Sevilla At. - Eldense: la primera final per l'ascens en À Punt
Per televisió, este diumenge (12h), primera de les tres finals de l'Eldense per pujar a 2a de forma directa.
À Punt retransmetrà este diumenge a partir de les 12:00 hores l’enfrontament entre el filial del Sevilla i el CD Eldense o el que és el mateix, el cuer contra el líder del Grup II de 1ª RFEF. Serà la primera de les tres finals que li resten al conjunt de Claudio Barragán fins fer realitat el somni de tornar un any després i de forma directa a la categoria de plata del futbol espanyol.
A falta de només tres jornades perquè finalitze la lliga regular, els del Vinalopó Mitjà sumen, ara mateix, 65 punts amb només 9 per disputar-se. L’equip blaugrana colidera la taula empatat amb el CE Sabadell que en esta jornada visita el tercer classificat, el filial de l’Atlètic de Madrid.
La narració del partit estarà a càrrec de Raül Pina que comptarà en els comentaris amb el periodista Miguel Santiago Rico, especialista en l’actualitat del conjunt d’Elda.
La programació esportiva radiofònica del cap de setmana comença este divendres 8 de maig a partir des de les huit de la vesprada amb el quart partit del play-off entre Panathinaikos i Valencia Basket (20:15 h). L’equip de Luis Urrutia també ens traslladarà al Ciutat de València per al partit clau per la permanència entre el Llevant i l’Osasuna (21:00 h).
A més, Punt a punt seguirà la Copa de la Reina d'handbol, tennis taula, futbol sala amb el Family Cash Alzira-O Parrulo des del pavelló municipal d’Alzira (20:30 h) i la lliga ASOBAL amb l'Horneo EON Alacant-Ademar de Lleó (20:30 h). Un superdivendres esportiu per les ones d’À Punt Ràdio.
El dissabte 9 de maig des de les 12 del migdia Punt a punt oferirà els partits clau en totes les categories. En primera divisió, des del Martínez Valero, Elx-Alabés (14:00 h). En segona, Ceuta-Castelló (14:00 h), l'última jornada en tercera i el derbi de l'hoquei femení entre València i Giner de los Ríos (18:00 h). A més, handbol, futbol-sala i pilota valenciana, tot en rigorós directe.
El carrusel esportiu continuarà el diumenge 10 de maig, des de les 12 del matí amb la doble cita de primera divisió: Mallorca-Villarreal (14:00 h) i Athletic de Bilbao-València (16:15 h), amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B (16:30 h) i Eldense (12:00 h) en primera federació, la lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet, lliga ACB amb el clàssic València-Baskonia a les 19:00 hores des del Roig Arena i també a les 19:00 hores el partit decisiu de semifinals de la lliga femenina entre Girona i València. Un total de més de dotze hores d'esport en directe este diumenge al Punt a punt.
Puchol II i Giner es veuen les cares en À Punt
A més d’este duel, À Punt oferirà diumenge pel seu web el Gran Premi de Benissa d’Escala i Corda (18:30h) que enfrontarà a Giner i Puchol II. Es tracta d’un mà a mà molt interessant entre dos dels millors pilotaris del moment. que podria ser perfectament una final avançada del campionat individual que ja està en disputa i que podria tornar a emparellar-los en el quadre.
La programació esportiva del cap de setmana pel que fa al nostre esport autòcton inclou una nova edició, diumenge a les 11 hores de l’espai Apunts de Pilota.
L’oferta esportiva d’À Punt pel que fa a la televisió es completarà dissabte i diumenge amb una doble emissió del programa La Banda: minut i resultat. Al voltant de la mitjanit Sergi Escrivà repassarà els principals duels de Primera i Segona Divisió de futbol parant especial atenció al paper dels equips valencians en esta emocionant recta final de Lliga.
