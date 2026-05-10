300 profesionales del deporte se reúnen en Valencia en una charla sobre el entrenamiento de alto rendimiento

El Complejo Deportivo-Cultural Petxina de Valencia acogió este sábado una jornada formativa para entrenadores y otros profesionales del deporte. Impulsada por el Comité Olímpico Español y la Fundación Trinidad Alfonso, la conferencia se ha centrado, básicamente, en la programación de los entrenamientos y en las últimas tendencias aplicadas al alto rendimiento deportivo.

La iniciativa ha reunido a más de 300 asistentes, entre entrenadores, preparadores físicos, estudiantes y otros perfiles vinculados al ámbito deportivo, y se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje para el ecosistema deportivo de la Comunitat Valenciana.

Presentación / Fundación Trinidad Alfonso

Durante toda la mañana, participaron destacados especialistas nacionales en Ciencias de la la Actividad Física y del Deporte, como Julio Calleja González (catedrático de la Universidad del País Vasco), Rafael Martín Acero (catedrático de la Universidad de La Coruña), Mariano García-Verdugo Delmas (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y Juan José González Badillo (Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla). La jornada fue moderada por Ricardo Leiva, director de Deportes del Comité Olímpico Español.

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Con este tipo de acciones, la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español continúan impulsando iniciativas dirigidas a la formación y a la actualización de técnicos y profesionales del deporte, y siguen aportando experiencias y testimonios de referencia al tejido deportivo valenciano. Esta es la primera de un ciclo de tres sesiones que se celebrarán a lo largo del año.