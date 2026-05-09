HOCKEY
Histórico ascenso del CH Carpesa a División de Honor
El equipo valenciano venció 2-1 al Vallés Deportivo en la penúltima jornada de la Fase Final de la División de Honor
La victoria supone el ascenso directo a la Liga IATI Hockey, la máxima categoría del hockey nacional masculino
Histórico. El hockey valenciano, cinco años después, vuelve a tener un equipo en la élite. El CH Carpesa consiguió este sábado el ascenso directo a la División de Honor. Y lo hizo tras vencer al Vallés Deportivo por 2-1 en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró.
Xavier Guanter y Josep Ruiz marcaron los goles del conjunto blau que, tras recortar distancias su rival en los instantes finales, supo defender la ventaja mínima para materializar un triunfo que vale un ascenso.
A falta de una jornada para que culmine la liga, el CH Carpesa ya tiene asegurado su billete para la Final Four, donde luchará por el título liguero, pero también obtuvo el premio mayor que es subir a la categoría ilustre del hockey nacional masculino.
Testigo del CD Giner de los Ríos
Un ascenso que supone otro hito histórico para el hockey valenciano que recoge los frutos de temporadas de trabajo. El CH Carpesa cogerá así el testigo que dejó el CD Giner de los Ríos hace 5 años, siendo el último representante valenciano en haber participado en la élite del hockey español.
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