Sergio Soria, primer refuerzo del Servigroup Playas de Benidorm para la temporada 2026/2027

El Servigroup playas de Benidorm abre el capítulo de incorporaciones para la temporada 2026/2027 con el fichaje del central argentino Sergio Soria, primera pieza de la nueva plantilla con la que el conjunto benidormense afrontará su segunda campaña consecutiva en la Superliga Masculina.

Publicación del Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

Trayectoria

Formado en Monteros Vóley y con una sólida trayectoria tanto en Argentina como en Europa, Soria llega a Benidorm tras militar en Ciudad Vóley y en el Lausanne UC, consolidándose como uno de los centrales más destacados del voleibol argentino en los últimos años. A sus 29 años, y con 1,98 metros de altura, el nuevo jugador del Servigroup Playas de Benidorm aterriza en la Superliga tras firmar una gran temporada 2025/2026 con Ciudad Vóley, equipo con el que fue subcampeón de la Liga de Voleibol Argentina.

En el último curso, el central argentino sumó 188 puntos, repartidos en 139 puntos de ataque, 42 bloqueos y 7 saques directos, confirmando su impacto en la red y su regularidad competitiva. A ello se suma un palmarés de prestigio, con tres títulos de la Liga de Voleibol Argentina, cuatro Copas ACLAV y la distinción como mejor central de la temporada 2024/2025.

Declaraciones

Sergio Soria ha mostrado su satisfacción tras cerrar su llegada al club benidormense y ha destacado la ilusión con la que afronta esta nueva etapa en España. “Estoy muy contento por incorporarme al Servigroup Benidorm y por tener la oportunidad de competir en la Superliga Masculina. Desde el primer momento sentí el interés y la confianza del club, y eso fue muy importante para tomar la decisión. Llego con mucha ilusión, con ganas de aportar al equipo y de ayudar a construir una gran temporada junto a mis compañeros y a la afición”, señaló el jugador argentino.

Video para la afición

Por su parte, el técnico del Servigroup Benidorm, Matías Guidolin, valoró muy positivamente la llegada de un jugador al que conoce bien y que considera una incorporación de gran nivel para el proyecto. “Sergio es un jugador con una trayectoria muy importante, con experiencia, jerarquía y un gran rendimiento en su posición. Sé lo que puede darnos dentro y fuera de la pista, y estoy convencido de que su aportación será muy valiosa para el equipo durante la temporada. Su llegada nos aporta solidez, nivel competitivo y un perfil que encaja muy bien en la idea de equipo que queremos construir”, afirmó el entrenador argentino.

Con esta incorporación, el Servigroup Benidorm da el primer paso en la confección de una plantilla que buscará seguir creciendo en la élite del voleibol nacional, reforzando una posición clave con un jugador contrastado, ganador y con ambición para asumir el reto de la Superliga.