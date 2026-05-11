València reúne a la élite de la gimnasia artística en la segunda fase de la Liga Iberdrola

València acoge del 15 al 17 de mayo, la segunda fase de la Liga regular Iberdrola de gimnasia artística, en la que participan más de 200 gimnastas procedentes de 26 clubes, entre las que figuran deportistas presentes en Juegos Olímpicos, además de gimnastas internacionales. “Para Valencia es un orgullo volver a ser anfitriona de esta competición de máximo nivel, donde el talento femenino español brillará más que nunca”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Volvemos a posicionar Valencia en el mapa nacional de la gimnasia artística, recuperando una cita deportiva que no se celebraba en Valencia desde 2019. Por tanto, es un motivo de alegría volver a acoger una competición de este calibre en el Polideportivo del Cabanyal y una gran oportunidad para que los valencianos y valencianas disfrutemos de esta disciplina desde nuestra casa”, ha explicado la edil.

Potro, Asimétricas, Barra de Equilibrios y Suelo son las cuatro modalidades en las que se disputará la competición en el polideportivo del Cabanyal, que alberga un evento organizado por el Club Gym-Val, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal y la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana. Además, la Real Federación Española de Gimnasia proporciona el soporte técnico del campeonato.

Tres jornadas de competición

El viernes por la tarde está prevista la sesión de entrenamientos oficiales. El sábado por la mañana se celebrará la competición de 2ª División. En la sesión vespertina competirán los equipos y gimnastas de 1ª División y cerrarán la fase las deportistas de 3ª División, ya el domingo por la mañana.

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La liga se celebra desde 2017 con el objetivo de potenciar el deporte femenino, así como aumentar el nivel deportivo y el número de aficionados a esta disciplina deportiva. Durante estas fases, los clubes acumulan puntos que determinarán la posición final, para decidir los títulos, ascensos y descensos.