La Comunidad Valenciana revalida su título de campeona del CESA Sub-18 de Sófbol

Valencia volvió a acoger una de las grandes citas del sófbol base nacional con la celebración del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) Sub-13 y Sub-18, disputado del 7 al 9 de mayo en el Campo Municipal de Béisbol y Sófbol de Valencia. La Comunitat Valenciana respondió tanto en la organización como sobre el terreno de juego: se proclamó campeona de España en categoría Sub-18 y logró el tercer puesto en Sub-13, cerrando un campeonato de enorme nivel competitivo. Además, Leire Taroncher fue reconocida como MVP absoluta y mejor bateadora del torneo Sub-18, confirmando el protagonismo valenciano también a nivel individual.

Publicación de Facebook sobre Campeonas.

Publicación de Facebook sobre el bronce para la Comunitat Valenciana.

La competición reunió a algunas de las mejores canteras del panorama nacional y volvió a confirmar el crecimiento sostenido del sófbol valenciano, especialmente en las categorías de formación. La entrega de premios contó además con la presencia de representantes institucionales y federativos como Pablo Carpio Navarro, presidente de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol; María Ángeles Vidal, directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal de València; Raúl Rosell, presidente de la Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunitat Valenciana; y Rubén Ferrer Pérez, secretario de la FBSCV.

Fueron tres días intensos de competición y formación que culminaron con la celebración del All Star Game, una actividad inédita organizada por la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol que reunió a la Selección Española Absoluta y a un combinado de estrellas de la Liga Nacional División de Honor Oro.

La Comunitat Valenciana firma el tricampeonato nacional Sub-18

La selección valenciana Sub-18 volvió a demostrar que domina el panorama nacional. Tras conquistar el título también en las dos últimas ediciones, el combinado autonómico logró su tercer campeonato consecutivo después de imponerse con autoridad a Navarra en la final por 13-2. Cataluña completó el podio mientras que Madrid finalizó en cuarta posición. Canarias y Asturias completaron la clasificación final del torneo.

El recorrido valenciano durante el campeonato fue muy sólido. El equipo abrió el torneo derrotando a Cataluña (5-0), superó con contundencia a Asturias (15-0) y posteriormente venció a Canarias (4-1). La única derrota llegó precisamente ante Navarra (8-10) en la fase regular, en uno de los partidos más igualados del campeonato. Sin embargo, la final ofreció una versión mucho más dominante del conjunto valenciano.

El Campo Municipal de Béisbol y Sófbol de Valencia se convirtió en el escenario donde la Comunidad Valenciana se proclamó campeona, por tercer año consecutivo, del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) Sub-18. / Jaime Busquets / FBSCV

El encuentro decisivo arrancó equilibrado, pero Valencia fue creciendo ofensivamente hasta romper definitivamente el partido en una espectacular cuarta entrada, donde anotó ocho carreras que marcaron el desenlace de la final. La capacidad ofensiva valenciana fue diferencial durante todo el encuentro, combinando agresividad en bases, contacto constante y aprovechamiento de errores defensivos rivales.

En esa explosión ofensiva, Leire Taroncher volvió a asumir un papel protagonista, convirtiéndose en una de las jugadoras más determinantes del campeonato y pieza clave en el rendimiento valenciano durante todo el torneo. Junto a ella, también destacaron actuaciones de África Pérez, Natalia López, Adriana Martín, Assil Bousba y Zibei Gong, decisivas en la producción ofensiva de la final.

El combinado valenciano cerró el campeonato con un balance de cuatro victorias y una derrota, confirmando la profundidad y regularidad de una generación que mantiene a la Comunitat Valenciana como referencia nacional en categoría Sub-18.

Leire Taroncher lidera a la Comunitat Valenciana

Leire Taroncher volvió a ser una de las grandes protagonistas del campeonato. La jugadora valenciana fue reconocida como mejor bateadora y MVP absoluta del torneo, liderando ofensivamente a una selección que volvió a dominar el panorama nacional Sub-18.

Su rendimiento fue clave durante toda la competición y especialmente en la final ante Navarra, donde la Comunitat Valenciana mostró una enorme capacidad ofensiva para cerrar el campeonato con autoridad.

La cantera valenciana conquista el bronce Sub-13

En categoría Sub-13, la Comunitat Valenciana logró la medalla de bronce en un campeonato extremadamente competitivo, marcado además por las condiciones meteorológicas durante la jornada final.

El conjunto valenciano abrió el torneo con derrota ante Madrid (0-4), pero reaccionó imponiéndose a Navarra por 5-1 en un partido clave para mantenerse en la lucha por las medallas. Posteriormente cayó frente a Cataluña (1-10), cerrando la fase regular con una victoria y dos derrotas.

Bronce Sub-13. / FBSCV

El encuentro por el tercer puesto frente a Navarra no pudo disputarse debido a la lluvia, por lo que la Comunitat Valenciana finalizó en tercera posición.

A nivel individual, Paula Mérida fue la jugadora valenciana más destacada del campeonato y recibió el reconocimiento como MVP de la Comunitat Valenciana en categoría Sub-13.

La final enfrentó a Madrid y Cataluña en un duelo muy cerrado y de marcado carácter defensivo, que terminó resolviéndose por 2-1 a favor del conjunto madrileño, que revalidó su título de campeonas de España Sub-13. Por detrás de Cataluña, la Comunitat Valenciana cerró el podio en tercera posición y Navarra finalizó cuarta.

Un All Star Game histórico para cerrar el campeonato

El CESA 2026 también dejó uno de los momentos más especiales del fin de semana con la celebración del All Star Game organizado por la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. El encuentro enfrentó a la Selección Española Absoluta contra un combinado de estrellas de la Liga Nacional División de Honor Oro, reuniendo sobre el terreno de juego a algunas de las mejores jugadoras del sófbol nacional.

Más allá del espectáculo deportivo, el evento tuvo un importante componente formativo y experiencial para las jóvenes deportistas participantes en el campeonato. Las jugadoras de las categorías Sub-13 y Sub-18 pudieron convivir de cerca con referentes nacionales, participando activamente en distintas actividades organizadas alrededor del encuentro.

Entre ellas, varias jugadoras colaboraron durante la práctica de bateo (batting practice), formando parte de la dinámica de entrenamiento junto a integrantes de la selección absoluta y del combinado All Star. Además, algunas deportistas participaron en la ceremonia oficial de presentación sobre el terreno de juego, acompañando a jugadoras y cuerpos técnicos durante la salida inicial.

La iniciativa reforzó el carácter integral del campeonato, combinando competición, convivencia y aprendizaje en un entorno de máximo nivel para las futuras generaciones del sófbol español.

La cantera valenciana sigue creciendo

Más allá de los resultados, el campeonato volvió a dejar una sensación clara: la Comunitat Valenciana sigue consolidándose como uno de los grandes referentes del desarrollo del sófbol español.

El título Sub-18, el tercer puesto Sub-13 y el protagonismo individual de varias jugadoras reflejan el crecimiento competitivo de los clubes valencianos y el trabajo continuado de la Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunitat Valenciana en las categorías de base.

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El rendimiento de ambas selecciones también volvió a poner en valor el trabajo desarrollado por los cuerpos técnicos autonómicos. En categoría Sub-18, el staff estuvo encabezado por Daniel González como manager, acompañado por Óscar Díaz y Meritxell Blesa como coachs. Por su parte, la selección Sub-13 contó con Inés Ortigosa como manager y con José Manuel Gurrea y Daniela Quintero formando parte del cuerpo técnico.