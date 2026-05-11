El Léleman Conqueridor se despide de seis jugadores

El Léleman Conqueridor ha tenido en este último mes ronda de reuniones con la plantilla de cara a la preparación de la próxima temporada. Después de un año complicado en lo deportivo y de no conseguir los objetivos en Copa del Rey y Superliga, el conjunto valenciano ha anunciado la salida de seis jugadores. Entre ellos se encuentran algunos con varios años en el club como Facu Funes, Maxi Scarpin, Rodrigo de Melo ‘Pernambuco’, Kayque Calazans o los recién llegados Joaquín Monteagudo y Rubén López. Seis jugadores que se desvinculan del Conqueridor de mutuo acuerdo y a los que les esperan nuevos retos por delante.

Una de las bajas más sensibles es la de Facundo Funes. El argentino ha acompañado al equipo desde hace cinco temporadas, siendo una de las piezas claves del ascenso y del continuo crecimiento del equipo. Un receptor que ha ligado gran parte de su carrera a la ciudad de Valencia y que trasladó al club su voluntad de cerrar el ciclo para probar suerte en otros lugares. Una decisión que desde el Conqueridor se ha respetado y agradecido por todo lo que se han dado mutuamente.

Maxi Scarpin es otro de los jugadores que han estado presentes en las últimas temporadas. Tras su primera aventura en 2022-2023, el central regresó un año después en 2024-2025 para consolidar el proyecto de la familia Clemente en una temporada donde se consiguió la primera clasificación europea. Scarpin cumplió con creces para lograr ese hito en el que también participó otro de los que emprenden un nuevo rumbo, Rodrigo de Melo. El opuesto llegó al Léleman la temporada anterior recuperándose de una grave lesión y recuperó su mejor versión en Valencia. Pernambuco ha ejercido como líder anotador estas dos últimas temporadas siendo la principal arma ofensiva. Ahora deja paso en el conjunto de Nou Moles y pone rumbo a un nuevo destino.

Su compatriota brasileño, Kayque Calasanz, llegó en el mismo periodo como una joven promesa que demostró gran proyección en su primer año. Esta segunda temporada no ha gozado de la misma continuidad con la llegada de Juanmi González, que ocupó la titularidad y tanto el joven receptor como el club acordaron su respectiva salida para no frenar el crecimiento.

Kayque, Facundo Funes y Joaquín Monteagudo / SD

Con menos tiempo, pero ganándose el corazón de Nou Moles, Rubén López también dice adiós a su primera experiencia con la camiseta del Léleman Conqueridor. El albaceteño se incorporó el pasado verano como una pieza importante del proyecto, pero una lesión contra Pamesa Teruel lo alejó varios meses de la competición. A su regreso, el central dejó grandes actuaciones demostrando su gran nivel. Sin embargo, tanto el club como el jugador acordaron que no habrá continuidad para el próximo año.

El sexto hombre que se despide del Léleman Conqueridor es Joaquín Monteagudo. Un central que creció en las Escuelas Deportivas Municipales de Valencia y que se incorporó en el último tramo de la temporada para aportar su experiencia ante las tres bajas del equipo en esa posición. Del Pueblo se incorporó como un refuerzo de urgencia ante las lesiones de Luis Vidal, Manu Furtado y el propio Rubén López.

Desde el Conqueridor se consideraba que hacía falta cambiar algunas piezas de cara a la próxima temporada y se ha escuchado a cada miembro de la plantilla para planificar la siguiente. Ateniendo a las necesidades del club y de los propios jugadores, se han llegado a acuerdos y respetado las decisiones profesionales para que todas las partes queden satisfechas. El Conqueridor agradece a estos seis jugadores su profesionalidad y esfuerzo en la que siempre será su casa.