios a los directivos de empresas, se sucederán más o menos cada media hora, por lo que la actividad será frenética y muy enriquecedora para los asistentes.

Nueve grandes bloques

Es solo un ejemplo del dispositivo montado para conseguir la mayor eficacia y utilidad en los contenidos tratados en el congreso, diseñado para el debate sobre nueve grandes bloques como son el Business & Management; la gestión diaria de centros; el entrenamiento y fisiología del ejercicio; la nutrición; la IA & Data; el Hospitality; el Wellness & Longevity; el Recovery; y el Pilates. Un superprograma de contenidos creado para reflexionar sobre conceptos que después se convierten en acciones y por lo tanto que se transforman en posibilidades de mercado o en conocimiento útil. Cada bloque del congreso combinará ponencias, mesas redondas, talleres y casos de éxito, ofreciendo un contenido de alto valor práctico.

Los entrenamientos en vivo congregarán a referentes mundiales de disciplinas como hybrid training, cross training, halterofilia, culturismo, boxeo, ciclismo indoor, deportes de contacto, zumba o pole dance. Lo harán desde el viernes, con tres días de intensa actividad. Durante cuatro días, miles de visitantes podrán entrenar, probar, comprar y disfrutar de las últimas tendencias del fitness y el bienestar. Marcas, entrenadores y creadores de contenido compartirán el mismo escenario para ofrecer clases colectivas, exhibiciones, retos, competiciones, y experiencias inmersivas.

Por último, la feria se compondrá de un gran showroom con las principales marcas, fabricantes y empresas del universo fitness, nutrición y bienestar, que permitirá a miles de profesionales crecer en el sector. Un espacio pensado para hacer negocio y ganar visibilidad. Allí se verán las caras empresas y profesionales del mundo del equipamiento y entrenamiento funcional; el diseño, arquitectura deportiva y equipamiento auxiliar; la nutrición deportiva y suplementación; la moda; la tecnología y digitalización; la fisioterapia, recuperación y rendimiento; o la formación y certificaciones profesionales. Han confirmado ya los showroom de más de 160 fabricantes y marcas como Technogym, Etenon Fitness, Egym, Tecno Sport, Keiser, Akon Fitness, Velites, Leone 1947, Balanced Body, Sascha Fitness, Compex, Ellipse Fitness, Power Core, Pilates Evidence, Vald Performance, Water Rower, American Barbell, Box PT, Fitness Tech o Karma Pilates, entre otros.

Una ocasión única para la industria del fitness y los miles de aficionados que se expanden por España. Una cita sin igual que marca un precedente ineludible. Un apretón de manos del sector para demostrar unión y fortaleza. Todo, en Feria Valencia. En SOMA.