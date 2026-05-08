La Nucía acogerá el II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España

La Nucía volverá a convertirse en punto de encuentro del deporte, el turismo y la innovación con la celebración del “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España”, que tendrá lugar el jueves 21 de mayo en l’Edifici dels Esports de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El evento reunirá a representantes institucionales, ligas profesionales, federaciones deportivas, organizadores de grandes eventos y expertos del sector turístico y deportivo para analizar el presente y futuro de una industria que ya representa uno de los grandes motores económicos y sociales del país.

La presentación de este encuentro turístico y deportivo contó con la presencia de Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. El foro está organizado por Turismo Comunitat Valenciana y la concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Costa Blanca – Diputación de Alicante y Aqualia. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en la web https://congresos.lanucia.es/

Innovación, negocio y futuro

El “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate sobre el impacto del deporte como industria emergente, su vinculación con el turismo y las nuevas oportunidades de desarrollo económico asociadas a ambos sectores. Entre los ponentes confirmados destaca la participación de José Antonio Montero, director Relaciones Institucionales de LaLiga que ofrecerá la conferencia inaugural, así como Jaime Lissavetzky, ex Secretario de Estado para el Deporte y referente nacional en la gestión deportiva, y Inmaculada Benito, directora departamento Turismo CEOE.

El programa incluirá además mesas redondas con directores generales de Deportes de diferentes comunidades autónomas y representantes de entidades vinculadas al turismo. El foro abordará cuestiones clave como el crecimiento del turismo deportivo, la profesionalización de las competiciones, la innovación tecnológica aplicada al deporte y también incluirá el caso de La Nucía Ciudad del Deporte, como caso de éxito asociado al turismo deportivo.

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El encuentro se celebrará el 21 de mayo desde las 9:30 horas en l’Edifici dels Esports de La Nucía y reunirá a algunos de los principales actores del ecosistema deportivo y turístico español. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en la web https://congresos.lanucia.es/