Selenia Pla repite como campeona de España de Parabádminton

Del 8 al 10 de mayo la localidad murciana de Cartagena reunió a los deportistas más destacados de las modalidades de bádminton y parabádminton de todo el territorio nacional, sumando un total de 152 participantes de 53 clubes, el escenario de este Campeonato de España fue el Pabellón Central (Wssell de Guimbarda). El Club Bádminton Xàtiva volvió a estar una temporada más presente con la participación de la deportista Selenia Pla, que compitió en la prueba individual y dobles mixto, además de forma paralela se desarrolló una jornada más del Circuito Nacional Inclusivo donde la setabense también compitió.

En la prueba de individual, la setabense se vió obligada a competir en el apartado masculino, debido a la ausencia de más deportistas femeninas para disputar la prueba individual, pero esto no fue obstáculo para Selenia, que consiguió superar a sus compañeros hasta alcanzar la final, disputada el domingo 10 de mayo en la que se enfrentó a Daniel García del C.B Athlos. Un duro encuentro disputado a tres sets en el que la setabense empezó con el marcador en contra al ceder el primer set por 15-21. Selenia se mostró más segura en el segundo set, que fue de gran igualdad, pero finalmente cayó de su lado por un ajustado 21-18, que le permitió disputar el tercer y definitivo set, donde tuvo mayor control y cerró la final con 21-17 para proclamarse campeona de España en la categoría SL4.

En la prueba de dobles mixto SL4, SU5, WH1y WH2 compitió junto al jugador del C.B Oviedo Pablo Serrano, compañero habitual de Selenia en estos eventos. En esta ocasión el dúo formado compuesto por Selenia y Pablo no falló y salvo un pequeño susto en el primer set del primer encuentro disputado el resto de la competición fue sobre ruedas para ellos proclamándose campeones de España tras derrotar a la pareja formada por Francisco Motero y Maya Alcaide en la última jornada de competición por 21-9 y 21-10.

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En la prueba anexa del Circuito Nacional Inclusivo, Selenia Pla participó formando pareja con Daniel Sánchez del C.B Drop Toledo consiguiendo el bronce tras caer derrotados en semifinales tras un igualado encuentro que se decidió en el tercer set, siendo el resultado final 21-16, 15-21 y 21-16