El Club Ajedrez Silla firma un histórico doblete en la Copa Federación 2026

El Club Ajedrez Silla ha vuelto a demostrar por qué es la entidad referente del ajedrez valenciano. En una jornada donde la estrategia, la resistencia psicológica y la precisión técnica fueron las protagonistas, el club logró el doblete en la Copa Federación 2026, alzándose con el título de División de Honor y el de la categoría Provincial de la sede de Llosa de Ranes. Este éxito no solo es deportivo, sino que refuerza la apuesta del club por el ajedrez como una disciplina fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones.

División de Honor: Maestría y precisión en Meliana

En la sede de Meliana, el primer equipo Silla Integrant Col-lectius dio una lección de ajedrez de alto nivel. En esta categoría, donde el cálculo de variantes y la preparación teórica son extremos, el equipo firmó un pleno de 5 victorias en 5 encuentros:

* IM Rubén Domingo Núñez: aportó la solidez del maestro en el primer tablero (3,5/5), destacando su victoria inicial ante el GM José Rafael Gascón en una partida de gran complejidad.

* FM Andrés Luque Saiz: protagonizó una actuación histórica, logrando un 5 de 5 perfecto y una performance de 2897 puntos Elo, cifras propias de la élite mundial.

* Alejandro Yuste Valenzuela (4,5/5) y Rubén Gonzálvez Tamarit (4/5) completaron una escuadra que demostró una cohesión técnica impecable.

La entrega de trofeos contó con la presencia de Emilio González Gómez, presidente de la FACV, y Pedro Antonio Cuesta Tobajas, Diputado de Turismo y Deportes de la Diputación de València y 1er Teniente de Alcalde de Meliana, quienes destacaron el auge de este deporte como motor intelectual.

Categoría Provincial: Épica y gestión emocional en La Llosa de Ranes

En la sede de La Llosa de Ranes, el Silla C demostró que el ajedrez es, ante todo, una lucha de voluntades. En un torneo de máxima exigencia psicológica, el filial logró un triunfo agónico que se decidió por apenas medio punto de desempate (18,5 frente a 18), subrayando la importancia de mantener la concentración hasta el último movimiento:

* David Martin Ayala: héroe del filial con un 6 de 6 absoluto, manejando las partidas con una precisión matemática.

* Juan José Espinosa Mari (4,5/5), Óscar Pla Martínez (3/5) y Efrén Hernández Tomás (5/5) fueron fundamentales para inclinar la balanza en las partidas más igualadas.

El Ajedrez: Más que un juego

"Desde el Club Ajedrez Silla queremos resaltar que estos triunfos son el resultado de muchas horas de esfuerzo. El ajedrez moderno exige una preparación física y mental rigurosa, fomentando valores como la humildad en la derrota y la objetividad en el análisis. Este doblete es un homenaje a la voluntad y al esfuerzo de todos nuestros socios".

"Agradecemos a la FACV y a las autoridades de Meliana y La Llosa de Ranes por facilitar un entorno donde el silencio y la reflexión se convierten en espectáculo deportivo. Con este resultado, el C.A. Silla reafirma su compromiso con la excelencia y la promoción de los valores del ajedrez, manteniendo nuestro lema “Integrant Col-lectius”