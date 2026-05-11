Resultados del fin de semana

Euroliga : Eliminatoria de cuartos de final (cuarto partido) Panathinaikos 86-89 Valencia Basket. ¡Valencia Basket vuelve a conquistar OAKA y fuerza el quinto partido en el Roig Arena!

Un colosal Jean Montero silencia el OAKA y hace soñar con la Final Four.

Cuadro del camino a la Final 4.

Liga ACB : Valencia Basket 86-88 Baskonia. Valencia Basket cae con orgullo ante Baskonia en otro final que salió cruz.

Clasificación.

Primera FEB : Caja Rural CB Zamora 83-76 HLA Alicante.

Clasificación.

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba, que explotó al máximo sus rentas de la ida ((105-75 ) ante un Amics Castelló que lo intentó de todos los modos posible en el partido de vuelta disputado el pasado fin de semana disputado en Castellón (83-59).

Play-off ascenso a Primera FEB: una vez finalizada la primera ronda de octavos, los siete clasificados se unen al equipo que no logró el ascenso directo (Amics de Castelló), estableciéndose una clasificación final que da lugar a la disputa de los cuartos de final y las dos semifinales en las que se disputarán las dos últimas plazas de ascenso a Primera FEB.

Eliminatorias Cuartos de final por el ascenso: Club Esportiu Básquet Llíria 72-82 Amics Castelló.

Tercera FEB : Teknei Bizkaia Zornotza, CB Tres Cantos, TQ CB Prat, Damex Algeciras, Rigalli Alginet y CB Puerto Sagunto ya tienen los deberes hechos y estarán en la Fase Final de Tercera FEB luchando por el ascenso. Otros 20 equipos buscarán la semana que viene en partidos del K.O. las otras diez plazas.

Conferencia E: Servigroup Benidorm luchará por el ascenso

Resultados y Estadísticas Grupo EA y Grupo EB.

Clasificados para la Fase Final: CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet.

Rigalli Alginet 102-99 CB Puerto Sagunto (partido ida).

CB Puerto Sagunto 69-67 Rigalli Alginet (partido de vuelta).

La Conferencia E dejó una eliminatoria de líderes fantásticas. El CB Puerto Sagunto fue el primer equipo en derrotar al Rigalli Alginet en partido oficial; eso sí el 69-67 no fue suficiente para conseguir el primer puesto, dado el -3 de la ida.

Clasificado para la 2ª eliminatoria: The Fitgerald El Pilar

1ª Eliminatoria: Hidráulica NB Torrent 79-63 Socage Jovens L’Eliana ; Velabasket CB Sueca 82- 79 CBI Elche; Fundación Caixa Rural Vila Real 83-72 Servigroup Benidorm.

En el resto de eliminatorias destaca la actuación de Fran Marco (27 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias), clave en la victoria del Velabasket CB Sueca, que se jugará otro pasaporte a la Fase Final ante el Fundación Caixa Rural Vila-Real. En la otra eliminatoria el The Fitzgerald El Pilar y el CMG Hidraúlica NB Torrent.

Cuadro de clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Resultados.

Eliminatorias descenso. Final a Cuatro. Resultados.

Liga U : Valencia Basket 87-91 Gran Canaria. El Valencia Basket se queda a las puertas de la Final 6.

Liga Endesa Femenina : Semifinales, partido de ida: Valencia Basket 67-66 Spar Girona. Valencia Basket se lleva una renta mínima al partido de vuelta en Fontajau. Mínima renta taronja para buscar el pase a la final en Fontajau.

Partido de vuelta: Spar Girona 73- 73 Valencia Basket. El Valencia Basket alcanza su sexta final de Liga y se asegura la Euroliga.

Valencia Basket confirmó su presencia en la sexta final consecutiva de LF Endesa tras un enorme partido ante Spar Girona en la vuelta de semifinales (73-73). El equipo taronja supo mantener la ventaja del +1 de la ida, con defensa clave y actuaciones destacadas de Leo Fiebich y Awa Fam, para asegurarse el pase a la final. Un encuentro igualado hasta el último segundo que pone al Valencia Basket nuevamente en la lucha por su cuarto título consecutivo.

Liga Femenina Challenge : Fustecma NBF Castelló y La Cordà Paterna NB acabaron ya la Liga Regular y no se clasificaron para los play-off que arrancó el pasado fin de semana con los ocho primeros clasificados.

Horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

La Final Four de la LF Challenge se disputará los días 16 y 17 de mayo en el Pabellón de Navia (Vigo). La cita reunirá a los cuatro equipos que superen la ronda de cuartos de final de play-offs que concluye este próximo fin de semana.

Liga Femenina 2 :

Cuartos de Final: CB Claret Benimaclet 52-67 Mipelletymas BF León (partido de ida).

