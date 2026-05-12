El Nados de Castellón vuelve a reinar en la natación valenciana

El Nados Castellón volvió a demostrar su hegemonía en la natación de la FNCV al proclamarse este fin de semana, en Castelló, campeón de la Copa Autonómica de Clubes de División de Honor en piscina corta. El conjunto castellonense sumó un total de 1.405 puntos y revalidó el título conquistado el pasado año, levantando por tercera temporada consecutiva el trofeo que le acredita como mejor equipo de la Comunitat Valenciana.

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El club dirigido por Federico Díez Andersen dominó con autoridad el campeonato y superó nuevamente al Ferca, segundo clasificado, esta vez con una ventaja de 133 puntos, superior incluso a los 103 de margen obtenidos en 2025.

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El Nados cimentó su triunfo gracias a una sobresaliente actuación colectiva, imponiéndose en nueve de los diez relevos disputados y firmando además tres nuevas plusmarcas autonómicas. El mundialista Nacho Campos batió el récord autonómico de los 50 libre con un espectacular registro de 21.83, rebajando los 21.89 que él mismo poseía. También cayó el récord autonómico del 4x100 libre masculino gracias al cuarteto formado por Víctor García, Àlex Acàmer, Miguel Campos y el propio Nacho Campos, que detuvo el cronómetro en 3:15.78, mejorando el 3:18.48 vigente desde 2022.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el récord autonómico de Nacho Campos en los 50 metros libres.

A ello se unió la gran actuación del Júnior Lucas Díaz, que estableció una nueva mejor marca autonómica de 16 años en los 200 braza con 2:15.73, superando el anterior tope de Mikel Bonal (2:16.86).

Por su parte, el Ferca volvió a cerrar el campeonato en segunda posición, repitiendo el subcampeonato logrado en 2024 y 2025. El conjunto valenciano destacó especialmente en las pruebas femeninas de relevos estilos, donde sus nadadoras Aitana López, Bàrbara Llodrà, Carla Hurtado y Núria Payola pulverizaron los récords autonómicos tanto del 4x50 estilos (1:53.88) como del 4x100 estilos (4:09.10), rebajando las anteriores plusmarcas del Delfín.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre las chicas del Ferca rompiendo récords autonómicos en relevos de estilos.

El Delfín, mientras tanto, volvió a ocupar la tercera plaza por tercera temporada consecutiva, confirmando su regularidad entre los mejores clubes de la Comunitat. Muy cerca terminó el Castalia-Castellón, cuarto a tan solo 14 puntos del podio, tras mejorar un puesto respecto a la pasada edición.

El Delfín volvió a ocupar la tercera plaza por tercera temporada consecutiva.

La quinta posición fue para el Tenis Elche, que, pese a presentar un equipo muy renovado, logró mantenerse en la zona noble de la clasificación.

La lucha por la permanencia también dejó emoción hasta el final. El Trencaones Alzira consiguió conservar la categoría tras finalizar sexto, aventajando en 22,5 puntos al Valenciano, séptimo clasificado y primer equipo descendido. En las filas alcireñas brilló Paul Lardeur, que estableció una nueva mejor marca autonómica de 16 años en los 50 espalda con 26.89, borrando el anterior registro de Joaquín Antón vigente desde 2013.

El San Vicente, con un equipo muy joven, no pudo evitar la última plaza y competirá la próxima temporada en Primera División. Sin embargo, dejó una nota positiva gracias a Hugo Navarro, autor de una nueva mejor marca autonómica de 16 años en los 200 libre con 1:52.29.

Primera División

En Primera División, disputada en Petrer, el Vinaròs se proclamó campeón de la Copa Autonómica de Clubes tras sumar 1.172 puntos y certificó su regreso a la máxima categoría autonómica.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el Club Natació Vinaròs, primero en la Copa Autonómica de 1ª División y ascenso a División de Honor.

Junto al conjunto castellonense también logró el ascenso el KZM Swimming Team, que lideró gran parte del campeonato antes de ceder el título en el tramo final, quedando a 48,5 puntos del campeón.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el ascenso en casa.

El Neptuno L’Alcúdia repitió la tercera plaza conseguida en las dos últimas temporadas, mientras que Eldense, Piscis-Mislata y Gandía aseguraron la permanencia.

Entre las actuaciones destacadas sobresalió César Payá, del Eldense, quien estableció una nueva mejor marca autonómica de 16 años en los 50 mariposa con un tiempo de 24.89.

Por el contrario, Mediterráneo Valencia y Vila-real ocuparon las posiciones de descenso a Segunda División.

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Segunda División

En Segunda División, la piscina de Torrent vivió el triunfo del anfitrión Barracudas Torrent, que se proclamó campeón con 1.189 puntos, apenas 16 más que el Xàtiva, segundo clasificado. Ambos equipos lograron el ascenso y regresarán la próxima temporada a Primera División. La Costera completó el podio, aunque se quedó a 43 puntos de las plazas de promoción.

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Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el ascenso histórico.

Vila-Swim, Villena y Sedaví certificaron la permanencia, mientras que Dènia y Picassent consumaron el descenso de categoría.