La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana se une a "Deportes Contra el Cáncer Infantil"

Con motivo del Día Mundial del Niño Hospitalizado, que se celebra el próximo miércoles 13 de mayo, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) se ha unido a la iniciativa solidaria “Deportes Contra el Cáncer Infantil”, impulsada por la Fundación Unoentrecienmil. El objetivo de esta colaboración es contribuir a la investigación de la leucemia infantil y demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de apoyo y compromiso social.

Para ello, la FVCV instalará una urna solidaria en la Escola Municipal de Vela de València, gestionada por la propia Federació, que permanecerá activa del 11 al 17 de mayo. De esta forma, todas las personas que participen en las diferentes actividades náuticas podrán colaborar realizando una aportación voluntaria. “Desde la FVCV queremos animar a la ciudadanía a que venga a visitarnos, disfrute de una jornada en el mar practicando deporte y colabore con la Fundación Unoentrecienmil” , señalan desde la entidad.

Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa

Esta iniciativa llega a la FVCV de la mano de CONFEDECOM, la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana, entidad de la que forma parte y que representa a la mayoría de federaciones deportivas autonómicas. “Desde primer momento tuvimos claro que queríamos sumarnos. Creemos firmemente en la capacidad del deporte para generar impacto positivo y apoyar causas que van más allá del ámbito competitivo”, explican desde la Federació.

La colaboración con Unoentrecienmil se enmarca dentro de la línea de Responsabilidad Social Corporativa que desarrolla la FVCV, una entidad que promueve políticas y acciones socialmente responsables vinculadas al progreso laboral, formativo, deportivo, medioambiental y náutico-cultural, así como al desarrollo de la igualdad de oportunidades.

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Desde la Fundación Unoentrecienmil también han querido agradecer la implicación de la Federació. “Somos un montón de personas normales y corrientes que trabajamos cada día para impulsar la curación de la leucemia infantil. Estamos muy agradecidos de que la FVCV se haya sumado a esta bonita iniciativa. Es un lujo contar con su colaboración”, destaca Ignacio García, representante de la fundación.