Mipelletymas BF León 78- 72 CB Claret Benimaclet (partido de vuelta).

El Claret Benimaclet cayó en la vuelta de los cuartos de final de la fase final de LF2 ante Baloncesto Femenino León (78-72). El gran primer cuarto del equipo rival dejó la eliminatoria muy complicada. Aun así, las valencianas cierran la temporada con una gran campaña y muchas buenas sensaciones.

Cuadro de cuartos de final.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood) .

Fase final: UR Vistahermosa Lucentum, campeón de la Liga Foster’s Hollywood.

Eliminatorias por el descenso. Final a Cuatro. Resultados.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Horneo EÓN Alicante 35-32 Abanca Ademar León.

Publicación de Facebook sobre la permanencia de EON Alicante BM.

Publicación de Facebook sobre Eón Alicante BM.

Clasificación.

Fase Final de la Copa de la Reina: Elda Prestigio 23 -18 Grafometal Sporting La Rioja (cuartos de final). Semifinal, Super Amara Bera Bera 25-23 Elda Prestigio.

El Elda Prestigio cayó por 25-23 ante el Super Amara Bera Bera en las semifinales de la Copa de la Reina, poniendo fin a una gran participación en el torneo. Las eldenses compitieron hasta el final en un partido muy igualado, llegando con opciones a los últimos minutos. Pese a la eliminación, el equipo dejó una gran imagen y confirmó su crecimiento competitivo esta temporada.

Super Amara Bera Bera de la valenciana Lucía Prades continúa agrandando su leyenda en el balonmano femenino español. El conjunto donostiarra conquistó este domingo la Copa de S. M. la Reina 2026 tras imponerse a Mecalia Atlético Guardés (26-21) en una final marcada por la solidez defensiva de las locales y el enorme ambiente vivido en Illunbe, que reunió a 4.872 espectadores.

Liga Guerreras Iberdrola : Ya sin representación de equipos de la comunidad Valenciana, estas son las semifinales por el título.

Play-Down. Cuarta jornada: BM. Morvedre - Elda Prestigio, sábado 16 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón René Marigil.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina : Uneatlántico Pereda - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : Fertiberia Puerto Sagunto 28-27 Attica 21 Hotels OAR Coruña; Club Cisne Colegio Los Sauces 31-26 Servigroup Benidorm; Fundación Agustinos Alicante 38-32 Club Balonmano Soria.

El Fertiberia Puerto Sagunto sabe sufrir ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña para llevarse la victoria por 28-27 en el Pabellón Port de Sagunt, en la última y unificada trigésima jornada de la División de Honor Plata. Con este triunfo, el conjunto rojiblanco finaliza la liga regular como segundo clasificado de la competición con un total de 44 puntos y albergará la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL el fin de semana del 23 y 24 de mayo. Se enfrentará en el primer turno de las semifinales al Anaitasuna.

Publicación de BMP Puertos Sagunto en Facebook sobre su lucha por el ascenso.

Video de valoraciones de la página de Facebook.

Así queda el play-off de ascenso con Fertiberia Puerto Sagunto y Fundación Agustinos Alicante.

División de Honor Plata Femenina : Fase final, Grupo de Ascenso, grupo 1, Helvetia Saeplast Cañiza 20-22 BM. Marni Rosval; Lauko Ermuko Errotabarri 22-20 BM. Marni Rosval; BM. Marni Rosval 30-31 Helvetia Montequinto. Todos los resultados.

Tras proclamarse campeonas de liga, Marni compitió en la fase final de ascenso. Ganaron el primer partido y cayeron por apenas dos puntos en el segundo. A pesar del resultado, las jugadoras han completado una temporada excepcional, mostrando valentía y espíritu competitivo hasta el final.

Fase final, Grupo de Ascenso, grupo 2, Healthy Poke BM Leganés 20-16 Handbol Onda; UCAM BM. Murcia 27-26 Handbol Mislata; Handbol Onda 19-25 Replasa Beti-Onak. Todos los resultados.

Todos los partidos de la fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Balonmano.

Primera División masculina : Fase Final, Grupo II, BM Elda CEE 28-30 Dólmenes Antequera; BM Elda CEE 30-30 Bathco BM. Torrelavega; BM Elda CEE 32- 37 KH-7 BM. Granollers. Todos los resultados.

Publicación de Facebook sobre el ascenso.

Fase Final Grupo III, Balonmano Ingenio 24-30 Handbol Sant Joan; Handbol Sant Joan 30-33 Mubak BM La Roca; Amenabar Zarautz Z.K.E. 36-25 Handbol Sant Joan. Todos los resultados.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: Silicius Alcobendas Rugby 31-5 Huesitos La Vila Rugby Club. El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Así quedan las semifinales.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : Steelphalt Getxo Rugby 63-24 CAU Valencia. El CAU Valencia se deja gran parte de sus aspiraciones de ascenso en Getxo.

