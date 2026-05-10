300 profesionales del deporte se reúnen en Valencia en una charla sobre el entrenamiento de alto rendimiento
La Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español arrancan un ciclo de jornadas formativas centradas en diferentes ámbitos del alto rendimiento deportivo
El Complejo Deportivo-Cultural Petxina de Valencia acogió este sábado una jornada formativa para entrenadores y otros profesionales del deporte. Impulsada por el Comité Olímpico Español y la Fundación Trinidad Alfonso, la conferencia se ha centrado, básicamente, en la programación de los entrenamientos y en las últimas tendencias aplicadas al alto rendimiento deportivo.
La iniciativa ha reunido a más de 300 asistentes, entre entrenadores, preparadores físicos, estudiantes y otros perfiles vinculados al ámbito deportivo, y se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje para el ecosistema deportivo de la Comunitat Valenciana.
Durante toda la mañana, participaron destacados especialistas nacionales en Ciencias de la la Actividad Física y del Deporte, como Julio Calleja González (catedrático de la Universidad del País Vasco), Rafael Martín Acero (catedrático de la Universidad de La Coruña), Mariano García-Verdugo Delmas (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y Juan José González Badillo (Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla). La jornada fue moderada por Ricardo Leiva, director de Deportes del Comité Olímpico Español.
Con este tipo de acciones, la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español continúan impulsando iniciativas dirigidas a la formación y a la actualización de técnicos y profesionales del deporte, y siguen aportando experiencias y testimonios de referencia al tejido deportivo valenciano. Esta es la primera de un ciclo de tres sesiones que se celebrarán a lo largo del año.
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