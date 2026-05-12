Miguel Illescas, en el Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana

El pasado 30 de mayo Les Corts Valencianes aprobaron, con apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, declarar el ‘15 de mayo, Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana’. El reconocimiento vino en un año crucial en el que Valencia fue epicentro mundial del ajedrez con motivo de la celebración del 550 Aniversario del nacimiento del ajedrez moderno.

Recordemos que el 15 de mayo es la fecha en la que se imprimió en Valencia, en 1495, el primer tratado de ajedrez moderno, obra del segorbino Francesc Vicent.

Jornada intensa y especial para el 31 de mayo

La Fundación Valencia Cuna del Ajedrez Moderno, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana, promueve, para celebrar por primera vez de forma oficial tan señalada fecha, una jornada muy intensa y especial para el próximo 31 de mayo, en la que se contará con la leyenda del ajedrez GM Miguel Illescas, que ostenta el récord de campeonatos de España absolutos, que ha ganado en 8 ocasiones.

La jornada se inicia a las 10:00 horas en el Centro Cultural-Deportivo Petxina de Valencia, con la fiesta final de las Escuelas Deportivas de Ajedrez. Tras la entrega de la camiseta de la Fundación Deportiva Municipal se iniciará un torneo de ajedrez en el que participarán todos los niños y niñas de las categorías Sub-8 y Sub-12. Todos los participantes recibirán un trofeo al finalizar el torneo.

Proyección del documental Valencia, Cuna del Ajedrez Moderno

En paralelo al torneo, a las 10:30, los familiares y aficionados podrán asistir a la proyección del documental Valencia, Cuna del Ajedrez Moderno, dirigido por Faus Olmos (duración 27’) y una amena charla posterior titulada “Reflexiones sobre el futuro del ajedrez en la Cuna del Ajedrez Moderno”, con la destacada presencia del GM Miguel Illescas y el historiador de ajedrez José A. Garzón.

La Fundación Valencia Cuna del Ajedrez rendirá también un emotivo tributo al Dr. Thomas Thomsen, fallecido el pasado 2 de abril, personalidad irrepetible en el mundo del coleccionismo, la bibliofilia y la historia del ajedrez. Presidente de Chess Collectors Internacional durante muchos años, asistió el pasado septiembre a la Asamblea de Chess History & Literature Society, celebrada precisamente en Valencia. La entrada es libre, pero recomendamos la inscripción previa por e-mail.

Inscripción previa para documental y charla con Miguel Illescas: comunicacion@valenciacunadelajedrez.com

En suma, por primera vez se celebrará oficialmente un hito que beneficiará notablemente a la práctica y cultivo del ajedrez en la Comunitat Valenciana y que será un permanente recuerdo del gran legado valenciano: origen y difusión del ajedrez moderno.