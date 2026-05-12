Quince galardones en los Premios al Mérito Deportivo Ciudad de València 2025

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha presidido el acto de entrega de los Premios al Mérito Deportivo, celebrado esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de València, en reconocimiento a la trayectoria, el trabajo y los resultados obtenidos por deportistas, clubes y entidades deportivas de la ciudad durante 2025. En esta 26 edición de los Premios, el jurado ha otorgado 15 galardones en diferentes categorías. El ‘Premio Amorós’ en reconocimiento a la trayectoria y la labor desarrollada por el deporte en Valencia se ha concedido a Vicente Añó, una de las figuras más relevantes en la gestión deportiva contemporánea en España, con una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo, profesionalización y proyección internacional del atletismo, tanto en la ciudad de València como en el conjunto del territorio nacional. Ha destacado por una visión estratégica orientada a la mejora de las estructuras deportivas, la profesionalización de la gestión y la generación de sinergias entre administraciones públicas, federaciones, clubes y sector privado.

Su perfil combina formación académica en el ámbito de la actividad física y el deporte con una dilatada experiencia en la gestión de entidades deportivas, ámbito en el que destaca especialmente su presidencia de la Real Federación Española de Atletismo (2016–2022), etapa en la que impulsó una modernización estructural de la federación, reforzando su sostenibilidad, gobernanza y posicionamiento institucional.

Con anterioridad, había sido presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana durante más de dos décadas. Bajo su mandato, el atletismo valenciano experimentó un notable crecimiento en número de licencias, tecnificación deportiva y organización de competiciones, consolidándose como uno de los territorios de referencia en el ámbito nacional.

En el plano internacional, Vicente Añó ha desempeñado funciones de alta responsabilidad de World Athletics (antigua IAAF). Como miembro de su Consejo ha participado en la adopción de decisiones estratégicas del atletismo mundial. Asimismo, ha estado vinculado a estructuras del Comité Olímpico Español, contribuyendo a la articulación del deporte español en el contexto olímpico.

Su vinculación con València resulta especialmente significativa por ser uno de los principales impulsores del posicionamiento de la ciudad como referente internacional en el ámbito del running y del atletismo popular. Su participación en el desarrollo y consolidación de eventos como el Maratón y Medio Maratón de València ha contribuido a la proyección de la marca 'València Ciudad del Running', con impacto directo en la participación ciudadana, el turismo deportivo y la economía local.

Deportistas, clubes e instituciones reconocidas

El Premio al ‘Deportista Más Destacado’ ha recaído en el atleta Joan Querol Serrano, Campeón de Europa sub-20 en 10.000 metros Marcha, disputado en Tampere (Finlandia). El Premio a la Deportista Más Destacada’ ha sido ex aequo en la pareja de baloncestistas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide. Ambas son integrantes de la selección española de baloncesto 3x3 que logró la Medalla de bronce en la FIBA 3x3 Europe Cup, celebrada en Copenhague (Dinamarca) y la tercera posición en el Europeo. Además, Vega Gimeno logró a Medalla de Plata en la FIBA 3x3 Champions Cup, disputada en Bangkok (Tailandia).

El título de Campeón del mundo de contrarreloj C1 en carretera en el Campeonato del Mundo de Paraciclismo en Ruta de Ronse (Bélgica), así como la triple medalla de Oro en la categoría C1 en las modalidades de 1 km contrarreloj, scratch 10 km y eliminación conseguidas en los Campeonatos del Mundo de Paraciclismo en Pista de Río de Janeiro (Brasil), son los méritos valorados por el jurado para conceder el ‘Premio al Deportista con Discapacidad Más Destacado’ a Ricardo Ten Argilés.

El ‘Premio a la Deportista con Discapacidad Más Destacada’ ha recaído en Nagore Folgado García, bronce en la distancia de 100m categoría T12 para deportistas con discapacidad visual, en el Campeonato del Mundo celebrado el pasado año en Nueva Delhi (India).

El Levante UD SAD y el Club Deportivo Once Valencia, Atletismo, Natación, Fútbol Sala, han recibido ex aequo el ‘Premio al Club o Equipo Más Destacado’. El jurado ha valorado los méritos acreditados por una entidad del deporte convencional y otra del ámbito del deporte adaptado o para personas con discapacidad, en reconocimiento a su impacto deportivo y social. La entidad azulgrana porque su ascenso a Primera División fue un hito que refuerza el prestigio deportivo de la ciudad de València y contribuye a su reconocimiento como Ciudad del Deporte.

Ricardo Ten, junto a Mª José Catalá y Rocío Gil. / FDM

En el caso del CD Once Valencia por los éxitos deportivos conseguidos por sus deportistas en diferentes disciplinas: Kike Alhambra y Ariadna Edo, medallistas en el Mundial de natación; el equipo de fútbol-sala, subcampeón de España; los atletas Héctor Cabrera, Nagore Folgado, Susana Guisado, Enric Quintanilla, Ainara Martínez, Rafael Perales, Carolina Yuste, Vicente Javier Alba, e incluso los equipos de categorías menores de edad. Todos han logrado éxitos deportivos, desde medallas o Diplomas en los Campeonatos del Mundo, hasta Campeones en Juegos Europeos y de España.

