Santi Valladares no continuará como entrenador del Servigroup Peñíscola FS

Santi Valladares pone fin a una etapa histórica en el Servigroup Peñíscola FS y no continuará como entrenador una vez finalice el contrato que vinculaba a ambas partes, tras tomar la decisión de poner fin a su etapa en los banquillos del fútbol sala profesional. El técnico gallego cierra así un ciclo de cinco temporadas en las que ha dejado una huella imborrable en todos los ámbitos del club peñiscolano, además de liderar los mayores éxitos deportivos de su historia.

Publicación de Penyiscola Fútbol Sala en Facebook.

Sus éxitos

Valladares se despide como el entrenador con más partidos y más victorias del club en la élite, culminando una trayectoria histórica en la Ciudad en el Mar. El preparador de Padrón llegó a Peñíscola en 2021 con el objetivo de devolver al equipo a Primera División y, aunque no pudo conseguirlo en su primera campaña, logró el ascenso en 2023 firmando una temporada récord en Segunda División, tanto en puntos como en goles. Aquel curso también llevó al equipo a disputar por primera vez una Final Four de la Copa del Rey militando todavía en la categoría de plata.

En la temporada 2023/24 volvió a alcanzar las semifinales coperas tras eliminar al Barça en cuartos de final y consiguió la permanencia con solvencia en Primera División. Sin embargo, la campaña que quedará para siempre en el recuerdo de la afición será la 2024/25, marcada por la histórica conquista de la Copa de España, el liderato de la liga regular y una nueva clasificación para la Final Four de la Copa del Rey, la tercera de su etapa. A ello se suma la permanencia lograda esta temporada 2025/26 a falta de cuatro jornadas para el final, en un curso especialmente exigente.

Publicación de Facebook sobre 5 años de historia inolvidable.

Declaraciones

El presidente del Peñíscola FS, Manuel Sierra, despidió emocionado a Santi Valladares destacando no solo sus éxitos deportivos, sino también su calidad humana. Más allá de los títulos y resultados, Sierra quiso poner en valor la humildad, cercanía y normalidad del técnico gallego, al que definió como "un ejemplo de vida". Además, recordó algunos de los momentos personales más difíciles vividos lejos de su familia y agradeció el compromiso y la entereza mostrados durante estos cinco años. La despedida concluyó con un emotivo mensaje dirigido a su familia, dejando patente el cariño y la huella que Santi deja en Peñíscola.

Por su parte, Valladares explicó que su decisión llega tras 22 años de trayectoria profesional y responde a la necesidad de hacer una pausa para recuperar tiempo junto a su familia y sus amigos. El técnico reconoció que el fútbol sala le ha dado muchísimo a nivel personal y profesional, aunque también le ha exigido importantes sacrificios.

Durante su comparecencia, Santi agradeció el cariño recibido desde su llegada al club y destacó el ambiente familiar que siempre ha encontrado en la entidad, tanto por parte de la directiva como de trabajadores, jugadores y aficionados. También tuvo palabras de reconocimiento hacia su plantilla y cuerpo técnico, asegurando que gracias a ellos se marcha siendo "mejor entrenador y mejor persona".

Noticias relacionadas

El entrenador gallego mostró además plena confianza en el futuro del club, afirmando que la entidad queda "en las mejores manos", y pidió a la afición que el Pabellón Juan Vizcarro siga siendo "un fortín". Finalmente, dedicó unas emotivas palabras a su mujer, Begoña, agradeciéndole el apoyo incondicional y el equilibrio que le ha aportado a lo largo de toda su carrera deportiva.