Clasificación.

Fase ascenso a DHB Femenina, cuartos de final : Gaztedi Neskak 39-17 CAU Valencia.

Cuadro clasificatorio.

Hockey hierba

Histórico ascenso del CH Carpesa a División de Honor.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina .

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa 2-1 Vallés Esportiu.

El CH Carpesa logró una victoria trabajada ante el Vallès Esportiu certificando así su ascenso a la Liga IATI Hockey. Xavier Guanter abrió el marcador en el minuto 21 y Josep Ruiz amplió la ventaja en el 32’. El Vallès intentó reaccionar y recortó distancias con un tanto de Quim Coral en el 54’, pero los locales supieron mantener el resultado hasta el final.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): SPV 3 -1 Universitat d'Alacant San Vicente; CD Giner de los Ríos 3-3 RC Jolaseta.

El SPV se impuso con autoridad a la UA San Vicente gracias a un sólido inicio de partido. Luis Jorge Pipaon abrió el marcador en el minuto 7 y Daniel Agon amplió la ventaja en el 30’. Aunque Agustín Porchia recortó distancias en el 56’, los locales aseguraron una victoria importante.

Empate vibrante entre el CD Giner de los Ríos y el RC Jolaseta. Diego Ayo adelantó a los visitantes en el minuto 10, pero David Martínez lideró la reacción local con un hat-trick (29’, 35’ y 51’). El RC Jolaseta no bajó los brazos y logró igualar gracias a los goles de Ignacio Landin (42’) y Jaime Gómez de la Gandara (58’).

Clasificación.

División de Honor B Femenina .

Grupo A (por el ascenso): Valencia CH 3- 0 CD Giner de los Ríos.

Tras la vuelta de dos semanas de parón, el Valencia Club de Hockey firmó su último partido de liga regular en casa con victoria por 3-0 ante el Giner de los Ríos. Con esta victoria, el equipo femenino ya ha certificado el primer puesto en la clasificación, a falta de una jornada, y pone la mirada en la Final Four que decidirá su ascenso a la Primera División del hockey español.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant 2-3 CH Xalo.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida.

Los play-offs arrancarán el sábado 16 de mayo con los cuartos de final, dando inicio a la fase decisiva de la temporada.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur : Club d'Esports Vendrell 1-1 Sporting Alcoi Erum.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina : Marineda Hockey 3-1 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Club Promoción Patín Raspeig 0-3 CD Colegio Alameda de Osuna; PAS Alcoi 2-6 Gestas de España CHP Aluche.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Family Cash Alzira 5-3 O Parrulo Ferrol; Servigroup Peñíscola 6-2 ATP Iluminación Ribera Navarra.

El Family Cash Alzira FS batallará hasta el último día por la permanencia en la máxima División del fútbol sala español. Después de que el conjunto valenciano ganara al O Parrulo Ferrol, la necesaria derrota este sábado de Osasuna Magna en la casa del Jaen FS por 3-1 permite a los ribereños mantenerse vivos hasta la última jornada. En ella, se medirán al Manzanares FS, mientras que los navarros se medirán en su feudo a Córdoba Patrimonio. Los alzireños deben ganar y que Osasuna Magna caiga derrotado. Con esos resultados, los valencianos lograrían superar por un punto a los navarros y jugarían un año más en Primera.

Publicación de Facebook sobre la celebración de Alzira FS.

Video de Braulio Correal en Facebook.

Publicación de Penyiscola Fútbol Sala en Facebook.

Video de Facebook sobre la valoración y despedida de Valladares.

Clasificación.

Segunda División : Vulcanizados Ruiz Tafa FS 4-1 Levante UD FS.

Clasificación.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón CFS 3-4 SD Hispania Yecla.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se iniciaron el pasado sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana. En esta primera eliminatoria han quedado exentos los seis campeones de los seis grupos de Segunda División B. Resultados de los partidos de ida de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso.

Waterpolo

El conjunto masculino del CW Elx disputa los play-off que dan acceso a la categoría de plata del waterpolo español.

Por otro lado, el CW Turia cerró la temporada conservando a sus dos equipos (masculino y femenino) en Primera división, al igual que el combinado femenino del CW Elx. Entretanto, los chicos del Nou Godella aseguraron su permanencia, una temporada más en la Segunda División nacional.