El Léleman Club Conqueridor Valencia, Club Polideportivo Conqueridor de voleibol, ha recibido el premio al ‘Hecho Deportivo o Mejor Resultado Internacional’ por “su histórica clasificación para competición europea, convirtiéndose en el primer club valenciano de voleibol masculino en disputar competición continental en la temporada 2025-2026”.

La karateka Manuela García Lasierra ha recibido el reconocimiento a la ‘Trayectoria Deportiva Más Destacada’. En su larga carrera, desarrollada de forma continuada durante la década de los ochenta y primeros años noventa, destacan varios títulos de campeona de España, medallas en Campeonatos de Europa, destacadas clasificaciones en Campeonatos del Mundo y triunfos en la Copa del Mundo, entre los que sobresalen sus victorias en Fukuoka (Japón) en 1991 y 1992, así como el subcampeonato del mundo por equipos en 1988.

Además de sus resultados deportivos, Manuela García Lasierra desarrolló una relevante labor técnica y de representación institucional dentro del karate, obteniendo titulaciones oficiales de monitora, entrenadora regional y nacional, árbitra nacional y juez nacional de grados. Asimismo, fue entrenadora regional del equipo femenino de la Comunitat Valenciana desde 1987 y capitana de la selección nacional femenina desde 1988, lo que refuerza el alcance de una trayectoria ejemplar no solo por sus éxitos competitivos, sino también por su aportación al desarrollo y proyección del karate femenino valenciano y español.

Otros ámbitos del deporte

El reconocimiento al ‘Medio de Difusión que más y mejor ha apoyado y difundido la realidad deportiva de la ciudad’ es para el programa ‘Super Running’ de Levante TV. Presentado semanalmente por Juanma Romero, se emite desde 2017 con un contenido centrado en la difusión de la actualidad del running valenciano.

El programa realiza un seguimiento continuado de las principales pruebas y acontecimientos vinculados a València Ciudad del Running, así como a otras iniciativas relacionadas con el deporte popular y los hábitos de vida saludable, contribuyendo a reforzar y proyectar esta marca tanto dentro como fuera de la ciudad.

El jurado también ha considerado la historia “Mario Raúl Martínez, único corredor de ultradistancia con sordoceguera en el mundo: Todos vivimos en la queja hasta que nos ocurre algo así”, escrita por Carlos Eduardo Fernández Aroca, como el ‘Mejor Artículo o Reportaje Periodístico’. Publicado en ‘Yo soy Noticia’, narra la impactante historia del único corredor de ultradistancia en el mundo con sordoceguera, un ejemplo absoluto de superación ante la adversidad que encarna el espíritu del deporte y la resiliencia física y psicológica en su forma más pura.

Además, el Centro Comercial Nuevo Centro se ha distinguido como la ‘Entidad No Deportiva que más decididamente haya apoyado el deporte’ en Valencia. Su apuesta año tras año por el deporte escolar y popular en la ciudad, en la que destacan las olimpiadas en el tramo III, torneos internacionales y escolares de ajedrez, un torneo popular de tenis de mesa, exposiciones y talleres son méritos acreditados para recibir el galardón.

Premio Valencia Ciudad del Running

El ‘Premio Valencia Ciudad del Running’, instaurado hace sólo tres ediciones, ha recaído también ex aequo en Joxe Fernández Plazaola y Vicent García San Rafael “por haber contribuido de forma notable y necesaria a la creación del Circuito de Carreras Populares de Valencia”. Un reconocimiento en el vigésimo aniversario del Circuit a dos de las personas que con su esfuerzo, dedicación e ilusión participaron en la creación de un circuito que se ha convertido en una referencia local, autonómica y nacional para el atletismo popular, en un punto de encuentro d del que hoy disfrutan miles de valencianos.

Haber puesto la semilla en la creación y proyección del Circuito hace 20 años debe reconocerse como una piedra angular de lo que hoy disfrutan miles de valencianos, y que ha servido como puerta de acceso al mundo del running a miles y miles de personas durante estas dos décadas, siendo un punto de encuentro con el deporte y la vida saludable para colectivos tan importantes en la sociedad como el femenino, el deporte infantil y las personas con discapacidad.

Por todo ello, no se nos ocurre mejor broche a las personas que formamos parte del running en la ciudad de Valencia, que este premio Valencia Ciudad del Running sea en esta edición especial para Joxe Fernández y Vicent García a nivel personal y colectivo por su trabajo en el Circuito de Carreras de la ciudad de Valencia que ayudó a construir lo que hoy es un orgullo para corredores locales y una sana envidia de los miles de corredores que nos visitan.

En junio, los Premios Fundación Deportiva Municipal de València

Con el objetivo de otorgar relevancia y protagonismo a todas las modalidades, los Premios al Deporte de València se estructuran en dos modalidades diferenciadas: por una parte los concedidos al Mérito Deportivo de la Ciudad de València, que reconocen los mejores resultados deportivos y la labor desarrollada en favor del deporte de competición oficial y alto nivel; por otra los Premios Fundación Deportiva Municipal de València, que reconocen a las y los jóvenes deportistas, a la ciudadanía y a las entidades con mayor compromiso en la promoción del deporte de base y deporte para todos.

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Por este motivo, los galardones se entregan en dos galas diferentes. Los Premios al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia librados este martes en el Hemiciclo Municipal. Y los Premios Fundación Deportiva Municipal de València, que se entregarán en un acto que se celebrará en el salón de actos del Complejo Deportivo-Cultural La Petxina el próximo mes de junio.