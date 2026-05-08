Sonia García continuará al frente del Servigroup Playas de Benidorm de Superliga 2 Femenina

El Club Voleibol Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con Sonia García para su continuidad al frente del primer equipo femenino de cara a la temporada 2026/2027, en la que el conjunto benidormense volverá a competir en la Superliga Femenina 2.

La renovación de García Endrino supone una apuesta clara del club por la continuidad, la identidad de cantera y el trabajo desarrollado durante la pasada campaña, en la que asumió el reto de dirigir al equipo en una situación compleja y logró cambiar la dinámica competitiva del conjunto, quedándose a las puertas de clasificar al equipo entre los cuatro primeros clasificados.

Nacida el 8 de julio de 1971, Sonia García representa una de las figuras históricas del voleibol benidormense. Ligada al club prácticamente durante toda su trayectoria deportiva, primero como jugadora durante muchos años en la máxima categoría nacional y posteriormente como entrenadora de la cantera y de las selecciones autonómicas, su figura simboliza perfectamente los valores y la identidad del proyecto deportivo del Servigroup Benidorm.

Además de su trabajo al frente del primer equipo, Sonia García continúa siendo una pieza fundamental en la estructura deportiva de la cantera. Esta misma temporada ha logrado proclamarse campeona autonómica con el equipo Infantil femenino en Elche, que disputará próximamente el Campeonato de España en Asturias.

Publicación de Facebook sobre Sonia García y el Club Voleibol Playas de Benidorm.

Valoración

Tras confirmar su continuidad, Sonia García mostraba su ilusión por afrontar una temporada completa desde el inicio: “Estoy muy contenta e ilusionada por continuar. El año pasado asumí el reto pensando que iba a ser algo muy complicado para mí y la verdad es que me resultó muy gratificante. Estoy muy agradecida al club por la confianza y con muchas ganas de empezar desde el principio una temporada completa”.

La entrenadora benidormense también destacó que el club ya trabaja intensamente en la configuración de la nueva plantilla, apostando por un proyecto joven y con fuerte presencia de jugadoras formadas en la cantera: “Estamos trabajando en una plantilla muy joven, manteniendo algunas jugadoras de la temporada pasada e incorporando otras nuevas. Queremos que muchas de las jugadoras de nuestra cantera tengan oportunidades y salida dentro del club, especialmente después del gran trabajo que se está realizando en categorías inferiores”.

Sonia García también hizo referencia al nuevo formato competitivo que tendrá la categoría la próxima temporada, todavía pendiente de confirmación definitiva por parte de la Federación Española de Voleibol, con la creación de una Superliga Oro y una Superliga Plata: “Todavía estamos pendientes de conocer bien cómo será la competición y las bases definitivas, pero afrontamos esta nueva etapa con ilusión y con ganas de seguir creciendo”.

Sonia García. / Club Voleibol Playas de Benidorm

Loli Cortinas, nueva segunda entrenadora

El club ha confirmado además la incorporación de Loli Cortinas como nueva segunda entrenadora del primer equipo femenino, reforzando así el cuerpo técnico que liderará Sonia García.

Entrenadora vinculada históricamente a la cantera del club, Loli Cortinas cuenta con una amplia experiencia en el voleibol base, dirigiendo durante años equipos juveniles y cadetes dentro de la entidad.

Su llegada al primer equipo supone un paso más en la apuesta del club por el talento y el trabajo desarrollado desde la base, además de reforzar un cuerpo técnico plenamente identificado con la filosofía y la estructura deportiva del Servigroup Benidorm.

La propia Sonia García valoraba de forma muy especial su incorporación: “Loli es una entrenadora a la que conozco de toda la vida. Nos hemos criado prácticamente juntas dentro del voleibol y estoy muy feliz de poder compartir este proyecto con ella”.

Confianza plena del club

Desde la entidad, la continuidad de Sonia García se interpreta como una apuesta por la estabilidad, la cantera y el crecimiento del proyecto femenino dentro de la Superliga 2.

El club considera clave consolidar una estructura deportiva sólida, con protagonismo para las jugadoras jóvenes y una identidad propia basada en el trabajo, la formación y el compromiso con el voleibol benidormense.

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Con Sonia García al frente y una plantilla en plena construcción, el Servigroup Benidorm ya mira con ambición e ilusión hacia la temporada 2026/2027.