Segunda División Masculina . Recta final de la competición, acabada la Fase 2, el sábado 16 de mayo de 2026 arrancará la Fase 3 con las semifinales por el título. El Waterpolo Elx Selecte sigue en liza. La escuadra ilicitana luchará en las semifinales de los play-off contra el Metropole, cuarto clasificado del grupo C. En caso, de lograr la victoria, el Elx tendría asegurado el ascenso a Primera división, y pelearía por la victoria con el vencedor de las semifinales entre el Málaga y el Echeyde B (segundo y tercer clasificado del grupo C).

Semifinales. / RFEN

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

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La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Tenis : Copa Faulconbridge, del 11 al 17 de mayo en el CT Valencia. La Copa Faulconbridge presenta la mejor edición de su historia.

Pilota valenciana : Salva Palau i Francés s’asseguren els quarts de l’Individual.

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.SAGUNTO 10-05-26 II Control AL Tipo C Valencia

.VALENCIA TURIA 09/05/26 Campeonato Autonómico Sub-14 AL JECV 2026

.VALENCIA TURIA 09/05/26 Final Cadete Equipos AL JJMM Valencia

Ciclismo : Legendaria Ontinyent Gran Fondo. Clasificación Gran fondo Legendaria. Clasificación Gran Fondo El Bosquet. Clasificación Medio Fondo. Clasificación Ebike.

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana en Facebook.

. V Trofeu Social Rabelbunyol. APLAZADA por la previsión de lluvia.

Aplazamiento

. Copa CV BMX San Vicente Cree en Ti. SUSPENDIDA.

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana en Facebook.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Catadau (Challenge Féminas CV). APLAZADA debido a las condiciones meteorológicas y a la lluvia continuada durante la jornada.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Burriana

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana en Facebook.

. Marcha BTT Turis. Rafael Jordán ha sido el ganador de la Marcha BTT Turís, octava prueba puntuable del Circuito Mes Esport Valencia. Mikel Ibergallartu y Octavio Asenjo entraron a continuación. Javier Giménez se impuso en la categoría Élite; Ibergallartu, en M30; Marc Folch, en M35; Rafael Jordan, en M40; Octavio Asenjo y Raquel Monzó, en M45; Alejandro Segui Gregori, en M50; Julio Carrión, en M55; José Tomás Miguel Escrich, en M60; Ximo Valero, en Júniors; y Jorge Revert, en Promesas.

. Volta a La Safor (3ª Etapa)

. IV Memorial Pere Joan Caragol "Cadetes"

Publicación de Periódico AMB en Facebook.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Altea

Publicación de Periódico AMB en Facebook.

. V Open XCO Puerta de La Serranía

Resultados de la publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana en Facebook.

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana en Facebook.

. XXII Marcha BTT Novelda - 2026. Clasificaciones BTT. Clasificaciones Ebike. Jorge Martín se ha impuesto en la XXII Marcha BTT Novelda en la que el barro provocado por las lluvias de los días anteriores dejó un trazado exigente y atractivo. Antoni Ferrando y Carlos Martínez han completado el podio masculino. En féminas, el triunfo ha caído de lado de Gemma García, que entró en meta por delante de Eva Sánchez y Maje Sánchez.

Natación : Los resultados de las competiciones del fin de semana. AQUÍ.

Pádel en silla de ruedas : III Máster de Pádel en Silla de Ruedas ASPAYM Comunidad Valenciana. Resultados del cuadro final.

Sófbol: Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 de Sófbol (CESA) 2026. Resultados.

Publicación de Facebook sobre el CESA Sub-13 y Sub-18 en la capital de la Comunidad Valenciana.

Publicación de Facebook sobre campeonas.

Publicación de Facebook sobre campeonas.

Vela : Los Gallos escalan a la tercera posición en la general de SailGP tras un gran segundo puesto en Bermudas. La victoria tendrá que esperar, al menos hasta Nueva York. España acarició el triunfo en Bermudas, pero Australia es mucha Australia. Aun con esa espinita, la temporada que el Spain SailGP Team está realizando este año es de sobresaliente. Cuatro finales de Gran Premio de cuatro posibles. Solo los aussies tienen ese mismo registro... habiendo competido en la prueba de Perth, donde los españoles no pudieron hacerlo.

A diferencia de Río, donde Los Gallos fueron también segundos, el equipo pilotado por Diego Botín estuvo mucho más cerca de imponerse al F50 australiano.

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Tras el segundo puesto de hoy, España sube a la tercera posición del Rolex SailGP Championship, con 34 puntos. Australia es primera con unos holgados 45, diez más que Gran Bretaña, próximo objetivo de los nuestros en su frenética escalada. En cuarto lugar está Estados Unidos, con 31 puntos, que cae del podio. La próxima cita del calendario será el Mubadala New York Sail Grand Prix, en apenas tres semanas (30-31 de mayo).